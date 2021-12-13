https://sputnik-georgia.ru/20211213/vse-zametili-vera-brezhneva-udalila-svoyu-firmennuyu-rodinku--262809872.html

Все заметили? Вера Брежнева удалила свою фирменную родинку

Все заметили? Вера Брежнева удалила свою фирменную родинку

О неожиданном решении жена Константина Меладзе поведала в Инстаграм и удивила всех подписчиков

2021-12-13T12:32+0400

2021-12-13T12:32+0400

2021-12-13T12:40+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

константин меладзе

вера брежнева

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24609/37/246093715_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05427a822ad9f72968356eab7d14797e.jpg

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Российская певица Вера Брежнева удивила поклонников – звезда удалила свою фирменную родинку на лице. Поклонники Брежневой всегда восхищались ее фигурой, роскошными волосами и заметной родинкой на лице, за которую певицу сравнивали с моделью Синди Кроуфорд. Но недавно фанаты заметили некоторые изменения во внешности экс-участницы группы "ВИА Гра" и это удивило всех! Брежнева призналась, что удалила свою родинку под нижней губой. О своем решении звезда рассказала фанатам в Инстаграм. Все началось с того, что внимательные подписчики спросили у звезды, почему на новых фотографиях не видно ее знаменитой родинки. И артистка поспешила ответить всем любопытным. Брежнева заявила, что распрощалась с "изюминкой" несколько месяцев назад, но так и не призналась, почему избавилась от такой очаровательной черты. Фанаты предположили, что это было сделано в целях профилактики и уверили, что не перестанут любить певицу и без ее "визитной карточки". Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

константин меладзе, вера брежнева, российский шоу-бизнес