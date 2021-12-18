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Элджей намерен уехать из России? Комментарий директора артиста
© photo: Sputnik / Evgenya NovozheninaХип-хоп-исполнитель Элджей (Алексей Узенюк)
© photo: Sputnik / Evgenya Novozhenina
В связи с большим интересом прояснить ситуацию поспешил концертный директор рэпера
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Концертный директор российского рэпера Элджея (Алексея Узенюк) официально подтвердил, что артист может получить гражданство другой страны, пишет портал Super.
Недавно 27-летнюю звезду хип-хопа заметили на Кипре, во время посещения иммиграционного центра. После обвинений рэпера в пропаганде наркотиков и громких отъездов из РФ нескольких коллег Элджея, в том числе Моргенштерна, журналисты решили, что знаменитость хочет сменить место жительства. А накануне рэпер подогрел слухи, опубликовав в Instagram снимок, похожий на фото на паспорт, с подписью "гражданин".
"Элджей имеет право получить гражданство, у него есть польские корни, – сказал концертный директор рэпера Сергей Донц. – Он может получить гражданство либо Польши, либо Кипра. В последнее время он живет на Кипре, работает, у него глобальные планы и интересный проект".
По словам Донца, на Кипре у Элджея имеется два бизнеса и на данный момент в Россию возвращаться артист не хочет. При этом вопрос, получил ли Элджей гражданство Кипра, его директор оставил без ответа.
Ранее PR-директор музыканта Владислав Козлов отказался комментировать публикацию Элджея о гражданстве, заявив, что "в Instagram можно постить любой арт-объект".
Ранее PR-директор музыканта Владислав Козлов отказался комментировать публикацию Элджея о гражданстве, заявив, что "в Instagram можно постить любой арт-объект".
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