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Ешь и худей: Кети Топурия рассказала как есть хачапури и весить 54 кг
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкКети Топурия на 5-м международном музыкальном фестивале "Жара"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
В новом интервью артистка перечислила любимые грузинские блюда и рассказала, чем питается каждый день
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Грузинско-российская певица Кети Топурия раскрыла секрет своей фигуры – звезда рассказала как есть хачапури и весить не больше 54 килограммов.
Солистка группы A'Studio родилась и выросла в Грузии. После того, как звезда переехала в Москву, ее не раз упрекали за лишний вес, но теперь звезда может похвастаться идеальной фигурой. И это после двух родов.
Секреты своего питания Топурия раскрыла в новом выпуске Ютуб-шоу Надежды Стрелец. Топурия призналась, что до сих пор без ума от грузинской кухни и назвала любимые яства, которые ест в гостях у родителей.
"Это хачапури по-имеретински, это хинкали, пхали", – начала перечислять звезда, отметив, что ее "самое любимое блюдо на свете" это хачапури по-аджарски.
А вот сладкое она не ест. Ведущая удивилась тому, что Топурия ест такую еду, но остается в весе 54 килограмма и попросила певицу раскрыть секрет поддержания веса.
"Мне кажется, что я с детства не поправляюсь от теста. У меня мама худая и папа. Полных нет в семье. Когда я переехала в Москву, все говорили, что она была пухленькая, а стала худой. А я весила максимум на четыре килограмма больше, чем сейчас", – рассказала звезда.
Топурия подчеркнула, что раньше у нее были щечки, которые сошли после первой беременности, а также призналась, что питается намного хуже, чем ее супруг Лев Деньгов.
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