https://sputnik-georgia.ru/20211216/pytali-ili-ne-pytali-po-zhalobam-saakashvili-vedetsya-sledstvie-262895471.html

Пытали или не пытали? По жалобам Саакашвили ведется следствие

Пытали или не пытали? По жалобам Саакашвили ведется следствие

Следователи Службы госинспектора уже во второй раз опросили экс-президента Грузии, выясняя, подвергался ли он нечеловеческому обращению 16.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-16T00:24+0400

2021-12-16T00:24+0400

2021-12-16T00:24+0400

новости

грузия

следствие

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Служба государственного инспектора в рамках расследования возможного нечеловеческого обращения с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили опросила его повторно в Горийском военном госпитале, заявил следователь Георгий Микеладзе журналистам.Уголовное дело по статье "нечеловеческое или унизительное обращение" было возбуждено после заявления адвокатов о том, что экс-президент подвергся избиению и унижению во время перевода в тюремную больницу в Тбилиси из руставской тюрьмы №12.Саакашвили пичкали психотропными препаратами? Заключение Народного защитника>>"Мы задали ему (Саакашвили) все релевантные и важные для следствия вопросы. Для нас представляет интерес информация, озвученная во время первого опроса, а после прозвучавшая на судебном процессе и попавшая в СМИ", - сказал Микеладзе.По его словам, уже опрошены все свидетели, в том числе представители силовых структур и врачи.Самому Саакашвили проведена медицинская экспертиза, которая, по словам его адвокатов, зафиксировала полученные им телесные повреждения.У министерства юстиции своя версия случившегося при переводе Саакашвили в тюремную клинику и свои претензии к экс-президенту. Генеральная инспекция Минюста инкриминирует Саакашвили "насилие" и "порчу чужого имущества". По данным следствия, Саакашвили при заселении в тюремную больницу нанес словесные и физические оскорбления сотрудникам пенитенциарного учреждения и сломал медицинское оборудование.В данный момент Саакашвили уже находится в Горийском госпитале, где проходит реабилитацию после 50-дневной голодовки. После завершения лечения его переведут обратно в руставскую тюрьму, где он по приговору должен отбыть шесть лет по двум уголовным делам. Еще три дела против экс-президента рассматривает Тбилисский городской суд.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211214/u-saakashvili-glubokaya-depressiya-i-stressovoe-rasstroystvo-diagnoz-konsiliuma-262862240.html

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новости, грузия, следствие, возвращение и арест саакашвили