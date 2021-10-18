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https://sputnik-georgia.ru/20211018/slyshat-serdtsem-brezhneva-raskryla-sekret-resheniya-semeynykh-konfliktov---260644609.html
"Слышать сердцем": Брежнева раскрыла секрет решения семейных конфликтов
"Слышать сердцем": Брежнева раскрыла секрет решения семейных конфликтов
Бывшая солистка "ВИА Гра" доказала, что у нее особенный взгляд на отношения между мужчинами и женщинами, и восхитила фанаток 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T14:31+0400
2021-10-18T14:31+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
константин меладзе
вера брежнева
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Российско-украинская певица Вера Брежнева восхитила фанаток – жена продюсера Константина Меладзе раскрыла секрет решения семейных проблем. 39-летняя Брежнева отправилась в отпуск в Санкт-Петербург, где проводит время в прогулках по городу и наблюдает за местными. Незнакомцы натолкнули артистку на размышления о гармонии в семейных отношениях. Своими мыслями звезда поделилась с подписчиками в Инстаграм. Брежнева опубликовала новый сторис в Инстаграм, где рассказала о секрете решения семейных проблем. Звезда рассказала про пары, которые выясняли отношения на улице и призналась, что снова убедилась в том, что для разрешения конфликта нужно просто поговорить друг с другом. "Не на ходу, не случайно и не дожидаясь, когда терпение лопнет", – прокомментировала Брежнева. После она поделилась снимком, сделанным во время утренней йоги и дополнила историю своей рекомендацией – "успокаиваемся, учимся говорить, слышать сердцем". Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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константин меладзе, вера брежнева, российский шоу-бизнес

"Слышать сердцем": Брежнева раскрыла секрет решения семейных конфликтов

14:31 18.10.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Вера Брежнева
Певица Вера Брежнева - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Бывшая солистка "ВИА Гра" доказала, что у нее особенный взгляд на отношения между мужчинами и женщинами, и восхитила фанаток
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Российско-украинская певица Вера Брежнева восхитила фанаток – жена продюсера Константина Меладзе раскрыла секрет решения семейных проблем.
39-летняя Брежнева отправилась в отпуск в Санкт-Петербург, где проводит время в прогулках по городу и наблюдает за местными. Незнакомцы натолкнули артистку на размышления о гармонии в семейных отношениях. Своими мыслями звезда поделилась с подписчиками в Инстаграм.
Брежнева опубликовала новый сторис в Инстаграм, где рассказала о секрете решения семейных проблем. Звезда рассказала про пары, которые выясняли отношения на улице и призналась, что снова убедилась в том, что для разрешения конфликта нужно просто поговорить друг с другом.
"Не на ходу, не случайно и не дожидаясь, когда терпение лопнет", – прокомментировала Брежнева. После она поделилась снимком, сделанным во время утренней йоги и дополнила историю своей рекомендацией – "успокаиваемся, учимся говорить, слышать сердцем".
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