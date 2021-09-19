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https://sputnik-georgia.ru/20210919/guf-bogotvoril-keti-topuriya---mari-kraymbreri-o-byvshey-repera-259653354.html
"Гуф боготворил Кети Топурия" - Мари Краймбрери о бывшей рэпера
"Гуф боготворил Кети Топурия" - Мари Краймбрери о бывшей рэпера
Сумасшедшая любовь и грустное расставание - роман Гуфа с Кети Топурия до сих пор никому не дает покоя 19.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-19T10:01+0400
2021-09-19T10:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
кети топурия
гуф
светская хроника
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Исполнительница Мари Краймбрери сказала, что рэпер Гуф только положительно отзывается о бывших девушках, а Кети Топурия и вовсе боготворил.Поклонники в свое время подозревали об их в романе, но певица отрицает данные слухи. По ее словам, коллега был влюблен в другую девушку — Кети Топурия.Краймбрери отмечает, что Гуф действительно только хорошо отзывается о бывших девушках, например о бывшей жене Айзе, которая недавно начала скандал из-за воссоединения с бывшим и скоротечным разрывом."В каком-то из разговоров он заявил, что очень уважает бывшую жену, а Кети буквально боготворит!" - призналась Краймбрери.Сейчас рэпер встречается с танцовщицей Юлией Королевой.Отношения Гуфа и Кети Топурия длились около двух лет. Сначала артисты скрывали связь под покровом дружбы, но позже перестали.Пара разорвала отношения в конце 2018 года после бурного романа, который длился около двух лет. По данным СМИ, причиной разрыва стала измена рэпера. С тех пор Гуф постоянно говорил в интервью о своей неугаснувшей любви и даже писал треки о Кети. А вот Топурия расставание с Гуфом долгое время никак не комментировала и раскрыла карты во время интервью с Марией Мальниковой – супругой российского рэпера Мота – отметив, что у них был разный образ жизни. Кети призналась, что очень любила Гуфа.Читайте также:
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кети топурия, гуф, светская хроника, российский шоу-бизнес

"Гуф боготворил Кети Топурия" - Мари Краймбрери о бывшей рэпера

10:01 19.09.2021
148
© Instagram / therealgufРепер Гуф и певица Кети Топурия
Репер Гуф и певица Кети Топурия - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2021
© Instagram / therealguf
Сумасшедшая любовь и грустное расставание - роман Гуфа с Кети Топурия до сих пор никому не дает покоя
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Исполнительница Мари Краймбрери сказала, что рэпер Гуф только положительно отзывается о бывших девушках, а Кети Топурия и вовсе боготворил.
Поклонники в свое время подозревали об их в романе, но певица отрицает данные слухи. По ее словам, коллега был влюблен в другую девушку — Кети Топурия.
Краймбрери отмечает, что Гуф действительно только хорошо отзывается о бывших девушках, например о бывшей жене Айзе, которая недавно начала скандал из-за воссоединения с бывшим и скоротечным разрывом.
"В каком-то из разговоров он заявил, что очень уважает бывшую жену, а Кети буквально боготворит!" - призналась Краймбрери.
Сейчас рэпер встречается с танцовщицей Юлией Королевой.
Отношения Гуфа и Кети Топурия длились около двух лет. Сначала артисты скрывали связь под покровом дружбы, но позже перестали.
Пара разорвала отношения в конце 2018 года после бурного романа, который длился около двух лет. По данным СМИ, причиной разрыва стала измена рэпера. С тех пор Гуф постоянно говорил в интервью о своей неугаснувшей любви и даже писал треки о Кети.
А вот Топурия расставание с Гуфом долгое время никак не комментировала и раскрыла карты во время интервью с Марией Мальниковой – супругой российского рэпера Мота – отметив, что у них был разный образ жизни. Кети призналась, что очень любила Гуфа.
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