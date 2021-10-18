https://sputnik-georgia.ru/20211018/slyshat-serdtsem-brezhneva-raskryla-sekret-resheniya-semeynykh-konfliktov---260644609.html

"Слышать сердцем": Брежнева раскрыла секрет решения семейных конфликтов

"Слышать сердцем": Брежнева раскрыла секрет решения семейных конфликтов

Бывшая солистка "ВИА Гра" доказала, что у нее особенный взгляд на отношения между мужчинами и женщинами, и восхитила фанаток 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T14:31+0400

2021-10-18T14:31+0400

2021-10-18T14:31+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

константин меладзе

вера брежнева

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24609/37/246093715_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05427a822ad9f72968356eab7d14797e.jpg

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Российско-украинская певица Вера Брежнева восхитила фанаток – жена продюсера Константина Меладзе раскрыла секрет решения семейных проблем. 39-летняя Брежнева отправилась в отпуск в Санкт-Петербург, где проводит время в прогулках по городу и наблюдает за местными. Незнакомцы натолкнули артистку на размышления о гармонии в семейных отношениях. Своими мыслями звезда поделилась с подписчиками в Инстаграм. Брежнева опубликовала новый сторис в Инстаграм, где рассказала о секрете решения семейных проблем. Звезда рассказала про пары, которые выясняли отношения на улице и призналась, что снова убедилась в том, что для разрешения конфликта нужно просто поговорить друг с другом. "Не на ходу, не случайно и не дожидаясь, когда терпение лопнет", – прокомментировала Брежнева. После она поделилась снимком, сделанным во время утренней йоги и дополнила историю своей рекомендацией – "успокаиваемся, учимся говорить, слышать сердцем". Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

константин меладзе, вера брежнева, российский шоу-бизнес