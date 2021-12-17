https://sputnik-georgia.ru/20211217/ne-s-kem-tselovatsya-mat-timati-prilyudno-vysmeyala-kirkorova-262941244.html

Не с кем целоваться: мать Тимати прилюдно высмеяла Киркорова

Не с кем целоваться: мать Тимати прилюдно высмеяла Киркорова

Страстный снимок целующегося артиста вызвал вопросы не только у поклонников, но и мамы известного рэпера

2021-12-17T14:46+0400

2021-12-17T14:46+0400

2021-12-17T14:46+0400

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филипп киркоров

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Мать российского рэпера Тимати высмеяла Филиппа Киркорова – Симона Юнусова иронично отнеслась к новому пикантному снимку певца с незнакомкой. Киркоров тщательно оберегает свою личную жизнь от пристальных взглядов прессы и публики. Его наследники Мартин и Алла-Виктория появились на свет от суррогатной матери, а все романы короля поп-сцены хранились в секрете. При этом интриговать фанатов он любил всегда. Недавно Киркоров опубликовал снимок, на котором целует в губы незнакомую женщину. На фото были видны лишь части лица дамы – нос, губы и рыжие волосы. "Рецепт отличного настроения в морозный день – жаркие поцелуи", – подписал кадр Филипп. Фотография произвела фурор в Сети и вызвала множество обсуждений не только фанатов, но и других знаменитостей. Из-за ажиотажа Киркорову даже пришлось удалить фото, но Интернет запомнил откровение артиста. Некоторые фанаты заподозрили, что на снимке Киркоров целует свою приятельницу и маму Тимати – Симону. Некоторые даже задали ей прямой вопрос об этом. "Конечно, ему же больше не с кем целоваться", – шутливо подстегнула Киркорова Юнусова.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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тимати, филипп киркоров, российский шоу-бизнес