https://sputnik-georgia.ru/20211214/ckarlett-yokhansson-priznalas-chto-ubila-veru-v-rozhdestvo-u-dochki-262845419.html
Cкарлетт Йоханссон призналась, что "убила" веру в Рождество у дочки
Cкарлетт Йоханссон призналась, что "убила" веру в Рождество у дочки
Звезда "Черной вдовы" попыталась сгладить ситуацию, но было слишком поздно - магия праздника испарилась
2021-12-14T14:09+0400
2021-12-14T14:09+0400
2021-12-14T14:10+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Американская актриса Скарлетт Йоханссон призналась, что своими руками "убила" веру в Рождество у дочери – об этом она рассказала на премьере мультика "Зверопой 2". В этом году звезда Голливуда снова стала мамой. Йоханссон родила сына от мужа-комика Колина Джоста. Также актриса растит дочь от первого брака с журналистом Ромена Дориака – семилетнюю Роуз. И девочка уже не верит в рождественское чудо! На премьере мультфильма "Зверопой 2" в Лос-Анджелесе, Йоханссон призналась, что нечаянно разрушила веру в Рождество у дочки. Звезда просто забыла о том, что рождественским эльфам не место в обычном ящике стола. Однажды маленькая Роуз открыла ящик и с ужасом нашла там игрушечных помощников Санты, которые лежали в груде других ненужных вещей. "Я будто собственными руками убила Рождество для нее", – пожаловалась актриса в интервью с журналистом популярного издания "E!".Звезда попыталась исправить ситуацию и объяснила дочке, что эльфы всегда живут в ящиках перед праздниками, но девочка отказалась верить в эти сказки. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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рождество, лос-анджелес, голливуд, шоу-бизнес, скарлетт йоханссон, зарубежные звезды
Cкарлетт Йоханссон призналась, что "убила" веру в Рождество у дочки
14:09 14.12.2021 (обновлено: 14:10 14.12.2021)
Звезда "Черной вдовы" попыталась сгладить ситуацию, но было слишком поздно – магия праздника испарилась
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Американская актриса Скарлетт Йоханссон призналась, что своими руками "убила" веру в Рождество у дочери – об этом она рассказала на премьере мультика "Зверопой 2".
В этом году звезда Голливуда снова стала мамой. Йоханссон родила сына от мужа-комика Колина Джоста. Также актриса растит дочь от первого брака с журналистом Ромена Дориака – семилетнюю Роуз. И девочка уже не верит в рождественское чудо!
На премьере мультфильма "Зверопой 2" в Лос-Анджелесе, Йоханссон призналась, что нечаянно разрушила веру в Рождество у дочки. Звезда просто забыла о том, что рождественским эльфам не место в обычном ящике стола.
Однажды маленькая Роуз открыла ящик и с ужасом нашла там игрушечных помощников Санты, которые лежали в груде других ненужных вещей.
"Я будто собственными руками убила Рождество для нее", – пожаловалась актриса в интервью с журналистом популярного издания "E!".
Звезда попыталась исправить ситуацию и объяснила дочке, что эльфы всегда живут в ящиках перед праздниками, но девочка отказалась верить в эти сказки.
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