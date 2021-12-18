Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211218/morgenshtern-podarit-svoy-legendarnyy-cadillac-podpischiku-262937981.html
Моргенштерн подарит свой легендарный Cadillac подписчику
Моргенштерн подарит свой легендарный Cadillac подписчику
Для получения такого роскошного подарка от эпатажного рэпера нужно выполнить одно важное условие 18.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-18T07:18+0400
2021-12-18T07:18+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/1b/252138315_463:126:1400:653_1920x0_80_0_0_37d6839730efd96fead16ce2754207e3.jpg
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн после того, как перебрался в Эмираты, решил разыграть свой автомобиль Cadillac, которому посвящен одноименный трек и клип.Рэпер объявил о своем решении постом в Instagram. Исполнитель опубликовал якобы видеозвонок со своим любимым авто, с которым расстается. Забавно, что машина в телефоне отмечена как "почти бывшая".Рэпер готов расстаться со своей машиной, однако по условиям конкурса, желающий должен подписаться на тех людей, на кого подписан сам Моргенштерн. Рэпер отметил, что не имеет значения, где живет подписчик и сколько ему лет. Подарок будет отправлен в любую точку мира.В своей "беседе" с авто, Моргенштерн отметил, что сам поживает хорошо и отдыхает. Стоит отметить, что Алишер Моргенштерн покинул Россию после возникновения проблем из-за якобы пропаганды им наркотических средств в соцсетях.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/1b/252138315_570:122:1396:742_1920x0_80_0_0_17d39d71da9914b4df88c94d8813ca79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
моргенштерн, российский шоу-бизнес

Моргенштерн подарит свой легендарный Cadillac подписчику

07:18 18.12.2021
© Instagram / Morgen_shternРэп-исполнитель Моргенштерн и его автомобили
Рэп-исполнитель Моргенштерн и его автомобили - Sputnik Грузия, 1920, 18.12.2021
© Instagram / Morgen_shtern
Подписаться на
Для получения такого роскошного подарка от эпатажного рэпера нужно выполнить одно важное условие
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн после того, как перебрался в Эмираты, решил разыграть свой автомобиль Cadillac, которому посвящен одноименный трек и клип.
Рэпер объявил о своем решении постом в Instagram. Исполнитель опубликовал якобы видеозвонок со своим любимым авто, с которым расстается. Забавно, что машина в телефоне отмечена как "почти бывшая".
Рэпер готов расстаться со своей машиной, однако по условиям конкурса, желающий должен подписаться на тех людей, на кого подписан сам Моргенштерн. Рэпер отметил, что не имеет значения, где живет подписчик и сколько ему лет. Подарок будет отправлен в любую точку мира.
В своей "беседе" с авто, Моргенштерн отметил, что сам поживает хорошо и отдыхает. Стоит отметить, что Алишер Моргенштерн покинул Россию после возникновения проблем из-за якобы пропаганды им наркотических средств в соцсетях.
Читайте также:
"Хорош уже" – Моргенштерн ответил на обвинения Екатерины Мизулиной
"Фрик ужасный": в Госдуме сравнили рэперов Oxxxymiron и Моргенштерна
Прилепин пожалел Бузову и Моргенштерна
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:06Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 784
10:30Скончался народный артист Грузии Джемал Чкуасели
09:36Курс лари на субботу – 3,0884 GEL/$1
09:01Число посетивших Грузию иностранцев выросло в четыре раза в ноябре
08:37Неужели "молчит"?: ученые предполагают конец извержения вулкана Ла-Пальма
00:37"Черный лев" у "Врат надежды"
ВчераГрузия и Япония планируют начать переговоры о свободной торговле
ВчераПоправки об азартных играх приняты во втором чтении: что изменилось
ВчераМинюст обжаловал штраф от Государственного инспектора из-за видео с Саакашвили
ВчераОсенняя сессия парламента Грузии закрылась
ВчераПроцесс регистрации земли в Грузии завершится в 2024 году
ВчераСанкции США: Cледственная служба Минфина Грузии начала расследование
ВчераЕБРР утвердил для Грузии новую шестилетнюю стратегию
ВчераМинистр юстиции сообщил, когда Саакашвили вернется в тюрьму
ВчераКремль заявил о "дрейфе" военной инфраструктуры НАТО к границам России
Вчера"На западном фронте без перемен": чего ждать от визита Гарибашвили в Брюссель
ВчераВерхний Ларс сегодня: дорога в Россию снова закрылась для трейлеров
ВчераПатриархия Грузии: процесс примирения будет долгим
ВчераБывший чиновник из Казахстана задержан в Грузии
ВчераНочным клубам в Грузии пока не разрешали возобновлять работу