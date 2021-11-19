https://sputnik-georgia.ru/20211119/zvezdy-orla-i-reshki-vpervye-stanut-roditelyami-262211847.html

Звезды "Орла и решки" впервые станут родителями

Звезды "Орла и решки" впервые станут родителями

Ведущие Алина Астровская и Антон Лаврентьев переживают один из самых счастливых периодов в своей жизни. 19.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-19T11:13+0400

2021-11-19T11:13+0400

2021-11-19T11:57+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

передача "орел и решка"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/13/262211807_0:38:3045:1751_1920x0_80_0_0_5fa6a8a9fadf2d32673940a8e7cfcae8.jpg

ТБИЛИСИ, 19 ноя - Sputnik. Звезды тревел-шоу "Орел и Решка" – Антон Лаврентьев и Алина Астровская – впервые станут родителями: об этом ведущие сообщили на своих страничках в Инстаграм.В начале 2021 года Астровская и Лаврентьев поженились после четырех лет отношений. На свадьбу приехали только самые близкие друзья и семьи пары. А на днях ведущие решили рассекретить счастливые новости.В своем Инстаграм Астровская показала видео, снятое на Мальдивах. Ведущая с радостью позировала в купальнике и майке, которая не смогла скрыть беременность звезды. Умилительный ролик сразу же привлек внимание подписчиков."Отличная новость"; "Мы так за вас рады"; "Поздравляем"; "Крепкого здоровья малышу", - бросились поздравлять фанаты в комментариях. Позже появились и снимки, которыми поделился будущий папа.Напомним, что раньше Лаврентьева подозревали в романе с коллегой Марией Иваковой, но все сомнения растворились, когда ведущий пришел на свадьбу Регины Тодоренко под руку с Алиной.Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

передача "орел и решка"