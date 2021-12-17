https://sputnik-georgia.ru/20211217/astudio-vypustili-pesnyu-v-duete-s-mdee-262946916.html

A'Studio выпустили песню в дуэте с M'Dee

A'Studio выпустили песню в дуэте с M'Dee

Дуэт пришелся по вкусу фанатам коллектива, некоторые даже назвали его "актуальным"

2021-12-17T17:08+0400

2021-12-17T17:08+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Известная российская группа A'Studio выпустила песню "Мосты" совместно с молодым исполнителем Мади Токтаровым, более известным как M'Dee.Романтичный дуэт – так группа A'Studio презентовала новый трек. В сообщении отмечается, что этот сингл стал одним из треков будущего альбома группы A"21.Слушатели уже оставляют свои отзывы и пишут комментарии. Судя по сообщениям, сингл пришелся многим по вкусу. "Очень классный трек", "Классный дуэт", "Какой красивый дуэт, какая песня", "Очень актуально для меня", - пишут подписчики.​Все песни A'Studio моментально становятся хитами, несмотря на то, что состав группы часто меняется. Коллектив создал казахский музыкант Байгали Серкебаев, сын оперного певца Ермека Серкебаева. До 1987 года группа аккомпанировала Розе Рымбаевой. В настоящее время в коллективе участвуют пять человек: Байгали Серкебаев, Владимир Миклошич, Кети Топурия (солистка), Евгений Дальский (ударные) и Сергей Кумин (гитарист).Мади Токтаров – 22-летний R&B исполнитель, автор песен и саундпродюсер из Казахстана.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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