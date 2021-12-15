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https://sputnik-georgia.ru/20211215/ne-oschuschayu-sebya-populyarnoy-kak-morgenshtern--diana-ankudinova-262840872.html
"Не ощущаю себя популярной, как Моргенштерн" – Диана Анкудинова
"Не ощущаю себя популярной, как Моргенштерн" – Диана Анкудинова
Популярность Моргенштерна, похоже, вызывает эмоции не только у поклонников, но и коллег артиста
2021-12-15T07:15+0400
2021-12-15T07:15+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Юная российская исполнительница Диана Анкудинова высказалась о своей популярности и призналась, что "было бы круто стать известной как Моргенштерн"."Я такого реально не ощущаю. Если бы была такой, то участвовала просто в каждом телепроекте, на каждом канале, меня везде на радио крутили бы. Была бы как Моргенштерн по популярности", – сказала певица в интервью "СтарХит".При этом Диана Анкудинова считается на российской эстраде одной из самобытных певиц. Она стремительно ворвалась в шоу-бизнес, став победительницей нескольких престижных вокальных конкурсов. А не так давно у девушки вышел сольный альбом.Между тем рэпер Моргенштерн – самая обсуждаемая фигура года. Черный пиар, постоянные обвинения артиста в непристойном поведении на сцене и в жизни сделали из Алишера "хулигана года". Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, шоу-бизнес, российский шоу-бизнес

"Не ощущаю себя популярной, как Моргенштерн" – Диана Анкудинова

07:15 15.12.2021
© photo: Sputnik / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПевица Диана Анкудинова
Певица Диана Анкудинова - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2021
© photo: Sputnik / Саид Царнаев
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Популярность Моргенштерна, похоже, вызывает эмоции не только у поклонников, но и коллег артиста
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Юная российская исполнительница Диана Анкудинова высказалась о своей популярности и призналась, что "было бы круто стать известной как Моргенштерн".
"Я такого реально не ощущаю. Если бы была такой, то участвовала просто в каждом телепроекте, на каждом канале, меня везде на радио крутили бы. Была бы как Моргенштерн по популярности", – сказала певица в интервью "СтарХит".
© Instagram / Morgen_Shtern Моргенштерн на концерте
Моргенштерн на концерте - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2021
Моргенштерн на концерте
© Instagram / Morgen_Shtern
При этом Диана Анкудинова считается на российской эстраде одной из самобытных певиц. Она стремительно ворвалась в шоу-бизнес, став победительницей нескольких престижных вокальных конкурсов. А не так давно у девушки вышел сольный альбом.
Между тем рэпер Моргенштерн – самая обсуждаемая фигура года. Черный пиар, постоянные обвинения артиста в непристойном поведении на сцене и в жизни сделали из Алишера "хулигана года".
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