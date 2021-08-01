08:35 01 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7174
  • 100 RUB4.2829
  • USD3.1244
Поиск
Земфира

Земфира получила больше лайков за альбом, чем Моргенштерн

© photo: Sputnik / Evgeny Feldman
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (525)
25 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/1e/252466159.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210801/252466173/Zemfira-poluchila-bolshe-laykov-za-albom-chem-Morgenshtern.html

Такая популярность может быть связана с выходом нового мини-альбома Земфиры "Ах"

ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Певица Земфира получила больше лайков, чем популярный рэпер Моргенштерн, от слушателей на "Яндекс.Музыке", сказал РИА Новости заместитель главного редактора сервиса Олег Лузин.

Лузин отметил, что Земфира входит в топ-40 исполнителей "Яндекс.Музыки" по количеству лайков от слушателей – у нее их более 1,959 миллионов. Интересно, что популярный рэпер Моргенштерн уступает Земфире по этому показателю – у него 1,956.

Певица Земфира
© photo: Sputnik / Evgeny Feldman
Певица Земфира

Такая популярность может быть связана с выходом нового мини-альбома Земфиры "Ах".

"Мы видим, что уже через несколько часов после выхода "Бордерлайна" его треки попали в чарт "Яндекс.Музыки". Семь дней подряд абсолютно все треки "Бордерлайна" оставались в чарте, а к середине марта покинули его. С "Ах" сейчас мы наблюдаем похожую ситуацию: абсолютно все его треки попали в чарт в течение нескольких часов после релиза", — сказал Лузин.

Интересно, в "Яндекс. Музыке" отмечают, что альбом "Бордерлайн" и саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер" прибавили Земфире слушателей - с февраля их число не опускалось ниже одного миллиона за месяц.

Читайте также: 

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (525)
Теги:
Моргенштерн, Земфира

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Зугдидский ботанический сад
Ботанический сад Зугдиди: достопримечательность Самегрело – фото
Московский коллекционер сделал трактор из старого Corvette - видео
Московский коллекционер сделал "трактор" из старого Corvette - видео
Цена олимпийского золота в Грузии и странах бывшего СССР
Цена олимпийского золота в Грузии и странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться