https://sputnik-georgia.ru/20211215/mrachnaya-i-pugayuschaya-selena-gomes-sdelala-novuyu-tatuirovku-262883041.html
Мрачная и пугающая: Селена Гомес сделала новую татуировку
Мрачная и пугающая: Селена Гомес сделала новую татуировку
Популярная поп-звезда добавила еще один рисунок на свое тело, но далеко не все поклонники оценили новое тату певицы
2021-12-15T16:11+0400
2021-12-15T16:11+0400
2021-12-15T16:11+0400
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татуировка
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Американская певица Селена Гомес удивила своих поклонников: звезда сделала новую татуировку, которая понравилась далеко не всем. В Инстаграм-аккаунте известного тату-салона в США появилась мрачная фотография Селены Гомес, которую фанаты без труда узнали со спины. Но через какое-то время кадр пропал, однако самые ловкие фанаты успели рассмотреть новое тату звезды и даже сделать скрины снимка, после чего принялись обсуждать очередное творение на теле певицы. Новая татуировка Гомес пришлась по вкусу не всем: многие подписчики Инстаграм пришли к выводу, что рисунок выглядит мрачно и пугающе. И это несмотря на то, что фото было сделано не вблизи и рассмотреть портрет крайне сложно. Так, поп-звезда выбрала непростой и большой рисунок, который начинается на шее и будто перетекает по лопаткам в виде потока краски или даже крови. Чтобы придать снимку мистики, Гомес надела черный плащ-балахон задом наперед, что создало таинственный и жутковатый образ. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
татуировка, селена гомес, шоу-бизнес, зарубежные звезды
Мрачная и пугающая: Селена Гомес сделала новую татуировку
Популярная поп-звезда добавила еще один рисунок на свое тело, но далеко не все поклонники оценили новое тату певицы
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Американская певица Селена Гомес удивила своих поклонников: звезда сделала новую татуировку, которая понравилась далеко не всем.
В Инстаграм-аккаунте известного тату-салона в США появилась мрачная фотография Селены Гомес, которую фанаты без труда узнали со спины. Но через какое-то время кадр пропал, однако самые ловкие фанаты успели рассмотреть новое тату звезды и даже сделать скрины снимка, после чего принялись обсуждать очередное творение на теле певицы.
Новая татуировка Гомес пришлась по вкусу не всем: многие подписчики Инстаграм пришли к выводу, что рисунок выглядит мрачно и пугающе. И это несмотря на то, что фото было сделано не вблизи и рассмотреть портрет крайне сложно.
Так, поп-звезда выбрала непростой и большой рисунок, который начинается на шее и будто перетекает по лопаткам в виде потока краски или даже крови.
Чтобы придать снимку мистики, Гомес надела черный плащ-балахон задом наперед, что создало таинственный и жутковатый образ.
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