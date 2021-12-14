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https://sputnik-georgia.ru/20211214/shok-iskhudavshaya-billi-aylish-vyshla-v-svet-v-korotkoy-yubke---262840325.html
Шок! Исхудавшая Билли Айлиш вышла в свет в короткой юбке
Шок! Исхудавшая Билли Айлиш вышла в свет в короткой юбке
Певица снова изумляет фанатов резкой переменой во внешности и заставляет беспокоиться о своем здоровье
2021-12-14T12:48+0400
2021-12-14T12:48+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
билли айлиш
шоу-бизнес
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Американская певица Билли Айлиш взволновала поклонников – звезда вышла в свет в короткой юбке и шокировала всех своей худобой. Айлиш обожает экспериментировать с образами и прическами. Например, сначала звезда поражала всех своими зелеными волосами, а после превратилась в платиновую блондинку. Но недавно она снова сменила имидж и стала брюнеткой. И только фанаты смогли отойти от шока, как певица показала новое, ударное преображение. Айлиш появилась в эфире Saturday Night Live, а после поехала веселиться на афтерпати. Фотографы подловили ее возле ресторана и передали снимки репортерам Daily Mail. И эти фото взволновали всех фанатов. На снимках видно, что Билли перестала носить мешковатые наряды и теперь выходит только в провокационных образах, например, в мини-юбке, демонстрирующей ее исхудавшую фигуру. Фанаты уже начали беспокоиться за здоровье кумира. Айлиш резко начала сбрасывать вес, что может привести к проблемам со здоровьем. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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билли айлиш, шоу-бизнес, зарубежные звезды

Шок! Исхудавшая Билли Айлиш вышла в свет в короткой юбке

12:48 14.12.2021
© photo: Billie Eilish / FBИсполнительница Билли Айлиш
Исполнительница Билли Айлиш - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2021
© photo: Billie Eilish / FB
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Певица снова изумляет фанатов резкой переменой во внешности и заставляет беспокоиться о своем здоровье
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Американская певица Билли Айлиш взволновала поклонников – звезда вышла в свет в короткой юбке и шокировала всех своей худобой.
Айлиш обожает экспериментировать с образами и прическами. Например, сначала звезда поражала всех своими зелеными волосами, а после превратилась в платиновую блондинку. Но недавно она снова сменила имидж и стала брюнеткой. И только фанаты смогли отойти от шока, как певица показала новое, ударное преображение.
Айлиш появилась в эфире Saturday Night Live, а после поехала веселиться на афтерпати. Фотографы подловили ее возле ресторана и передали снимки репортерам Daily Mail. И эти фото взволновали всех фанатов.
На снимках видно, что Билли перестала носить мешковатые наряды и теперь выходит только в провокационных образах, например, в мини-юбке, демонстрирующей ее исхудавшую фигуру.
Фанаты уже начали беспокоиться за здоровье кумира. Айлиш резко начала сбрасывать вес, что может привести к проблемам со здоровьем.
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