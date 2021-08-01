Земфира получила больше лайков за альбом, чем Моргенштерн

Такая популярность может быть связана с выходом нового мини-альбома Земфиры "Ах"

ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Певица Земфира получила больше лайков, чем популярный рэпер Моргенштерн, от слушателей на "Яндекс.Музыке", сказал РИА Новости заместитель главного редактора сервиса Олег Лузин.

Лузин отметил, что Земфира входит в топ-40 исполнителей "Яндекс.Музыки" по количеству лайков от слушателей – у нее их более 1,959 миллионов. Интересно, что популярный рэпер Моргенштерн уступает Земфире по этому показателю – у него 1,956.

© photo: Sputnik / Evgeny Feldman Певица Земфира

Такая популярность может быть связана с выходом нового мини-альбома Земфиры "Ах".

"Мы видим, что уже через несколько часов после выхода "Бордерлайна" его треки попали в чарт "Яндекс.Музыки". Семь дней подряд абсолютно все треки "Бордерлайна" оставались в чарте, а к середине марта покинули его. С "Ах" сейчас мы наблюдаем похожую ситуацию: абсолютно все его треки попали в чарт в течение нескольких часов после релиза", — сказал Лузин.

Интересно, в "Яндекс. Музыке" отмечают, что альбом "Бордерлайн" и саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер" прибавили Земфире слушателей - с февраля их число не опускалось ниже одного миллиона за месяц.

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