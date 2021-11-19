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Звезды "Орла и решки" впервые станут родителями
11:13 19.11.2021 (обновлено: 11:57 19.11.2021)
© photo: Sputnik / Valery Melnikov / Перейти в фотобанкАктриса Алина Астровская и музыкант, певец, актер, теле- и радиоведущий Антон Лаврентьев
© photo: Sputnik / Valery Melnikov/
Ведущие Алина Астровская и Антон Лаврентьев переживают один из самых счастливых периодов в своей жизни.
ТБИЛИСИ, 19 ноя - Sputnik. Звезды тревел-шоу "Орел и Решка" – Антон Лаврентьев и Алина Астровская – впервые станут родителями: об этом ведущие сообщили на своих страничках в Инстаграм.
В начале 2021 года Астровская и Лаврентьев поженились после четырех лет отношений. На свадьбу приехали только самые близкие друзья и семьи пары. А на днях ведущие решили рассекретить счастливые новости.
В своем Инстаграм Астровская показала видео, снятое на Мальдивах. Ведущая с радостью позировала в купальнике и майке, которая не смогла скрыть беременность звезды. Умилительный ролик сразу же привлек внимание подписчиков.
"Отличная новость"; "Мы так за вас рады"; "Поздравляем"; "Крепкого здоровья малышу", - бросились поздравлять фанаты в комментариях. Позже появились и снимки, которыми поделился будущий папа.
Напомним, что раньше Лаврентьева подозревали в романе с коллегой Марией Иваковой, но все сомнения растворились, когда ведущий пришел на свадьбу Регины Тодоренко под руку с Алиной.
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