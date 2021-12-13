https://sputnik-georgia.ru/20211213/bes-v-rebro-73-letniy-otets-bekkhema-zhenilsya-na-millionershe--262817779.html

Бес в ребро: 73-летний отец Бекхэма женился на миллионерше

Бес в ребро: 73-летний отец Бекхэма женился на миллионерше

Звезда английского футбола стал свидетелем на свадебной церемонии и приехал туда вместе с семьей

2021-12-13T15:31+0400

2021-12-13T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Отец футболиста Дэвида Бекхэма женился на женщине-миллионере и доказал, что возраст не преграда настоящей любви. В семье Бекхэма произошло неожиданное и приятное событие. 73-летний папа футболиста решил узаконить отношения с давней возлюбленной, 62-летним юристом Хилари Мередит, которая входит в списки миллионеров. Этот брак стал вторым в жизни Теда, который развелся с матерью Дэвида в 2002 году. Свадьба отца Бекхэма состоялась в Лондоне в узком семейном кругу. А сам Дэвид стал свидетелем со стороны жениха. Среди гостей также были замечены: жена Бекхэма Виктория, а также дети – Ромео с подругой Мией, Круз и малышка Харпер. Самый старший из детей знаменитой пары –Бруклин – не успел прилететь на торжество. "Это был очень маленький праздник с родными и близкими друзьями, включая Дэвида, Викторию и их троих наследников. Дэвид был шафером – он подавал кольца и зачитал милую торжественную речь", – рассказал источник The Sun. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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