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Ешь и худей: Кети Топурия рассказала как есть хачапури и весить 54 кг

Ешь и худей: Кети Топурия рассказала как есть хачапури и весить 54 кг

В новом интервью артистка перечислила любимые грузинские блюда и рассказала, чем питается каждый день 16.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-16T14:59+0400

2021-12-16T14:59+0400

2021-12-16T14:59+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Грузинско-российская певица Кети Топурия раскрыла секрет своей фигуры – звезда рассказала как есть хачапури и весить не больше 54 килограммов. Солистка группы A'Studio родилась и выросла в Грузии. После того, как звезда переехала в Москву, ее не раз упрекали за лишний вес, но теперь звезда может похвастаться идеальной фигурой. И это после двух родов. Секреты своего питания Топурия раскрыла в новом выпуске Ютуб-шоу Надежды Стрелец. Топурия призналась, что до сих пор без ума от грузинской кухни и назвала любимые яства, которые ест в гостях у родителей. А вот сладкое она не ест. Ведущая удивилась тому, что Топурия ест такую еду, но остается в весе 54 килограмма и попросила певицу раскрыть секрет поддержания веса. "Мне кажется, что я с детства не поправляюсь от теста. У меня мама худая и папа. Полных нет в семье. Когда я переехала в Москву, все говорили, что она была пухленькая, а стала худой. А я весила максимум на четыре килограмма больше, чем сейчас", – рассказала звезда. Топурия подчеркнула, что раньше у нее были щечки, которые сошли после первой беременности, а также призналась, что питается намного хуже, чем ее супруг Лев Деньгов. Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, кети топурия, гуф, шоу-бизнес