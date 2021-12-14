https://sputnik-georgia.ru/20211214/podorozhaet-li-v-gruzii-khleb--mnenie-proizvoditeley-262863198.html

Подорожает ли в Грузии хлеб – мнение производителей

Подорожает ли в Грузии хлеб – мнение производителей

Из-за увеличения импорта в Грузии муки, цены в производстве стабилизировались, заявил председатель Ассоциации хлебопеков 14.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-14T22:46+0400

2021-12-14T22:46+0400

2021-12-15T00:04+0400

экономика

новости

грузия

хлеб

малхаза долидзе

леван силагава

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Увеличение стоимости социального хлеба в Грузии не ожидается, заявил в интервью Sputnik Грузия председатель Ассоциации хлебопеков Малхаз Долидзе.Цена на пшеницу на международных рынках начала расти с лета. За пять месяцев цена тонны пшеницы увеличилась с 240 до 350 долларов. Для грузинских мелькомбинатов больше не выгодно перерабатывать пшеницу и производить муку на месте. Поэтому импорт пшеницы в Грузию падает.По его словам, Россия основной поставщик не только пшеницы, но и муки в Грузию, поэтому с подорожанием зерна Грузия увеличила импорт муки, за которую РФ пока не взымает экспортную пошлину. "У хлебопеков никогда не было такого большого выбора муки, и цена конкурентная, и качество на любой вкус", - отметил Долидзе.За 9 месяцев с начала года импорт пшеничной муки в Грузию увеличился вдвое. В январе-сентябре текущего года 4,9 миллиона долларов потрачено на закупку 16,4 тысячи тонн муки. Соответственно^ импорт увеличился на 115,5%.По словам Долидзе, весной, с новым урожаем, стоимость муки может пойти еще вниз, что что станет гарантом того, что в Грузии стоимость продукта первой необходимости останется на нынешнем уровне.Осенью себестоимость хлеба увеличилась на 15-17 тетри. Вместе с подорожанием пшеницы в стране повысились цены на продукцию, из которой выпекается хлеб: подсолнечное масло, дрожжи, соль, которые в страну импортируются. Кроме того, повысились расходы на упаковочные материалы, которые стали обязательными в условиях пандемии коронавируса. Упаковки для хлеба заводы приобретают в соседней Турции, поскольку в Грузии они не производятся.Также, на стоимость хлеба большое влияние оказало и завершение с 1 июля программы государственного субсидирования пшеничной муки, что удерживало рост цен на хлеб с декабря прошлого года.Как отмечает Долидзе, рост импорта муки плохо отражается лишь на грузинском промысле. На данный момент переработка пшеницы в мелькомбинатах сокращена, так как пшеница не поступает в большом количестве.Мукомолы переживают трудные временаРоссия уже многие годы занимает место основного поставщика пшеницы в Грузию, поэтому каждое повышение пошлины на экспорт зерна в РФ становится для страны поводом для беспокойства.По информации Минсельхоза России, пошлина на экспорт пшеницы с 15 по 21 декабря включительно вырастет и составит 91 доллар за тонну. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в размере 330,1 доллара за тонну.По его словам, если решать, что важнее для страны - работа мелькомбината или импорт муки, то ответ очевиден. Переработка пшеницы создает для Грузии целую цепочку ценностей - занятость, переработка отрубей (если завод останавливается, тогда должен иметь место импорт отрубей)."В последнее время импорт отрубей увеличился втрое. До сих пор 90% отрубей местного производства уходило в животноводство", - сказал Леван Силагава.За 9 месяцев с начала года импорт пшеницы снизился на 15,6%. В страну завезли 282,8 тысячи тонн зерна стоимостью 67,8 миллиона долларов.Как заявляют в Минсельхозе, несмотря на рекордный рост импорта муки, у Грузии запасы пшеницы находятся в пределах установленной международной нормы, их хватит на два месяца.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, хлеб, малхаза долидзе, леван силагава