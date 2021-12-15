https://sputnik-georgia.ru/20211215/ne-oschuschayu-sebya-populyarnoy-kak-morgenshtern--diana-ankudinova-262840872.html

"Не ощущаю себя популярной, как Моргенштерн" – Диана Анкудинова

"Не ощущаю себя популярной, как Моргенштерн" – Диана Анкудинова

Популярность Моргенштерна, похоже, вызывает эмоции не только у поклонников, но и коллег артиста

2021-12-15T07:15+0400

2021-12-15T07:15+0400

2021-12-15T07:15+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Юная российская исполнительница Диана Анкудинова высказалась о своей популярности и призналась, что "было бы круто стать известной как Моргенштерн"."Я такого реально не ощущаю. Если бы была такой, то участвовала просто в каждом телепроекте, на каждом канале, меня везде на радио крутили бы. Была бы как Моргенштерн по популярности", – сказала певица в интервью "СтарХит".При этом Диана Анкудинова считается на российской эстраде одной из самобытных певиц. Она стремительно ворвалась в шоу-бизнес, став победительницей нескольких престижных вокальных конкурсов. А не так давно у девушки вышел сольный альбом.Между тем рэпер Моргенштерн – самая обсуждаемая фигура года. Черный пиар, постоянные обвинения артиста в непристойном поведении на сцене и в жизни сделали из Алишера "хулигана года". Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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моргенштерн, шоу-бизнес, российский шоу-бизнес