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https://sputnik-georgia.ru/20211219/shaylo-khochet-videt-ottsa-andzhelina-dzholi-zapreschaet-dochke-videtsya-s-bredom-pittom-262930665.html
"Шайло хочет видеть отца": Анджелина Джоли запрещает дочке видеться с Брэдом Питтом
"Шайло хочет видеть отца": Анджелина Джоли запрещает дочке видеться с Брэдом Питтом
Сам Брэд Питт уже устал от судебных разбирательств и хочет возобновить дружеские отношения, но, судя по всему, его мечтам пока не суждено сбыться 19.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-19T11:11+0400
2021-12-19T11:11+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
анджелина джоли
брэд питт
шоу-бизнес
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Дочь Анджелины Джоли Шайло Джоли-Питт мечтает увидеться с отцом Брэдом Питтом, однако актриса этого не позволяет.Конфликт Анджелины Джоли и Брэда Питта сказывается на детях не лучшим образом. Стало известно, что дочь пары Шайло хочет встретиться с отцом, но не может этого сделать.Ну и видок! Анджелину Джоли жестко раскритиковали за новый образ &gt;&gt;&gt;Инсайдеры сообщают, что 15-летняя девочка скучает по Питту, хочет проводить с ним больше времени. Также Шайло мечтает встретить Рождество вместе с отцом, однако в октябре этого года Брэду Питту было отказано в опеке над детьми.Известно, что Брэд Питт был готов сделать первый шаг на примирение с Джоли, чтобы та дала ему возможность общаться с детьми. Тогда Питт заявил, что устал от затянувшихся судебных разбирательств и желает возобновить дружеские отношения. Однако, судя по всему, его мечтам пока не удалось сбыться.Голливудская пара развелась два года назад. Однако артисты по-прежнему не могут урегулировать все вопросы опеки над детьми, которых у них шестеро: трое родных и трое приемных. Мэддоксу уже 20 лет, Паксу — 17, Захаре — 16, Шайло — 15, а близнецам Вивьен и Ноксу — 13 лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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анджелина джоли, брэд питт, шоу-бизнес, зарубежные звезды

"Шайло хочет видеть отца": Анджелина Джоли запрещает дочке видеться с Брэдом Питтом

11:11 19.12.2021
© AP Photo / Grant PollardАнджелина Джоли с детьми
Анджелина Джоли с детьми - Sputnik Грузия, 1920, 19.12.2021
© AP Photo / Grant Pollard
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Сам Брэд Питт уже устал от судебных разбирательств и хочет возобновить дружеские отношения, но, судя по всему, его мечтам пока не суждено сбыться
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Дочь Анджелины Джоли Шайло Джоли-Питт мечтает увидеться с отцом Брэдом Питтом, однако актриса этого не позволяет.
Конфликт Анджелины Джоли и Брэда Питта сказывается на детях не лучшим образом. Стало известно, что дочь пары Шайло хочет встретиться с отцом, но не может этого сделать.
Ну и видок! Анджелину Джоли жестко раскритиковали за новый образ >>>
Инсайдеры сообщают, что 15-летняя девочка скучает по Питту, хочет проводить с ним больше времени. Также Шайло мечтает встретить Рождество вместе с отцом, однако в октябре этого года Брэду Питту было отказано в опеке над детьми.
"Шайло в отчаянии. Она очень хочет увидеть отца, но обстоятельства делают это невозможным", — говорит источник.
Известно, что Брэд Питт был готов сделать первый шаг на примирение с Джоли, чтобы та дала ему возможность общаться с детьми. Тогда Питт заявил, что устал от затянувшихся судебных разбирательств и желает возобновить дружеские отношения. Однако, судя по всему, его мечтам пока не удалось сбыться.
Голливудская пара развелась два года назад. Однако артисты по-прежнему не могут урегулировать все вопросы опеки над детьми, которых у них шестеро: трое родных и трое приемных. Мэддоксу уже 20 лет, Паксу — 17, Захаре — 16, Шайло — 15, а близнецам Вивьен и Ноксу — 13 лет.
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