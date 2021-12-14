https://sputnik-georgia.ru/20211214/gotovy-k-primireniyu-no---nakal-strastey-v-gruzii-ne-utikhaet-262857127.html
"Готовы к примирению, но..." - накал страстей в Грузии не утихает
"Готовы к примирению, но..." - накал страстей в Грузии не утихает
"Грузинская мечта" не верит в искренность оппозиционного "Нацдвижения", которое говорит о важности примирения 14.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-14T18:47+0400
2021-12-14T18:47+0400
2021-12-14T19:23+0400
политика
новости
грузия
георгий маргвелашвили
единое нацдвижение
грузинская мечта
ираклий кобахидзе
ника мелия
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ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Ведущая оппозиционная партия "Единое национальное движение" продолжает ставить ультиматумы, а правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обвинять ее в деструктивных действиях. При этом обе партии заявляют о необходимости примирения.По его словам, разговоры членов "Нацдвижения" о примирении или о деэскалации являются фарсом и тактическим шагом Саакашвили. Все это, по словам Кобахидзе, еще раз подтвердили заявления о проведении акции протеста 21 декабря, в день рождения Саакашвили."Какое еще примирение?" - политолог об инициативах президентов Грузии>>"Их реальная сущность не может измениться. Их реальная сущность состоит в том, что они постоянно склонны к деструкции, к действиям против страны и государства, от этого они не могут отказаться. Исходя из этого, разговоры о примирении или деэскалации с их стороны является абсолютным фарсом", - отметил Кобахидзе."Национальное движение" ищет примирения там, где его быть не может, заявил в свою очередь вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе. По его словам, основа политического согласия и стабильности - в уважении выбора населения, то есть результатов выборов, во включении в парламентские процессы и в выполнении роли оппозиции."Мы видим обратные шаги с их стороны, они находятся в деструктивном режиме… Их заявления и реальные действия диаметрально отличаются друг от друга", - отметил Талаквадзе.Он также оценил инициативу президента Грузии Саломе Зурабишвили о проведении общенациональной дискуссии. Как заявила президент, она берет на себя инициативу для искоренения поляризации в грузинском обществе."Что касается анонсированного президентом диалога, у нас всегда был диалог с теми, кто ориентирован на интересы страны и могут внести свой вклад в демократическое будущее страны. У нас не будет проблем с диалогом и в будущем", - подчеркнул Талаквадзе.Между тем, председатель "Единого национального движение" Ника Мелия заявил, что примирение теряет смысл до тех пор, пока Саакашвили остается в заключении."Сейчас главное - мобилизация, сейчас важно, чтобы наш протестный голос звучал еще громче. Мы все должны помнить, что до тех пор, пока Михаил Саакашвили находится в плену, разговоры о гражданском единстве и примирении, мягко говоря, будут лишены смысла", - заявил Мелия.Три президентаВ последние дни в Грузии активно обсуждается инициатива о встрече трех президентов – действующего президента Саломе Зурабишвили и ее предшественников - Георгия Маргвелашвили и Михаила Саакашвили. Инициатива принадлежит Маргвелашвили, и ее уже поддержал Саакашвили.Маргвелашвили в качестве возможного места встречи предложил президентскую резиденцию. Саакашвили же позвал своих преемников в военный госпиталь в Гори, где он проходит курс лечения после длительной голодовки. Позиция Зурабишвили по этому вопросу пока не известна.В свою очередь, член Священного Синода, митрополит Бодбийской епархии, владыка Яков заявил, что в создавшейся ситуации без посредничества Церкви добиться примирения сторонам не удастся. Он также предложил Патриархию в качестве места встречи.Идея владыки Якова понравилась и самому Саакашвили, но, по его словам, это технически невозможно, так как у него нет возможности свободного передвижения, сказала депутат Эка Херхеулидзе после посещения экс-президента в госпитале. По ее словам, если эта "техническая деталь" будет устранена, то экс-президент готов ко встрече без предварительных условий.Оппозиция "штурмовала" здание сакребуло Кобулети>>Саакашвили вернулся в Грузию, где он был заочно осужден по двум уголовным делам, незадолго до выборов в местные органы власти, чтобы поддержать оппозицию. Выборы, за исключением отдельных районов, оппозиция проиграла. С тех пор, то есть, начиная с октября, соратники и сторонники основанной Саакашвили партии "Единое национальное движение" ежедневно проводят акции протеста, в основном с требованием освобождения экс-президента. Также среди требований - назначение досрочных парламентских выборов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211210/zurabishvili-na-sammite-za-demokratiyu-obyazuyus-nachat-obschenatsionalnyy-dialog-v-gruzii-262769573.html
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политика, новости, грузия, георгий маргвелашвили, единое нацдвижение, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, ника мелия
"Готовы к примирению, но..." - накал страстей в Грузии не утихает
18:47 14.12.2021 (обновлено: 19:23 14.12.2021)
"Грузинская мечта" не верит в искренность оппозиционного "Нацдвижения", которое говорит о важности примирения
ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Ведущая оппозиционная партия "Единое национальное движение" продолжает ставить ультиматумы, а правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обвинять ее в деструктивных действиях. При этом обе партии заявляют о необходимости примирения.
"Национальное движение" постоянно слабеет. В том числе из-за того, что они проиграли выборы (местные выборы в октябре - ред.) и знают, что никаких выборов больше не будет еще три года. В том числе из-за того, что их вождь (Михаил Саакашвили - ред.) находится в тюрьме. "Национальное движение" должно ослабнуть, ключ к улучшению политической ситуации в их ослаблении", - заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.
По его словам, разговоры членов "Нацдвижения" о примирении или о деэскалации являются фарсом и тактическим шагом Саакашвили. Все это, по словам Кобахидзе, еще раз подтвердили заявления о проведении акции протеста 21 декабря, в день рождения Саакашвили.
"Их реальная сущность не может измениться. Их реальная сущность состоит в том, что они постоянно склонны к деструкции, к действиям против страны и государства, от этого они не могут отказаться. Исходя из этого, разговоры о примирении или деэскалации с их стороны является абсолютным фарсом", - отметил Кобахидзе.
"Национальное движение" ищет примирения там, где его быть не может, заявил в свою очередь вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе. По его словам, основа политического согласия и стабильности - в уважении выбора населения, то есть результатов выборов, во включении в парламентские процессы и в выполнении роли оппозиции.
"Мы видим обратные шаги с их стороны, они находятся в деструктивном режиме… Их заявления и реальные действия диаметрально отличаются друг от друга", - отметил Талаквадзе.
Он также оценил инициативу президента Грузии Саломе Зурабишвили о проведении общенациональной дискуссии. Как заявила президент, она берет на себя инициативу для искоренения поляризации в грузинском обществе.
"Что касается анонсированного президентом диалога, у нас всегда был диалог с теми, кто ориентирован на интересы страны и могут внести свой вклад в демократическое будущее страны. У нас не будет проблем с диалогом и в будущем", - подчеркнул Талаквадзе.
Между тем, председатель "Единого национального движение" Ника Мелия заявил, что примирение теряет смысл до тех пор, пока Саакашвили остается в заключении.
"Сейчас главное - мобилизация, сейчас важно, чтобы наш протестный голос звучал еще громче. Мы все должны помнить, что до тех пор, пока Михаил Саакашвили находится в плену, разговоры о гражданском единстве и примирении, мягко говоря, будут лишены смысла", - заявил Мелия.
Три президента
В последние дни в Грузии активно обсуждается инициатива о встрече трех президентов – действующего президента Саломе Зурабишвили и ее предшественников - Георгия Маргвелашвили и Михаила Саакашвили. Инициатива принадлежит Маргвелашвили, и ее уже поддержал Саакашвили.
Маргвелашвили в качестве возможного места встречи предложил президентскую резиденцию. Саакашвили же позвал своих преемников в военный госпиталь в Гори, где он проходит курс лечения после длительной голодовки. Позиция Зурабишвили по этому вопросу пока не известна.
В свою очередь, член Священного Синода, митрополит Бодбийской епархии, владыка Яков заявил, что в создавшейся ситуации без посредничества Церкви добиться примирения сторонам не удастся. Он также предложил Патриархию в качестве места встречи.
"Очень хорошая инициатива, мне она очень нравится, поскольку как вам известно, у Патриархии очень высокий рейтинг, пользуется высоким доверием общества. Так что, если Патриархия активно включится в этот процесс, я думаю, что он будет успешным", - заявила мать Саакашвили Гиули Аласания.
Идея владыки Якова понравилась и самому Саакашвили, но, по его словам, это технически невозможно, так как у него нет возможности свободного передвижения, сказала депутат Эка Херхеулидзе после посещения экс-президента в госпитале.
По ее словам, если эта "техническая деталь" будет устранена, то экс-президент готов ко встрече без предварительных условий.
Саакашвили вернулся в Грузию, где он был заочно осужден по двум уголовным делам, незадолго до выборов в местные органы власти, чтобы поддержать оппозицию. Выборы, за исключением отдельных районов, оппозиция проиграла. С тех пор, то есть, начиная с октября, соратники и сторонники основанной Саакашвили партии "Единое национальное движение" ежедневно проводят акции протеста, в основном с требованием освобождения экс-президента. Также среди требований - назначение досрочных парламентских выборов.
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