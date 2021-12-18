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https://sputnik-georgia.ru/20211218/vse-zhe-roman-v-seti-obsuzhdayut-goryachiy-potseluy-milokhina-i-medvedevoy-262940045.html
Все же роман? В Сети обсуждают горячий поцелуй Милохина и Медведевой
Все же роман? В Сети обсуждают горячий поцелуй Милохина и Медведевой
Настоящая загадка: неужели молодые люди действительно влюбились друг в друга или это просто красивый рекламный ход шоу?!
2021-12-18T13:13+0400
2021-12-18T13:13+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
российский шоу-бизнес
даня милохин
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Популярный блогер, тиктокер Даня Милохин и всемирно известная фигуристка Евгения Медведева поцеловались во время исполнения номера на проекте "Ледниковый период".В Сети активно обсуждаются кадры со съемок проекта, где ребята после исполнения новогоднего романтического номера в итоге целуются.Пользователи и раньше подозревали, что у молодых артистов завязались отношения. Подогревали интерес и сценические "поцелуи" Милохина и Медведевой, то через маску "Человека паука", то за ширмой, создавая иллюзию поцелуя. Однако теперь зрители смогли увидеть воочию настоящий поцелуй.Однако говорить об официальном подтверждении отношений пока нельзя, ведь ребята сами это не подтверждали.Среди поклонников пары, которую называют "Медвелохины", ходят слухи, что ради отношений с Женей, Даня расстался со своей предыдущей девушкой, также тиктокершей, Юлией Гаврилиной.Что касается участия Дани Милохин в проекте "Ледниковый период", то блогер показал себя как сильный конкурсант, который из выпуска в выпуск демонстрировал одни из лучших результатов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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российский шоу-бизнес, даня милохин

Все же роман? В Сети обсуждают горячий поцелуй Милохина и Медведевой

13:13 18.12.2021
© photo: Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБлогер Даня Милохин
Блогер Даня Милохин - Sputnik Грузия, 1920, 18.12.2021
© photo: Sputnik / Евгений Одиноков
/
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Настоящая загадка – неужели молодые люди действительно влюбились друг в друга или это просто красивый рекламный ход шоу?!
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Популярный блогер, тиктокер Даня Милохин и всемирно известная фигуристка Евгения Медведева поцеловались во время исполнения номера на проекте "Ледниковый период".
В Сети активно обсуждаются кадры со съемок проекта, где ребята после исполнения новогоднего романтического номера в итоге целуются.
Пользователи и раньше подозревали, что у молодых артистов завязались отношения. Подогревали интерес и сценические "поцелуи" Милохина и Медведевой, то через маску "Человека паука", то за ширмой, создавая иллюзию поцелуя. Однако теперь зрители смогли увидеть воочию настоящий поцелуй.
Однако говорить об официальном подтверждении отношений пока нельзя, ведь ребята сами это не подтверждали.
Среди поклонников пары, которую называют "Медвелохины", ходят слухи, что ради отношений с Женей, Даня расстался со своей предыдущей девушкой, также тиктокершей, Юлией Гаврилиной.
Что касается участия Дани Милохин в проекте "Ледниковый период", то блогер показал себя как сильный конкурсант, который из выпуска в выпуск демонстрировал одни из лучших результатов.
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