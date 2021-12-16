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Пытали или не пытали? По жалобам Саакашвили ведется следствие
Пытали или не пытали? По жалобам Саакашвили ведется следствие
Следователи Службы госинспектора уже во второй раз опросили экс-президента Грузии, выясняя, подвергался ли он нечеловеческому обращению 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T00:24+0400
2021-12-16T00:24+0400
2021-12-16T00:24+0400
новости
грузия
следствие
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Служба государственного инспектора в рамках расследования возможного нечеловеческого обращения с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили опросила его повторно в Горийском военном госпитале, заявил следователь Георгий Микеладзе журналистам.Уголовное дело по статье "нечеловеческое или унизительное обращение" было возбуждено после заявления адвокатов о том, что экс-президент подвергся избиению и унижению во время перевода в тюремную больницу в Тбилиси из руставской тюрьмы №12.Саакашвили пичкали психотропными препаратами? Заключение Народного защитника>>"Мы задали ему (Саакашвили) все релевантные и важные для следствия вопросы. Для нас представляет интерес информация, озвученная во время первого опроса, а после прозвучавшая на судебном процессе и попавшая в СМИ", - сказал Микеладзе.По его словам, уже опрошены все свидетели, в том числе представители силовых структур и врачи.Самому Саакашвили проведена медицинская экспертиза, которая, по словам его адвокатов, зафиксировала полученные им телесные повреждения.У министерства юстиции своя версия случившегося при переводе Саакашвили в тюремную клинику и свои претензии к экс-президенту. Генеральная инспекция Минюста инкриминирует Саакашвили "насилие" и "порчу чужого имущества". По данным следствия, Саакашвили при заселении в тюремную больницу нанес словесные и физические оскорбления сотрудникам пенитенциарного учреждения и сломал медицинское оборудование.В данный момент Саакашвили уже находится в Горийском госпитале, где проходит реабилитацию после 50-дневной голодовки. После завершения лечения его переведут обратно в руставскую тюрьму, где он по приговору должен отбыть шесть лет по двум уголовным делам. Еще три дела против экс-президента рассматривает Тбилисский городской суд.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, следствие, возвращение и арест саакашвили
Пытали или не пытали? По жалобам Саакашвили ведется следствие
Следователи Службы госинспектора уже во второй раз опросили экс-президента Грузии, выясняя, подвергался ли он нечеловеческому обращению
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Служба государственного инспектора в рамках расследования возможного нечеловеческого обращения с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили опросила его повторно в Горийском военном госпитале, заявил следователь Георгий Микеладзе журналистам.
Уголовное дело по статье "нечеловеческое или унизительное обращение" было возбуждено после заявления адвокатов о том, что экс-президент подвергся избиению и унижению во время перевода в тюремную больницу в Тбилиси из руставской тюрьмы №12.
"Мы задали ему (Саакашвили) все релевантные и важные для следствия вопросы. Для нас представляет интерес информация, озвученная во время первого опроса, а после прозвучавшая на судебном процессе и попавшая в СМИ", - сказал Микеладзе.
По его словам, уже опрошены все свидетели, в том числе представители силовых структур и врачи.
Самому Саакашвили проведена медицинская экспертиза, которая, по словам его адвокатов, зафиксировала полученные им телесные повреждения.
У министерства юстиции своя версия случившегося при переводе Саакашвили в тюремную клинику и свои претензии к экс-президенту. Генеральная инспекция Минюста инкриминирует Саакашвили "насилие" и "порчу чужого имущества". По данным следствия, Саакашвили при заселении в тюремную больницу нанес словесные и физические оскорбления сотрудникам пенитенциарного учреждения и сломал медицинское оборудование.
В данный момент Саакашвили уже находится в Горийском госпитале, где проходит реабилитацию после 50-дневной голодовки. После завершения лечения его переведут обратно в руставскую тюрьму, где он по приговору должен отбыть шесть лет по двум уголовным делам. Еще три дела против экс-президента рассматривает Тбилисский городской суд.
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