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https://sputnik-georgia.ru/20211212/kto-obidel-zemfiru-pevitsa-proigrala-isk-grishkovtsu-na-15-milliona-rubley-262730023.html
Кто обидел Земфиру? Певица проиграла иск Гришковцу на 1,5 миллиона рублей
Кто обидел Земфиру? Певица проиграла иск Гришковцу на 1,5 миллиона рублей
Известный писатель раскритиковал 45-летнюю Земфиру во время телеинтервью: ему просто очень не понравился новый альбом певицы
2021-12-12T13:02+0400
2021-12-12T13:02+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
земфира
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Известная российская рок-певица Земфира проиграла иск Евгению Гришковцу на 1,5 миллиона рублей - писатель назвал исполнительницу наркоманкой."Когда человек позволяет себе все, когда решает вопрос "я могу сделать все", я могу вытащить из себя все, что угодно, все без исключения: все мои наркотические кошмары и весь свой наркотический эгоизм — и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего-нибудь. Она наркоманка, и это наркоманские песни", — сказал тогда он в телеинтервью. Земфира, естественно, была жутко оскорблена такой оценкой. Сначала артистка настаивала, чтобы видео с этими словами было удалено, а его слова признаны порочащими честь и деловую репутацию. А позже подала на обидчика в суд. В частности, в иске о защите чести и достоинства исполнительница требовала взыскать с Гришковца крупную сумму — 1,5 миллиона рублей. Напомним, последний альбом Земфиры "Бордерлайн" действительно наделал много шума, но не в пользу певицы. Вышедший спустя 8 лет после паузы творческий эксперимент кумира расколол общественность: одни назвали его шедевром, а другие - обвинили исполнительницу в тотальной мрачности и депрессивности.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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земфира, российский шоу-бизнес

Кто обидел Земфиру? Певица проиграла иск Гришковцу на 1,5 миллиона рублей

13:02 12.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкЗемфира. Премьера фильма "Поcледняя сказка Риты"
Земфира. Премьера фильма Поcледняя сказка Риты - Sputnik Грузия, 1920, 12.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Известный писатель раскритиковал 45-летнюю Земфиру во время телеинтервью: ему просто очень не понравился новый альбом певицы
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Известная российская рок-певица Земфира проиграла иск Евгению Гришковцу на 1,5 миллиона рублей - писатель назвал исполнительницу наркоманкой.
Разочарованный долгожданным новым альбомом 45-летней Земфиры "Бордерлайн", который звезда русского рока выпустила в начале года, Гришковец грубо высказался не только о пластинке певицы, но и перешел на личности.
"Когда человек позволяет себе все, когда решает вопрос "я могу сделать все", я могу вытащить из себя все, что угодно, все без исключения: все мои наркотические кошмары и весь свой наркотический эгоизм — и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего-нибудь. Она наркоманка, и это наркоманские песни", — сказал тогда он в телеинтервью.
Земфира, естественно, была жутко оскорблена такой оценкой. Сначала артистка настаивала, чтобы видео с этими словами было удалено, а его слова признаны порочащими честь и деловую репутацию. А позже подала на обидчика в суд. В частности, в иске о защите чести и достоинства исполнительница требовала взыскать с Гришковца крупную сумму — 1,5 миллиона рублей.
Однако все обернулось против певицы. На днях Останкинский районный суд Москвы, увы, попросту отклонил заявление Земфиры.
Напомним, последний альбом Земфиры "Бордерлайн" действительно наделал много шума, но не в пользу певицы. Вышедший спустя 8 лет после паузы творческий эксперимент кумира расколол общественность: одни назвали его шедевром, а другие - обвинили исполнительницу в тотальной мрачности и депрессивности.
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