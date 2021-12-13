https://sputnik-georgia.ru/20211213/vse-zametili-vera-brezhneva-udalila-svoyu-firmennuyu-rodinku--262809872.html
Все заметили? Вера Брежнева удалила свою фирменную родинку
Все заметили? Вера Брежнева удалила свою фирменную родинку
О неожиданном решении жена Константина Меладзе поведала в Инстаграм и удивила всех подписчиков
2021-12-13T12:32+0400
2021-12-13T12:32+0400
2021-12-13T12:40+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Российская певица Вера Брежнева удивила поклонников – звезда удалила свою фирменную родинку на лице. Поклонники Брежневой всегда восхищались ее фигурой, роскошными волосами и заметной родинкой на лице, за которую певицу сравнивали с моделью Синди Кроуфорд. Но недавно фанаты заметили некоторые изменения во внешности экс-участницы группы "ВИА Гра" и это удивило всех! Брежнева призналась, что удалила свою родинку под нижней губой. О своем решении звезда рассказала фанатам в Инстаграм. Все началось с того, что внимательные подписчики спросили у звезды, почему на новых фотографиях не видно ее знаменитой родинки. И артистка поспешила ответить всем любопытным. Брежнева заявила, что распрощалась с "изюминкой" несколько месяцев назад, но так и не призналась, почему избавилась от такой очаровательной черты. Фанаты предположили, что это было сделано в целях профилактики и уверили, что не перестанут любить певицу и без ее "визитной карточки". Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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константин меладзе, вера брежнева, российский шоу-бизнес
Все заметили? Вера Брежнева удалила свою фирменную родинку
12:32 13.12.2021 (обновлено: 12:40 13.12.2021)
О неожиданном решении жена Константина Меладзе поведала в Инстаграм и удивила всех подписчиков
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Российская певица Вера Брежнева удивила поклонников – звезда удалила свою фирменную родинку на лице.
Поклонники Брежневой всегда восхищались ее фигурой, роскошными волосами и заметной родинкой на лице, за которую певицу сравнивали с моделью Синди Кроуфорд. Но недавно фанаты заметили некоторые изменения во внешности экс-участницы группы "ВИА Гра" и это удивило всех!
Брежнева призналась, что удалила свою родинку под нижней губой. О своем решении звезда рассказала фанатам в Инстаграм.
Все началось с того, что внимательные подписчики спросили у звезды, почему на новых фотографиях не видно ее знаменитой родинки. И артистка поспешила ответить всем любопытным.
Брежнева заявила, что распрощалась с "изюминкой" несколько месяцев назад, но так и не призналась, почему избавилась от такой очаровательной черты.
Фанаты предположили, что это было сделано в целях профилактики и уверили, что не перестанут любить певицу и без ее "визитной карточки".
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