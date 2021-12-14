https://sputnik-georgia.ru/20211214/podorozhaet-li-v-gruzii-khleb--mnenie-proizvoditeley-262863198.html
Подорожает ли в Грузии хлеб – мнение производителей
Подорожает ли в Грузии хлеб – мнение производителей
Из-за увеличения импорта в Грузии муки, цены в производстве стабилизировались, заявил председатель Ассоциации хлебопеков 14.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-14T22:46+0400
2021-12-14T22:46+0400
2021-12-15T00:04+0400
экономика
новости
грузия
хлеб
малхаза долидзе
леван силагава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23822/16/238221694_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2cbdb8ff35b6829142275226fcb91034.jpg
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Увеличение стоимости социального хлеба в Грузии не ожидается, заявил в интервью Sputnik Грузия председатель Ассоциации хлебопеков Малхаз Долидзе.Цена на пшеницу на международных рынках начала расти с лета. За пять месяцев цена тонны пшеницы увеличилась с 240 до 350 долларов. Для грузинских мелькомбинатов больше не выгодно перерабатывать пшеницу и производить муку на месте. Поэтому импорт пшеницы в Грузию падает.По его словам, Россия основной поставщик не только пшеницы, но и муки в Грузию, поэтому с подорожанием зерна Грузия увеличила импорт муки, за которую РФ пока не взымает экспортную пошлину. "У хлебопеков никогда не было такого большого выбора муки, и цена конкурентная, и качество на любой вкус", - отметил Долидзе.За 9 месяцев с начала года импорт пшеничной муки в Грузию увеличился вдвое. В январе-сентябре текущего года 4,9 миллиона долларов потрачено на закупку 16,4 тысячи тонн муки. Соответственно^ импорт увеличился на 115,5%.По словам Долидзе, весной, с новым урожаем, стоимость муки может пойти еще вниз, что что станет гарантом того, что в Грузии стоимость продукта первой необходимости останется на нынешнем уровне.Осенью себестоимость хлеба увеличилась на 15-17 тетри. Вместе с подорожанием пшеницы в стране повысились цены на продукцию, из которой выпекается хлеб: подсолнечное масло, дрожжи, соль, которые в страну импортируются. Кроме того, повысились расходы на упаковочные материалы, которые стали обязательными в условиях пандемии коронавируса. Упаковки для хлеба заводы приобретают в соседней Турции, поскольку в Грузии они не производятся.Также, на стоимость хлеба большое влияние оказало и завершение с 1 июля программы государственного субсидирования пшеничной муки, что удерживало рост цен на хлеб с декабря прошлого года.Как отмечает Долидзе, рост импорта муки плохо отражается лишь на грузинском промысле. На данный момент переработка пшеницы в мелькомбинатах сокращена, так как пшеница не поступает в большом количестве.Мукомолы переживают трудные временаРоссия уже многие годы занимает место основного поставщика пшеницы в Грузию, поэтому каждое повышение пошлины на экспорт зерна в РФ становится для страны поводом для беспокойства.По информации Минсельхоза России, пошлина на экспорт пшеницы с 15 по 21 декабря включительно вырастет и составит 91 доллар за тонну. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в размере 330,1 доллара за тонну.По его словам, если решать, что важнее для страны - работа мелькомбината или импорт муки, то ответ очевиден. Переработка пшеницы создает для Грузии целую цепочку ценностей - занятость, переработка отрубей (если завод останавливается, тогда должен иметь место импорт отрубей)."В последнее время импорт отрубей увеличился втрое. До сих пор 90% отрубей местного производства уходило в животноводство", - сказал Леван Силагава.За 9 месяцев с начала года импорт пшеницы снизился на 15,6%. В страну завезли 282,8 тысячи тонн зерна стоимостью 67,8 миллиона долларов.Как заявляют в Минсельхозе, несмотря на рекордный рост импорта муки, у Грузии запасы пшеницы находятся в пределах установленной международной нормы, их хватит на два месяца.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211126/zapasov-pshenitsy-gruzii-khvatit-na-dva-mesyatsa---ministr-262403367.html
https://sputnik-georgia.ru/20211203/tseny-na-prodovolstvie-v-mire-prodolzhayut-rasti---novye-dannye-fao-262578002.html
https://sputnik-georgia.ru/20211105/tsena-na-khleb-v-gruzii-ne-vyrastet---zaveryaet-assotsiatsiya-khlebopekov-261827679.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23822/16/238221694_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_256c0666e484c606d29483ebb5d64bb9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, хлеб, малхаза долидзе, леван силагава
Подорожает ли в Грузии хлеб – мнение производителей
22:46 14.12.2021 (обновлено: 00:04 15.12.2021)
Из-за увеличения импорта в Грузии муки, цены в производстве стабилизировались, заявил председатель Ассоциации хлебопеков
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik.
Увеличение стоимости социального хлеба в Грузии не ожидается, заявил в интервью Sputnik Грузия
председатель Ассоциации хлебопеков Малхаз Долидзе.
Цена на пшеницу на международных рынках начала расти с лета. За пять месяцев цена тонны пшеницы увеличилась с 240 до 350 долларов. Для грузинских мелькомбинатов больше не выгодно перерабатывать пшеницу и производить муку на месте. Поэтому импорт пшеницы в Грузию падает.
"Хлеб в Грузии не подорожает. Дело в том, что в Грузию ввезли большое количество муки, такого количества в страну никогда не завозилось. И цена пошла вниз. Если раньше мешок муки стоил 72-73 лари, сейчас он стоит 65 лари", - заявил Долидзе.
По его словам, Россия основной поставщик не только пшеницы, но и муки в Грузию, поэтому с подорожанием зерна Грузия увеличила импорт муки, за которую РФ пока не взымает экспортную пошлину.
"У хлебопеков никогда не было такого большого выбора муки, и цена конкурентная, и качество на любой вкус", - отметил Долидзе.
За 9 месяцев с начала года импорт пшеничной муки в Грузию увеличился вдвое. В январе-сентябре текущего года 4,9 миллиона долларов потрачено на закупку 16,4 тысячи тонн муки. Соответственно^ импорт увеличился на 115,5%.
По словам Долидзе, весной, с новым урожаем, стоимость муки может пойти еще вниз, что что станет гарантом того, что в Грузии стоимость продукта первой необходимости останется на нынешнем уровне.
Осенью себестоимость хлеба увеличилась на 15-17 тетри. Вместе с подорожанием пшеницы в стране повысились цены на продукцию, из которой выпекается хлеб: подсолнечное масло, дрожжи, соль, которые в страну импортируются. Кроме того, повысились расходы на упаковочные материалы, которые стали обязательными в условиях пандемии коронавируса. Упаковки для хлеба заводы приобретают в соседней Турции, поскольку в Грузии они не производятся.
Также, на стоимость хлеба большое влияние оказало и завершение с 1 июля программы государственного субсидирования пшеничной муки, что удерживало рост цен на хлеб с декабря прошлого года.
Как отмечает Долидзе, рост импорта муки плохо отражается лишь на грузинском промысле. На данный момент переработка пшеницы в мелькомбинатах сокращена, так как пшеница не поступает в большом количестве.
Мукомолы переживают трудные времена
Россия уже многие годы занимает место основного поставщика пшеницы в Грузию, поэтому каждое повышение пошлины на экспорт зерна в РФ становится для страны поводом для беспокойства.
По информации Минсельхоза России, пошлина на экспорт пшеницы с 15 по 21 декабря включительно вырастет и составит 91 доллар за тонну. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в размере 330,1 доллара за тонну.
"Как известно, пошлина на муку не действует, она нулевая. В результате импорт пшеницы сократился на 40%, а импорт муки увеличился в 6 раз. В прошлом месяце было импортировано 35 тысяч тонн пшеницы. В результате работу приостановили до десятка мелькомбинатов. Если тенденция сохранится, вероятно, к ним присоединятся и другие предприятия", - заявил Sputnik Грузия исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Левана Силагава.
По его словам, если решать, что важнее для страны - работа мелькомбината или импорт муки, то ответ очевиден. Переработка пшеницы создает для Грузии целую цепочку ценностей - занятость, переработка отрубей (если завод останавливается, тогда должен иметь место импорт отрубей).
"В последнее время импорт отрубей увеличился втрое. До сих пор 90% отрубей местного производства уходило в животноводство", - сказал Леван Силагава.
За 9 месяцев с начала года импорт пшеницы снизился на 15,6%. В страну завезли 282,8 тысячи тонн зерна стоимостью 67,8 миллиона долларов.
Как заявляют в Минсельхозе, несмотря на рекордный рост импорта муки, у Грузии запасы пшеницы находятся в пределах установленной международной нормы, их хватит на два месяца.
В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.