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"Моргенштерн занял место Сергея Шнурова": Баста о молодом рэпере
© photo: Sputnik / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) на заседании Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону
© photo: Sputnik / Сергей Пивоваров/
Творчество эпатажного рэпера Моргенштерна сейчас не комментирует разве только мертвый
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Российский рэпер и музыкальный продюсер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, сравнил Моргенштерна с Сергеем Шнуровым.
По мнению Басты, Алишер Моргенштерн сменил лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова в статусе скандальной фигуры в российском шоу-бизнесе, которая способна на экстравагантные высказывания и действия.
"Моргенштерн сейчас занял место Сергея Шнурова. Такой максимально раздражитель, хулиган. Шнур раньше что-нибудь сделал, все – "ох!", другие – "ой!", "ай!" Девушки в восторге, бабушки в шоке. Он, в принципе, вот такой вот раздражающий мерзавец, такой джокер", – сказал Вакуленко в интервью Тине Канделаки в эфире программы "Специальный гость" на RTVI.
Также артист прокомментировал отъезд Моргенштерна из России в связи с обвинениями артиста в пропаганде наркотиков.
"Мне кажется, что не стоило, не нужно было никому никуда уезжать. Надо было бы проверить, понять, взять адвоката, ну как бы пройти, потому что это новый, как я понимаю, новый закон… Больше беспокоят меня активисты, которые пишут и постоянно хотят, беспокоятся о моральном облике молодежи", – отметил Баста.
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