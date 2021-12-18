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https://sputnik-georgia.ru/20211218/eldzhey-nameren-uekhat-iz-rossii-kommentariy-direktora-artista-262856375.html
Элджей намерен уехать из России? Комментарий директора артиста
Элджей намерен уехать из России? Комментарий директора артиста
В связи с большим интересом прояснить ситуациию поспешил концертный директор рэпера
2021-12-18T10:10+0400
2021-12-18T10:10+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
кипр
элджей
моргенштерн
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Концертный директор российского рэпера Элджея (Алексея Узенюк) официально подтвердил, что артист может получить гражданство другой страны, пишет портал Super.Недавно 27-летнюю звезду хип-хопа заметили на Кипре, во время посещения иммиграционного центра. После обвинений рэпера в пропаганде наркотиков и громких отъездов из РФ нескольких коллег Элджея, в том числе Моргенштерна, журналисты решили, что знаменитость хочет сменить место жительства. А накануне рэпер подогрел слухи, опубликовав в Instagram снимок, похожий на фото на паспорт, с подписью "гражданин"."Элджей имеет право получить гражданство, у него есть польские корни, – сказал концертный директор рэпера Сергей Донц. – Он может получить гражданство либо Польши, либо Кипра. В последнее время он живет на Кипре, работает, у него глобальные планы и интересный проект".По словам Донца, на Кипре у Элджея имеется два бизнеса и на данный момент в Россию возвращаться артист не хочет. При этом вопрос, получил ли Элджей гражданство Кипра, его директор оставил без ответа.Ранее PR-директор музыканта Владислав Козлов отказался комментировать публикацию Элджея о гражданстве, заявив, что "в Instagram можно постить любой арт-объект".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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кипр, элджей, моргенштерн, российский шоу-бизнес

Элджей намерен уехать из России? Комментарий директора артиста

10:10 18.12.2021
© photo: Sputnik / Evgenya NovozheninaХип-хоп-исполнитель Элджей (Алексей Узенюк)
Хип-хоп-исполнитель Элджей (Алексей Узенюк) - Sputnik Грузия, 1920, 18.12.2021
© photo: Sputnik / Evgenya Novozhenina
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В связи с большим интересом прояснить ситуацию поспешил концертный директор рэпера
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Концертный директор российского рэпера Элджея (Алексея Узенюк) официально подтвердил, что артист может получить гражданство другой страны, пишет портал Super.
Недавно 27-летнюю звезду хип-хопа заметили на Кипре, во время посещения иммиграционного центра. После обвинений рэпера в пропаганде наркотиков и громких отъездов из РФ нескольких коллег Элджея, в том числе Моргенштерна, журналисты решили, что знаменитость хочет сменить место жительства. А накануне рэпер подогрел слухи, опубликовав в Instagram снимок, похожий на фото на паспорт, с подписью "гражданин".
"Элджей имеет право получить гражданство, у него есть польские корни, – сказал концертный директор рэпера Сергей Донц. – Он может получить гражданство либо Польши, либо Кипра. В последнее время он живет на Кипре, работает, у него глобальные планы и интересный проект".
По словам Донца, на Кипре у Элджея имеется два бизнеса и на данный момент в Россию возвращаться артист не хочет. При этом вопрос, получил ли Элджей гражданство Кипра, его директор оставил без ответа.

Ранее PR-директор музыканта Владислав Козлов отказался комментировать публикацию Элджея о гражданстве, заявив, что "в Instagram можно постить любой арт-объект".
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