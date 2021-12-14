https://sputnik-georgia.ru/20211214/bolshaya-perezagruzka-i-goryachiy-dekabr-vryad-li-sluzhat-fonom-dlya-primireniya-v-gruzii-262860379.html

"Большая перезагрузка" и "горячий декабрь" вряд ли служат фоном для примирения в Грузии

"Большая перезагрузка" и "горячий декабрь" вряд ли служат фоном для примирения в Грузии

По единодушному мнению грузинской прессы, последние заявления и лозунги "Национального движения" и Михаила Саакашвили очень плохо сочетаются друг с другом 14.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-14T20:11+0400

2021-12-14T20:11+0400

2021-12-14T20:11+0400

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Инициативой недели газеты сочли призыв экс-президента и его сторонников ко всеобщему примирению и политической амнистии. Но продолжающиеся параллельно недвусмысленные призывы к смене власти дали повод заподозрить в этом только трюк, направленный на усыпление бдительности "Мечты". Многие аналитики сочли новые акценты в заявлениях радикалов лишь за попытку манипулировать популярными у граждан идеями ("Резонанси", 9.12)."Мрачный ноябрь" в том виде, в каком его подавала радикальная оппозиция, не состоялся. На очереди – "горячий декабрь", однако политическая температура продолжает падать, сводя и эту угрозу к простому набору слов. Пришлось националам заговорить о всеобщей амнистии и примирении, поясняет политолог Гия Абашидзе (10.12)."Очень занятой заключенный"Саакашвили никто не верит, потому что примирение требует справедливости. Прежде чем заводить речь об общенациональном согласии, человек должен признать вину, делится мнением один из оппозиционеров Леван Иоселиани (10.12). Говорить о примирении никому, конечно, не запрещено, добавляет профессор Гия Нодия, но разговор имеет смысл из уст того, кто располагает для этого необходимыми рычагами ("Ахали таоба", 9.12).Впрочем, истинные цели предложенной "большой перезагрузки" экс-президент особенно скрывать и не старался. Всеобщая амнистия и круглый стол необходимы, чтобы еще до очередных выборов обеспечить перераспределение власти, подчеркнул он (9.12). Ответная реакция правящей партии предельно четкая. В обстановке, когда "Национальное движение" вынашивает планы по дестабилизации и революции, говорить о примирении – лицемерие ("Резонанси", 8.12).О национальном согласии надо было позаботиться в 2013 году, по истечении президентских полномочий – поблагодарить, попросить прощения, а не вынашивать мысль о реванше, уверен консерватор Гия Букия. Саакашвили то грозит, то говорит о примирении, дискредитируя само это понятие ("Ахали таоба", 9.12).Скептицизм в обществе породили и его претензии и капризы личного плана. "Меня привезли на судебное заседание на 3 часа раньше, а само оно началось на 50 минут позже", - возмутился экс-президент. И добавил: у вас много времени, а у меня его нет ("Версия", 8-14.12). Когда заключенный заявляет, что он персона высокого ранга и у него нет времени, это производит гнетущее впечатление, признался политолог Рамаз Сакварелидзе ("Квирис палитра", 6-12.12).А побывавшим в тюрьмах при прежнем режиме экспертам с трудом удается сдерживать эмоции. Мамука Тускадзе рассказал, в каких нечеловеческих условиях доставляли арестованных на процесс. Издевались, заставляли ждать всю ночь, морили голодом и жаждой ("Ахали таоба", 6.12). Саакашвили вправе, конечно, высказывать недовольство тем, как организован судебный процесс, но не как политик, а как заключенный. Похоже, своими жалобами он подсознательно выдает себя, прекрасно понимая, в чем его вина.Важно не только то, что человек говорит, но и то, как его понимаютАвтор этой фразы Вахтанг Дзабирадзе ("Квирис палитра") – опытный аналитик, знающий, сколь важно для политика уметь взвешенно формулировать мысль. Возможно, Михаил Саакашвили не хотел сваливать вину за часть незаконных трат на супругу и лишь подчеркнул, что деньги ушли на благие цели. Но, во-первых, и для "благих дел" существует свой порядок и никто, включая главу государства, не вправе его нарушать. А, во-вторых, почти все грузинское общество истолковало "признание" как вопиющее предательство близкого человека ("Асавал-Дасавали", 6-12.12).Кстати, подобным образом грешат лидеры почти всех партий. И даже профессиональные юристы. Чем, казалось бы, можно оправдать незаконное пересечение рубежей суверенного государства?! Но адвокаты экс-президента не просят о снисхождении, утверждая, что возвращение на родину правомерно, если оно происходит… мирным путем ("Резонанси", 10.12)?! Более того, защита пытается подать незаконное пересечение границы как героическо-патриотический акт (8.12)!.."Нацдвижение" никак не определится и ставит себя в двусмысленное положение, считают политологи. "Ахали таоба" (8.12) цитирует изощряющихся в лести оппозиционеров: президент может войти в историю как Саломе-объединительница! Между тем, еще недавно они наотрез отказывались признавать в Зурабишвили главу государства. Эксперт Гия Абашидзе воспринимает подобное поведение как трагикомедию ("Резонанси", 10.12).Пресса расходится во мнениях относительно раскола ЕНД, но в один голос признает, что у некоторых лидеров партии приоритетность требования освободить Саакашвили вызывает сомнение. Многие склоняются также ко мнению, что по мере возведения экс-президента в национальные герои функция Ники Мелия в "Нацдвижении" оказалась исчерпана ("Ахали таоба", 7.12). Настроенная откровенно "анти" "Сакартвелос Республика" (9-12.12), не смущаясь, пошла еще дальше: Мелия не партийный лидер, а "сертифицированный уличный хулиган".Тем не менее, раскол маловероятен. Большинство нацев, по мнению Заала Анджапаридзе, за Мелия не пойдет ("Резонанси", 8.12). Но приоритеты нуждаются в корректировании. Главная ошибка в том, что ответственности "Нацдвижения" требует не нынешняя власть, как это считают в партии, а грузинское общество (9.12). Власть быть может была бы даже рада избавиться от Саакашвили, но не может пойти на это из-за собственного избирателя (9.12).То есть, пора понять, что борьба идет лишь между элитами, а население вмешиваться в нее не желает (10.12). Выстраивая в последнее время политику на требовании освободить Саакашвили, ЕНД только еще дальше загоняет себя в тупик. О политическом кризисе говорит сегодня часть оппозиции, да и то, просто потому что ей так хочется (9.12).Немалая заслуга тут принадлежит прессе. "Я бы опешил, если б во время последних выборов в Америке CNN потребовал отставки Трампа! - пишет много лет проработавший в США журналист Манучар Пирвели, - а в Грузии люди воспринимают такое как норму" ("Квирис палитра"). На деле же протесты ни к чему не приводят. И "Мечта" это видит ("Сакартвелос Республика", 9-12.12). А главное – пользуется. В районных сакребуло, формирование которых еще не завершено из-за отсутствия перевеса, правящая партия умудрилась утвердить бюджет исчерпавшим полномочия старым составом - возмущается эксперт Гия Хухашвили ("Квирис палитра").Укреплением персональной вертикали объясняют аналитики и неожиданный уход в разгар пандемии министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе. "Мечта" превратилась в односубъектного правителя, предостерегает Гия Букия ("Ахали таоба", 9.12). Это не способствует проведению эффективных реформ, так как ведет к искусственному появлению дополнительных препятствий, зачастую - политических.Так, правительство признало, наконец, полный беспредел, царящий на рынке медикаментов. Подчеркивается, что отрасль стала бизнесом, несущим обнищание населению. Впрочем, судя по тону последних заявлений, кабинет министров, кажется, стал пасовать перед решительными шагами, ссылаясь на отсутствие необходимых ресурсов (Резонанси", 9.12). Инициативу широко разрекламировали, но конкретного плана действий нет.Руководство, как было сказано, ищет "идеальный выход", а проблема остается…РазноеДемна Гвасалия отныне будет называть себя Демной Эра. Он так решил. Что ж, если это так важно для самоутверждения, никто не возражает. Хотя, как говорится, не имя красит человека. ("Ахали таоба", 10.12)А вот Леван Когуашвили названия кинокартины "Четвертый Брайтон" менять не стал, но фильм сумел одолеть первую преграду и войти в "длинный список" Оскара. Это само по себе немалое достижение. ("Ахали таоба", 9.12).Тбилисский мэр Каха Каладзе объявил, что намерен в каждом районе столицы оборудовать муниципальные объекты спортивной инфраструктуры. Примечательно, что граждане старше 60 лет смогут пользоваться ими бесплатно. ("Резонанси", 8.12).На предварительном слушании по иску Ноны Гаприндашвили продюсер Фрэнк Скотт признал, что знал о ее карьерных достижениях. В фильме по его сценарию ее назвали не советской или грузинской, а русской шахматисткой, которая никогда не обыгрывала гроссмейстеров-мужчин. Основное слушание состоится 24 января. ("Резонанси", 8.12).Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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политика, грузия, аналитика, михаил саакашвили, колумнисты, ника мелия, обзор сми, возвращение и арест саакашвили