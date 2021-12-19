https://sputnik-georgia.ru/20211219/shaylo-khochet-videt-ottsa-andzhelina-dzholi-zapreschaet-dochke-videtsya-s-bredom-pittom-262930665.html
"Шайло хочет видеть отца": Анджелина Джоли запрещает дочке видеться с Брэдом Питтом
"Шайло хочет видеть отца": Анджелина Джоли запрещает дочке видеться с Брэдом Питтом
Сам Брэд Питт уже устал от судебных разбирательств и хочет возобновить дружеские отношения, но, судя по всему, его мечтам пока не суждено сбыться 19.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-19T11:11+0400
2021-12-19T11:11+0400
2021-12-19T11:11+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
анджелина джоли
брэд питт
шоу-бизнес
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1a/259909041_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_49688e37cc37c473dad99b0f547b5b16.jpg
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Дочь Анджелины Джоли Шайло Джоли-Питт мечтает увидеться с отцом Брэдом Питтом, однако актриса этого не позволяет.Конфликт Анджелины Джоли и Брэда Питта сказывается на детях не лучшим образом. Стало известно, что дочь пары Шайло хочет встретиться с отцом, но не может этого сделать.Ну и видок! Анджелину Джоли жестко раскритиковали за новый образ >>>Инсайдеры сообщают, что 15-летняя девочка скучает по Питту, хочет проводить с ним больше времени. Также Шайло мечтает встретить Рождество вместе с отцом, однако в октябре этого года Брэду Питту было отказано в опеке над детьми.Известно, что Брэд Питт был готов сделать первый шаг на примирение с Джоли, чтобы та дала ему возможность общаться с детьми. Тогда Питт заявил, что устал от затянувшихся судебных разбирательств и желает возобновить дружеские отношения. Однако, судя по всему, его мечтам пока не удалось сбыться.Голливудская пара развелась два года назад. Однако артисты по-прежнему не могут урегулировать все вопросы опеки над детьми, которых у них шестеро: трое родных и трое приемных. Мэддоксу уже 20 лет, Паксу — 17, Захаре — 16, Шайло — 15, а близнецам Вивьен и Ноксу — 13 лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1a/259909041_254:190:2731:2048_1920x0_80_0_0_c9ca5ecd620f85f4530ab825a2d46e4d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
анджелина джоли, брэд питт, шоу-бизнес, зарубежные звезды
"Шайло хочет видеть отца": Анджелина Джоли запрещает дочке видеться с Брэдом Питтом
Сам Брэд Питт уже устал от судебных разбирательств и хочет возобновить дружеские отношения, но, судя по всему, его мечтам пока не суждено сбыться
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Дочь Анджелины Джоли Шайло Джоли-Питт мечтает увидеться с отцом Брэдом Питтом, однако актриса этого не позволяет.
Конфликт Анджелины Джоли и Брэда Питта сказывается на детях не лучшим образом. Стало известно, что дочь пары Шайло хочет встретиться с отцом, но не может этого сделать.
Инсайдеры сообщают, что 15-летняя девочка скучает по Питту, хочет проводить с ним больше времени. Также Шайло мечтает встретить Рождество вместе с отцом, однако в октябре этого года Брэду Питту было отказано в опеке над детьми.
"Шайло в отчаянии. Она очень хочет увидеть отца, но обстоятельства делают это невозможным", — говорит источник.
Известно, что Брэд Питт был готов сделать первый шаг на примирение с Джоли, чтобы та дала ему возможность общаться с детьми. Тогда Питт заявил, что устал от затянувшихся судебных разбирательств и желает возобновить дружеские отношения. Однако, судя по всему, его мечтам пока не удалось сбыться.
Голливудская пара развелась два года назад. Однако артисты по-прежнему не могут урегулировать все вопросы опеки над детьми, которых у них шестеро: трое родных и трое приемных. Мэддоксу уже 20 лет, Паксу — 17, Захаре — 16, Шайло — 15, а близнецам Вивьен и Ноксу — 13 лет.
"Использует детей
": друзья Брэда Питта раскритиковали поведение Анджелины Джоли
Назло Питту
: Джоли продала свою долю в семейном поместье
Брэд Питт вновь судится с Анджелиной Джоли и называет экс-супругу мстительной
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.