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A'Studio выпустили песню в дуэте с M'Dee
17:08 17.12.2021 (обновлено: 17:15 17.12.2021)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкКети Топурия, X Русская музыкальная премия телеканала RU.TV
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Дуэт пришелся по вкусу фанатам коллектива, некоторые даже назвали его "актуальным"
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Известная российская группа A'Studio выпустила песню "Мосты" совместно с молодым исполнителем Мади Токтаровым, более известным как M'Dee.
Романтичный дуэт – так группа A'Studio презентовала новый трек. В сообщении отмечается, что этот сингл стал одним из треков будущего альбома группы A"21.
Слушатели уже оставляют свои отзывы и пишут комментарии. Судя по сообщениям, сингл пришелся многим по вкусу. "Очень классный трек", "Классный дуэт", "Какой красивый дуэт, какая песня", "Очень актуально для меня", - пишут подписчики.
Все песни A'Studio моментально становятся хитами, несмотря на то, что состав группы часто меняется. Коллектив создал казахский музыкант Байгали Серкебаев, сын оперного певца Ермека Серкебаева. До 1987 года группа аккомпанировала Розе Рымбаевой. В настоящее время в коллективе участвуют пять человек: Байгали Серкебаев, Владимир Миклошич, Кети Топурия (солистка), Евгений Дальский (ударные) и Сергей Кумин (гитарист).
Мади Токтаров – 22-летний R&B исполнитель, автор песен и саундпродюсер из Казахстана.
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