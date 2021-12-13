Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211213/vse-zametili-vera-brezhneva-udalila-svoyu-firmennuyu-rodinku--262809872.html
Все заметили? Вера Брежнева удалила свою фирменную родинку
Все заметили? Вера Брежнева удалила свою фирменную родинку
О неожиданном решении жена Константина Меладзе поведала в Инстаграм и удивила всех подписчиков
2021-12-13T12:32+0400
2021-12-13T12:40+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
константин меладзе
вера брежнева
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24609/37/246093715_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05427a822ad9f72968356eab7d14797e.jpg
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Российская певица Вера Брежнева удивила поклонников – звезда удалила свою фирменную родинку на лице. Поклонники Брежневой всегда восхищались ее фигурой, роскошными волосами и заметной родинкой на лице, за которую певицу сравнивали с моделью Синди Кроуфорд. Но недавно фанаты заметили некоторые изменения во внешности экс-участницы группы "ВИА Гра" и это удивило всех! Брежнева призналась, что удалила свою родинку под нижней губой. О своем решении звезда рассказала фанатам в Инстаграм. Все началось с того, что внимательные подписчики спросили у звезды, почему на новых фотографиях не видно ее знаменитой родинки. И артистка поспешила ответить всем любопытным. Брежнева заявила, что распрощалась с "изюминкой" несколько месяцев назад, но так и не призналась, почему избавилась от такой очаровательной черты. Фанаты предположили, что это было сделано в целях профилактики и уверили, что не перестанут любить певицу и без ее "визитной карточки". Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24609/37/246093715_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_2db6e2bc1678e8364e47f30c25a038f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
константин меладзе, вера брежнева, российский шоу-бизнес

Все заметили? Вера Брежнева удалила свою фирменную родинку

12:32 13.12.2021 (обновлено: 12:40 13.12.2021)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Вера Брежнева
Певица Вера Брежнева - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
О неожиданном решении жена Константина Меладзе поведала в Инстаграм и удивила всех подписчиков
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Российская певица Вера Брежнева удивила поклонников – звезда удалила свою фирменную родинку на лице.
Поклонники Брежневой всегда восхищались ее фигурой, роскошными волосами и заметной родинкой на лице, за которую певицу сравнивали с моделью Синди Кроуфорд. Но недавно фанаты заметили некоторые изменения во внешности экс-участницы группы "ВИА Гра" и это удивило всех!
Брежнева призналась, что удалила свою родинку под нижней губой. О своем решении звезда рассказала фанатам в Инстаграм.
Все началось с того, что внимательные подписчики спросили у звезды, почему на новых фотографиях не видно ее знаменитой родинки. И артистка поспешила ответить всем любопытным.
Брежнева заявила, что распрощалась с "изюминкой" несколько месяцев назад, но так и не призналась, почему избавилась от такой очаровательной черты.
Фанаты предположили, что это было сделано в целях профилактики и уверили, что не перестанут любить певицу и без ее "визитной карточки".
Читайте также:
"Слышать сердцем": Брежнева раскрыла секрет решения семейных конфликтов
Как растут чужие дети: Брежнева показала повзрослевшую младшую дочь
"Карьера через постель – дело выбора" – Валерий Меладзе о скандалах с харассментом
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:41"Лело" сможет вернуть прежние привилегии в парламенте Грузии
13:25Глава Минэкономики Грузии отправилась с визитом в Баку
13:17Депутат: отправка Саакашвили на курорт не стоит в повестке дня
13:05Оппозиция "оккупировала" кабинет мэра Батуми – на места пришлось вызывать полицию
12:47Грузия соболезнует США – жертвами торнадо в Кентуки стали не менее 80 человек
12:17Пандемия и личная трагедия – Гамкрелидзе рассказал о главных испытаниях в жизни
11:40Ковид-статистика Грузии: ситуация пока остается стабильно сложной
11:10Сторонника вакцинации в Кутаиси антиваксеры прогнали с акции протеста - видео
11:02Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала индианка
10:47Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 527
10:23Кровавая разборка в Аджарии – ранены три человека
10:08"Омикрон" подступил к границам Грузии – вскоре он заменит дельта-штамм коронавируса
09:20Курс лари на понедельник – 3,1004 GEL/$1
09:01Азиатский банк предоставил кредит грузинскому банку для женщин-предпринимателей
08:32Нацбанк объявил конкурс на эскиз монеты серии "Цари Грузии"
08:02Новый мост строится на автодороге из Азербайджана в Грузию
07:32Коронавирус в Грузии: количество школ "на удаленке" продолжает сокращаться
07:13Что связывает Моргенштерна и Maneskin
07:01В Грузии из-за коронавируса вступили в силу новые правила для детских садов
00:03Врач заявил, что Саакашвили нужно лечить нервы за рубежом