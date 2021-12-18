https://sputnik-georgia.ru/20211218/morgenshtern-podarit-svoy-legendarnyy-cadillac-podpischiku-262937981.html
Моргенштерн подарит свой легендарный Cadillac подписчику
Моргенштерн подарит свой легендарный Cadillac подписчику
Для получения такого роскошного подарка от эпатажного рэпера нужно выполнить одно важное условие 18.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-18T07:18+0400
2021-12-18T07:18+0400
2021-12-18T07:18+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн после того, как перебрался в Эмираты, решил разыграть свой автомобиль Cadillac, которому посвящен одноименный трек и клип.Рэпер объявил о своем решении постом в Instagram. Исполнитель опубликовал якобы видеозвонок со своим любимым авто, с которым расстается. Забавно, что машина в телефоне отмечена как "почти бывшая".Рэпер готов расстаться со своей машиной, однако по условиям конкурса, желающий должен подписаться на тех людей, на кого подписан сам Моргенштерн. Рэпер отметил, что не имеет значения, где живет подписчик и сколько ему лет. Подарок будет отправлен в любую точку мира.В своей "беседе" с авто, Моргенштерн отметил, что сам поживает хорошо и отдыхает. Стоит отметить, что Алишер Моргенштерн покинул Россию после возникновения проблем из-за якобы пропаганды им наркотических средств в соцсетях.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
моргенштерн, российский шоу-бизнес
Моргенштерн подарит свой легендарный Cadillac подписчику
Для получения такого роскошного подарка от эпатажного рэпера нужно выполнить одно важное условие
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн после того, как перебрался в Эмираты, решил разыграть свой автомобиль Cadillac, которому посвящен одноименный трек и клип.
Рэпер объявил о своем решении постом в Instagram. Исполнитель опубликовал якобы видеозвонок со своим любимым авто, с которым расстается. Забавно, что машина в телефоне отмечена как "почти бывшая".
Рэпер готов расстаться со своей машиной, однако по условиям конкурса, желающий должен подписаться на тех людей, на кого подписан сам Моргенштерн. Рэпер отметил, что не имеет значения, где живет подписчик и сколько ему лет. Подарок будет отправлен в любую точку мира.
В своей "беседе" с авто, Моргенштерн отметил, что сам поживает хорошо и отдыхает. Стоит отметить, что Алишер Моргенштерн покинул Россию после возникновения проблем из-за якобы пропаганды им наркотических средств в соцсетях.
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