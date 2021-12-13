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Возможно ли примирение? Экс-президенты об инициативе Зурабишвили
Возможно ли примирение? Экс-президенты об инициативе Зурабишвили
Сумеет ли Саломе Зурабишвили посадить за стол переговоров конфликтующие стороны или ведущую роль возьмет на себя Церковь? 13.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-13T19:45+0400
2021-12-13T20:12+0400
политика
новости
грузия
георгий маргвелашвили
михаил саакашвили
грузинская мечта
георгий вольский
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Необходимо примирение политических сил в Грузии, искоренение поляризации в обществе - единственное, с чем согласны все стороны. Правда, четкого ответа, как добиться этой цели, пока ни у кого нет.Этот вопрос активизировала президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив, что берет на себя инициативу для искоренения поляризации в грузинском обществе. Выйти из сложившейся ситуации, по ее словам, можно посредством общенациональной дискуссии.Зурабишвили пообещала западу начать общенациональный диалог в Грузии&gt;&gt;Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не прекращается.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что диалог для примирения в обществе должен начаться с его встречи с нынешней главой государства Саломе Зурабишвили и ее предшественником Георгием Маргвелашвили. Эта встреча, по его словам, должна состояться в военном госпитале в Гори, где он проходит курс лечения после длительной голодовки. Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает инициативу Зурабишвили своевременной и адекватной.Он подчеркнул, что будет лучше, если встреча трех президентов, в том числе Саакашвили, который отбывает наказание, состоится в президентской резиденции.Позиция Маргвелашвили понравилась Саакашвили."Я приветствую поддержку диалога со стороны Георгия Маргвелашвили, тем более что идея трехсторонней встречи исходила от него. Параллельно, безусловно, президент Зурабишвили может встретиться с широким кругом общественности, выслушать их мнение", - говорится в сообщении Саакашвили на его странице в Facebook.Вместе с тем, Саакашвили призвал общество "параллельно интенсифицировать протестную активность", которая, по его словам, является "инструментом для вовлечения и размышления каждого".Врач заявил, что Саакашвили нужно лечить нервы за рубежом&gt;&gt;Соратники и сторонники Саакашвили итак каждый день проводят акции протеста с требованием его освобождения. Они обвиняют власти в преследовании экс-президента по политическим мотивам.Подобный подход непонятен правящей партии. По словам вице-спикера парламента Георгия Вольского, несовместимы разговоры о примирении и ультиматумы, что Саакашвили должны простить все преступления и он должен выйти на свободу, что должны быть назначены внеочередные парламентские выборы, что правительство должно уйти в отставку и к власти должна прийти оппозиция."Мы никогда не отказывались от сотрудничества. Примирение не соответствует тому требованию и ультиматуму, который мы ежедневно слышим... Что касается аспектов сотрудничества по любой теме, будь то вопросы, связанные с избирательной темой или Конституцией, безусловно, мы даже обязаны сотрудничать, исходя из того мандата, который нам дали избиратели", - сказал Вольский.Инициативу президента считают важной в оппозиционной партии "Лело"."Надеюсь, что за заявлением президента последуют практические шаги. Если этот процесс будет инициирован со стороны президента, мы примем в нем активное участие. Подобная инициатива является неотложной необходимостью, чтобы мы смогли собрать противоборствующие политические силы за одним столом. Исходя из интересов страны, процесс примирения или согласия должен состояться", - сказал депутат Бадри Джапаридзе.В создавшейся ситуации без посредничества Церкви добиться примирения сторонам не удастся, считает член Священного Синода, митрополит Бодбийской епархии, владыка Яков."Это аморальная политика" - власти Грузии критикуют оппозицию за письмо в Брюссель&gt;&gt;"Сегодня такое время, что занять сторону не удастся. Сегодня можно занять только одну сторону – все мы должны встать на сторону Грузии, поскольку это наша страна, наша родина и наше государство... Думаю, что мы сможем найти выход. Лучше, чтобы это произошло в церкви", - сказал владыка Яков.По его словам, в Патриархии знают, что нужно сказать, притом с учетом достоинства всех сторон. "Церковь знает, как это сделать", - отметил владыка Яков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, георгий маргвелашвили, михаил саакашвили, грузинская мечта, георгий вольский, саломе зурабишвили

Возможно ли примирение? Экс-президенты об инициативе Зурабишвили

19:45 13.12.2021 (обновлено: 20:12 13.12.2021)
© President of GeorgiaСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2021
© President of Georgia
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Колумнист Sputnik Робинзон Начкебия - Sputnik Грузия
Робинзон Начкебия
Все материалы
Сумеет ли Саломе Зурабишвили посадить за стол переговоров конфликтующие стороны или ведущую роль возьмет на себя Церковь?
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Необходимо примирение политических сил в Грузии, искоренение поляризации в обществе - единственное, с чем согласны все стороны. Правда, четкого ответа, как добиться этой цели, пока ни у кого нет.
Этот вопрос активизировала президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив, что берет на себя инициативу для искоренения поляризации в грузинском обществе. Выйти из сложившейся ситуации, по ее словам, можно посредством общенациональной дискуссии.
Зурабишвили пообещала западу начать общенациональный диалог в Грузии>>
Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не прекращается.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что диалог для примирения в обществе должен начаться с его встречи с нынешней главой государства Саломе Зурабишвили и ее предшественником Георгием Маргвелашвили. Эта встреча, по его словам, должна состояться в военном госпитале в Гори, где он проходит курс лечения после длительной голодовки.
Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает инициативу Зурабишвили своевременной и адекватной.
"Я надеюсь, что госпожа президент предпримет шаги. Однако у меня пессимизм касательно того, приемлемо ли это для "Грузинской мечты"… Я думаю, что само начало этого процесса – понижения градуса, является очень правильным шагом и его необходимо предпринять", - сказал Маргвелашвили.
Он подчеркнул, что будет лучше, если встреча трех президентов, в том числе Саакашвили, который отбывает наказание, состоится в президентской резиденции.
Позиция Маргвелашвили понравилась Саакашвили.
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"Я приветствую поддержку диалога со стороны Георгия Маргвелашвили, тем более что идея трехсторонней встречи исходила от него. Параллельно, безусловно, президент Зурабишвили может встретиться с широким кругом общественности, выслушать их мнение", - говорится в сообщении Саакашвили на его странице в Facebook.
Вместе с тем, Саакашвили призвал общество "параллельно интенсифицировать протестную активность", которая, по его словам, является "инструментом для вовлечения и размышления каждого".
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Соратники и сторонники Саакашвили итак каждый день проводят акции протеста с требованием его освобождения. Они обвиняют власти в преследовании экс-президента по политическим мотивам.
Подобный подход непонятен правящей партии. По словам вице-спикера парламента Георгия Вольского, несовместимы разговоры о примирении и ультиматумы, что Саакашвили должны простить все преступления и он должен выйти на свободу, что должны быть назначены внеочередные парламентские выборы, что правительство должно уйти в отставку и к власти должна прийти оппозиция.
"Мы никогда не отказывались от сотрудничества. Примирение не соответствует тому требованию и ультиматуму, который мы ежедневно слышим... Что касается аспектов сотрудничества по любой теме, будь то вопросы, связанные с избирательной темой или Конституцией, безусловно, мы даже обязаны сотрудничать, исходя из того мандата, который нам дали избиратели", - сказал Вольский.
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Инициативу президента считают важной в оппозиционной партии "Лело".
"Надеюсь, что за заявлением президента последуют практические шаги. Если этот процесс будет инициирован со стороны президента, мы примем в нем активное участие. Подобная инициатива является неотложной необходимостью, чтобы мы смогли собрать противоборствующие политические силы за одним столом. Исходя из интересов страны, процесс примирения или согласия должен состояться", - сказал депутат Бадри Джапаридзе.
В создавшейся ситуации без посредничества Церкви добиться примирения сторонам не удастся, считает член Священного Синода, митрополит Бодбийской епархии, владыка Яков.
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"Сегодня такое время, что занять сторону не удастся. Сегодня можно занять только одну сторону – все мы должны встать на сторону Грузии, поскольку это наша страна, наша родина и наше государство... Думаю, что мы сможем найти выход. Лучше, чтобы это произошло в церкви", - сказал владыка Яков.
По его словам, в Патриархии знают, что нужно сказать, притом с учетом достоинства всех сторон. "Церковь знает, как это сделать", - отметил владыка Яков.
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