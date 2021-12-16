https://sputnik-georgia.ru/20211216/morgenshtern-zanyal-mesto-sergeya-shnurova-basta-o-molodom-repere-262885511.html

"Моргенштерн занял место Сергея Шнурова": Баста о молодом рэпере

"Моргенштерн занял место Сергея Шнурова": Баста о молодом рэпере

Творчество эпатажного рэпера Моргенштерна сейчас не комментирует разве только мертвый

2021-12-16T07:16+0400

2021-12-16T07:16+0400

2021-12-16T07:16+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Российский рэпер и музыкальный продюсер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, сравнил Моргенштерна с Сергеем Шнуровым.По мнению Басты, Алишер Моргенштерн сменил лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова в статусе скандальной фигуры в российском шоу-бизнесе, которая способна на экстравагантные высказывания и действия."Моргенштерн сейчас занял место Сергея Шнурова. Такой максимально раздражитель, хулиган. Шнур раньше что-нибудь сделал, все – "ох!", другие – "ой!", "ай!" Девушки в восторге, бабушки в шоке. Он, в принципе, вот такой вот раздражающий мерзавец, такой джокер", – сказал Вакуленко в интервью Тине Канделаки в эфире программы "Специальный гость" на RTVI.Также артист прокомментировал отъезд Моргенштерна из России в связи с обвинениями артиста в пропаганде наркотиков."Мне кажется, что не стоило, не нужно было никому никуда уезжать. Надо было бы проверить, понять, взять адвоката, ну как бы пройти, потому что это новый, как я понимаю, новый закон… Больше беспокоят меня активисты, которые пишут и постоянно хотят, беспокоятся о моральном облике молодежи", – отметил Баста.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

баста, тина канделаки, моргенштерн, российский шоу-бизнес