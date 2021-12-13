https://sputnik-georgia.ru/20211213/vozmozhno-li-primirenie-eks-prezidenty-ob-initsiative-zurabishvili-262826775.html
Возможно ли примирение? Экс-президенты об инициативе Зурабишвили
Возможно ли примирение? Экс-президенты об инициативе Зурабишвили
Сумеет ли Саломе Зурабишвили посадить за стол переговоров конфликтующие стороны или ведущую роль возьмет на себя Церковь? 13.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-13T19:45+0400
2021-12-13T19:45+0400
2021-12-13T20:12+0400
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новости
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георгий маргвелашвили
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грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Необходимо примирение политических сил в Грузии, искоренение поляризации в обществе - единственное, с чем согласны все стороны. Правда, четкого ответа, как добиться этой цели, пока ни у кого нет.Этот вопрос активизировала президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив, что берет на себя инициативу для искоренения поляризации в грузинском обществе. Выйти из сложившейся ситуации, по ее словам, можно посредством общенациональной дискуссии.Зурабишвили пообещала западу начать общенациональный диалог в Грузии>>Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не прекращается.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что диалог для примирения в обществе должен начаться с его встречи с нынешней главой государства Саломе Зурабишвили и ее предшественником Георгием Маргвелашвили. Эта встреча, по его словам, должна состояться в военном госпитале в Гори, где он проходит курс лечения после длительной голодовки. Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает инициативу Зурабишвили своевременной и адекватной.Он подчеркнул, что будет лучше, если встреча трех президентов, в том числе Саакашвили, который отбывает наказание, состоится в президентской резиденции.Позиция Маргвелашвили понравилась Саакашвили."Я приветствую поддержку диалога со стороны Георгия Маргвелашвили, тем более что идея трехсторонней встречи исходила от него. Параллельно, безусловно, президент Зурабишвили может встретиться с широким кругом общественности, выслушать их мнение", - говорится в сообщении Саакашвили на его странице в Facebook.Вместе с тем, Саакашвили призвал общество "параллельно интенсифицировать протестную активность", которая, по его словам, является "инструментом для вовлечения и размышления каждого".Врач заявил, что Саакашвили нужно лечить нервы за рубежом>>Соратники и сторонники Саакашвили итак каждый день проводят акции протеста с требованием его освобождения. Они обвиняют власти в преследовании экс-президента по политическим мотивам.Подобный подход непонятен правящей партии. По словам вице-спикера парламента Георгия Вольского, несовместимы разговоры о примирении и ультиматумы, что Саакашвили должны простить все преступления и он должен выйти на свободу, что должны быть назначены внеочередные парламентские выборы, что правительство должно уйти в отставку и к власти должна прийти оппозиция."Мы никогда не отказывались от сотрудничества. Примирение не соответствует тому требованию и ультиматуму, который мы ежедневно слышим... Что касается аспектов сотрудничества по любой теме, будь то вопросы, связанные с избирательной темой или Конституцией, безусловно, мы даже обязаны сотрудничать, исходя из того мандата, который нам дали избиратели", - сказал Вольский.Инициативу президента считают важной в оппозиционной партии "Лело"."Надеюсь, что за заявлением президента последуют практические шаги. Если этот процесс будет инициирован со стороны президента, мы примем в нем активное участие. Подобная инициатива является неотложной необходимостью, чтобы мы смогли собрать противоборствующие политические силы за одним столом. Исходя из интересов страны, процесс примирения или согласия должен состояться", - сказал депутат Бадри Джапаридзе.В создавшейся ситуации без посредничества Церкви добиться примирения сторонам не удастся, считает член Священного Синода, митрополит Бодбийской епархии, владыка Яков."Это аморальная политика" - власти Грузии критикуют оппозицию за письмо в Брюссель>>"Сегодня такое время, что занять сторону не удастся. Сегодня можно занять только одну сторону – все мы должны встать на сторону Грузии, поскольку это наша страна, наша родина и наше государство... Думаю, что мы сможем найти выход. Лучше, чтобы это произошло в церкви", - сказал владыка Яков.По его словам, в Патриархии знают, что нужно сказать, притом с учетом достоинства всех сторон. "Церковь знает, как это сделать", - отметил владыка Яков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, георгий маргвелашвили, михаил саакашвили, грузинская мечта, георгий вольский, саломе зурабишвили
Возможно ли примирение? Экс-президенты об инициативе Зурабишвили
19:45 13.12.2021 (обновлено: 20:12 13.12.2021)
Сумеет ли Саломе Зурабишвили посадить за стол переговоров конфликтующие стороны или ведущую роль возьмет на себя Церковь?
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Необходимо примирение политических сил в Грузии, искоренение поляризации в обществе - единственное, с чем согласны все стороны. Правда, четкого ответа, как добиться этой цели, пока ни у кого нет.
Этот вопрос активизировала президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив, что берет на себя инициативу для искоренения поляризации в грузинском обществе. Выйти из сложившейся ситуации, по ее словам, можно посредством общенациональной дискуссии.
Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не прекращается.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что диалог для примирения в обществе должен начаться с его встречи с нынешней главой государства Саломе Зурабишвили и ее предшественником Георгием Маргвелашвили. Эта встреча, по его словам, должна состояться в военном госпитале в Гори, где он проходит курс лечения после длительной голодовки.
Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает инициативу Зурабишвили своевременной и адекватной.
"Я надеюсь, что госпожа президент предпримет шаги. Однако у меня пессимизм касательно того, приемлемо ли это для "Грузинской мечты"… Я думаю, что само начало этого процесса – понижения градуса, является очень правильным шагом и его необходимо предпринять", - сказал Маргвелашвили.
Он подчеркнул, что будет лучше, если встреча трех президентов, в том числе Саакашвили, который отбывает наказание, состоится в президентской резиденции.
Позиция Маргвелашвили понравилась Саакашвили.
"Я приветствую поддержку диалога со стороны Георгия Маргвелашвили, тем более что идея трехсторонней встречи исходила от него. Параллельно, безусловно, президент Зурабишвили может встретиться с широким кругом общественности, выслушать их мнение", - говорится в сообщении Саакашвили на его странице в Facebook
.
Вместе с тем, Саакашвили призвал общество "параллельно интенсифицировать протестную активность", которая, по его словам, является "инструментом для вовлечения и размышления каждого".
Соратники и сторонники Саакашвили итак каждый день проводят акции протеста с требованием его освобождения. Они обвиняют власти в преследовании экс-президента по политическим мотивам.
Подобный подход непонятен правящей партии. По словам вице-спикера парламента Георгия Вольского, несовместимы разговоры о примирении и ультиматумы, что Саакашвили должны простить все преступления и он должен выйти на свободу, что должны быть назначены внеочередные парламентские выборы, что правительство должно уйти в отставку и к власти должна прийти оппозиция.
"Мы никогда не отказывались от сотрудничества. Примирение не соответствует тому требованию и ультиматуму, который мы ежедневно слышим... Что касается аспектов сотрудничества по любой теме, будь то вопросы, связанные с избирательной темой или Конституцией, безусловно, мы даже обязаны сотрудничать, исходя из того мандата, который нам дали избиратели", - сказал Вольский.
Инициативу президента считают важной в оппозиционной партии "Лело".
"Надеюсь, что за заявлением президента последуют практические шаги. Если этот процесс будет инициирован со стороны президента, мы примем в нем активное участие. Подобная инициатива является неотложной необходимостью, чтобы мы смогли собрать противоборствующие политические силы за одним столом. Исходя из интересов страны, процесс примирения или согласия должен состояться", - сказал депутат Бадри Джапаридзе.
В создавшейся ситуации без посредничества Церкви добиться примирения сторонам не удастся, считает член Священного Синода, митрополит Бодбийской епархии, владыка Яков.
"Сегодня такое время, что занять сторону не удастся. Сегодня можно занять только одну сторону – все мы должны встать на сторону Грузии, поскольку это наша страна, наша родина и наше государство... Думаю, что мы сможем найти выход. Лучше, чтобы это произошло в церкви", - сказал владыка Яков.
По его словам, в Патриархии знают, что нужно сказать, притом с учетом достоинства всех сторон. "Церковь знает, как это сделать", - отметил владыка Яков.
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