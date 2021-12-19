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"Шайло хочет видеть отца": Анджелина Джоли запрещает дочке видеться с Брэдом Питтом

"Шайло хочет видеть отца": Анджелина Джоли запрещает дочке видеться с Брэдом Питтом

Сам Брэд Питт уже устал от судебных разбирательств и хочет возобновить дружеские отношения, но, судя по всему, его мечтам пока не суждено сбыться 19.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-19T11:11+0400

2021-12-19T11:11+0400

2021-12-19T11:11+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Дочь Анджелины Джоли Шайло Джоли-Питт мечтает увидеться с отцом Брэдом Питтом, однако актриса этого не позволяет.Конфликт Анджелины Джоли и Брэда Питта сказывается на детях не лучшим образом. Стало известно, что дочь пары Шайло хочет встретиться с отцом, но не может этого сделать.Ну и видок! Анджелину Джоли жестко раскритиковали за новый образ >>>Инсайдеры сообщают, что 15-летняя девочка скучает по Питту, хочет проводить с ним больше времени. Также Шайло мечтает встретить Рождество вместе с отцом, однако в октябре этого года Брэду Питту было отказано в опеке над детьми.Известно, что Брэд Питт был готов сделать первый шаг на примирение с Джоли, чтобы та дала ему возможность общаться с детьми. Тогда Питт заявил, что устал от затянувшихся судебных разбирательств и желает возобновить дружеские отношения. Однако, судя по всему, его мечтам пока не удалось сбыться.Голливудская пара развелась два года назад. Однако артисты по-прежнему не могут урегулировать все вопросы опеки над детьми, которых у них шестеро: трое родных и трое приемных. Мэддоксу уже 20 лет, Паксу — 17, Захаре — 16, Шайло — 15, а близнецам Вивьен и Ноксу — 13 лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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анджелина джоли, брэд питт, шоу-бизнес, зарубежные звезды