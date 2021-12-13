https://sputnik-georgia.ru/20211213/saakashvili-razreshili-est-lyubuyu-edu-i-naznachili-trenera-262829642.html

Саакашвили разрешили есть любую еду и назначили тренера

Саакашвили разрешили есть любую еду и назначили тренера

Методист, который должен помочь Саакашвили с физической активностью, распишет план физических нагрузок, заявила врач 13.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-13T22:18+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили мало двигается, поэтому ему назначили тренера, заявила эндокринолог, член государственного консилиума врачей Елена Гиоргадзе.Консилиум, созданный по поручению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, посетил Саакашвили в понедельник, 13 декабря, для плановой проверки. По словам медиков, лабораторные показатели экс-президента удовлетворительные и на данный момент никаких опасных для жизни осложнений не наблюдается. У него нет дефицита ни одного витамина, а с завтрашнего дня он перейдет на нормальное смешанное питание.По ее словам, методист, который должен помочь Саакашвили с физической активностью, распишет план физических нагрузок.Гематолог, член консилиума Нино Шарашенидзе заявила, что у экс-президента периодически наблюдается слабость, которая обостряется во второй половине дня. Врачи отмечают, что Саакашвили устает от визитов, от эмоций, которые получает у экрана телевизора."Раньше он двигался активнее. Сейчас он более ленив и меньше двигается. Сегодня вечером он не согласился с большей физической активностью. Но мы получили его подтверждение, что он будет активнее вместе с методистом и будет выполнять задания, которые разработает для него врач-специалист", - заявила гематолог.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был переведен из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори, где он проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки.По данным министерства юстиции, после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Ему предстоит провести в заключении 6 лет. Еще по трем уголовным делам Саакашвили пока не вынесен приговор.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211213/deputat-otpravka-saakashvili-na-zagranichnyy-kurort-ne-stoit-v-povestke-dnya-262811304.html

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили