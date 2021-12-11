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https://sputnik-georgia.ru/20211211/opyat-budut-vybory-oppozitsiya-sryvaet-rabotu-sakrebulo-na-zapade-gruzii-262772924.html
Опять будут выборы? Оппозиция срывает работу сакребуло на западе Грузии
Опять будут выборы? Оппозиция срывает работу сакребуло на западе Грузии
Действия оппозиции не помешают работе мэрий, так как бюджеты муниципалитетов на 2022 год уже приняты, сказал Субари 11.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-11T01:02+0400
2021-12-11T01:02+0400
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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. В тех районах, где из-за бойкота оппозиции не удается назначить председателей сакребуло (совещательный орган), придется проводить новые выборы, сказал журналистам председатель комитета по региональной политике и самоуправлению парламента Грузии Созар Субари.Попытка №2: сакребуло Зугдиди вновь остался без председателя&gt;&gt;В октябре в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления - выбирали мэров и депутатов сакребуло 64 городов и районов страны. По итогам голосования, оппозиционер стал мэром в одном районе, а большинство мест в сакребуло оппозиция получила в шести районах. Именно в этих районах не удается выбрать председателя сакребуло, так как оппозиция срывает заседания.Субари назвал происходящее локальными кризисами. "Надеюсь там найдут выход. А где не найдут выход, там будут выборы", - сказал депутат от партии власти "Грузинская мечта - демократическая Грузия".При этом Субари вновь обвинил главную оппозиционную партию "Единое национальное движение" в деструктивных действиях."Они будут делать все, чтобы препятствовать работе самоуправлений. Они будут пытаться создавать проблемы в некоторых муниципалитетах. Но им это не удастся, потому что бюджеты утверждены", - сказал Субари.По его словам, в некоторых муниципалитетах наблюдается сотрудничество между "Национальным движением" и партией экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии". "Поздравляю, они сделали еще один шаг навстречу друг другу", - заявил Субари.Он также подчеркнул, что муниципальные бюджеты на 2022 год уже утверждены, поэтому действия оппозиции не помешают мэриям реализовывать программы, прописанные в бюджете.В Дманиси избрали председателя сакребуло – решающим оказался голос оппозиционера&gt;&gt;В пятницу была осуществлена очередная попытка назначить председателей сакребуло в районах Зугдиди, Цаленджиха и Сенаки, но она вновь не увенчалась успехом. А днем ранее сорвалось назначение председателя сакребуло Чхороцку. Причиной вновь стало отсутствие кворума. Следующие заседания сакребуло пройдут через неделю.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211209/v-sakrebulo-chkhorotsku-ne-smogli-vybrat-predsedatelya-262739287.html
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политика, новости, грузия, сакребуло, зугдиди, созар субари, выборы, дманиси, сенаки

Опять будут выборы? Оппозиция срывает работу сакребуло на западе Грузии

01:02 11.12.2021
© photo: Sputnik / StringerЕдиное национальное движение
Единое национальное движение - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Действия оппозиции не помешают работе мэрий, так как бюджеты муниципалитетов на 2022 год уже приняты, сказал Субари
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. В тех районах, где из-за бойкота оппозиции не удается назначить председателей сакребуло (совещательный орган), придется проводить новые выборы, сказал журналистам председатель комитета по региональной политике и самоуправлению парламента Грузии Созар Субари.
Попытка №2: сакребуло Зугдиди вновь остался без председателя>>
В октябре в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления - выбирали мэров и депутатов сакребуло 64 городов и районов страны. По итогам голосования, оппозиционер стал мэром в одном районе, а большинство мест в сакребуло оппозиция получила в шести районах. Именно в этих районах не удается выбрать председателя сакребуло, так как оппозиция срывает заседания.
Субари назвал происходящее локальными кризисами. "Надеюсь там найдут выход. А где не найдут выход, там будут выборы", - сказал депутат от партии власти "Грузинская мечта - демократическая Грузия".
При этом Субари вновь обвинил главную оппозиционную партию "Единое национальное движение" в деструктивных действиях.
Город Чхороцку - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
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9 декабря, 20:58
"Они будут делать все, чтобы препятствовать работе самоуправлений. Они будут пытаться создавать проблемы в некоторых муниципалитетах. Но им это не удастся, потому что бюджеты утверждены", - сказал Субари.
По его словам, в некоторых муниципалитетах наблюдается сотрудничество между "Национальным движением" и партией экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии". "Поздравляю, они сделали еще один шаг навстречу друг другу", - заявил Субари.
Он также подчеркнул, что муниципальные бюджеты на 2022 год уже утверждены, поэтому действия оппозиции не помешают мэриям реализовывать программы, прописанные в бюджете.
В Дманиси избрали председателя сакребуло – решающим оказался голос оппозиционера>>
В пятницу была осуществлена очередная попытка назначить председателей сакребуло в районах Зугдиди, Цаленджиха и Сенаки, но она вновь не увенчалась успехом. А днем ранее сорвалось назначение председателя сакребуло Чхороцку. Причиной вновь стало отсутствие кворума. Следующие заседания сакребуло пройдут через неделю.
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