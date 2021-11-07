https://sputnik-georgia.ru/20211107/ispolzuet-detey-druzya-breda-pitta-raskritikovali-povedenie-andzheliny-dzholi-261723405.html

"Использует детей": друзья Брэда Питта раскритиковали поведение Анджелины Джоли

"Использует детей": друзья Брэда Питта раскритиковали поведение Анджелины Джоли

Cтрасти между бывшими супругами не утихают, теперь друзья Питта раскритиковали поведение Джоли - по их мнению, звезда выставляет детей напоказ 07.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-07T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Бывший супруг Анджелины Джоли – Брэд Питт, обвинил ее в лицемерии и травмировании детей.Во время мирового тура фильма "Вечные", в котором Джоли предстала на радость поклонникам, актриса стала выходить на ковровые дорожки в сопровождении детей. Пользователи были в восторге от этого, отмечая, насколько похорошели и повзрослели дети звезды.В костюме кенгуру! Редкий снимок Джоли на Хэллоуин взорвал Сеть >>>Несмотря на то, что в глазах общественности Джоли выглядит образцовой мамой, так как в редких интервью предпочитает говорить о детях и материнстве, избегая вопросов про личную жизнь, Брэд Питт так не считает.Сама же Анджелина в недавнем интервью призналась, что не считает себя идеальной мамой.Голливудская пара развелась два года назад. Однако артисты по-прежнему не могут урегулировать все вопросы опеки над детьми, которых у них шестеро: трое родных и трое приемных. Мэддоксу уже 20 лет, Паксу — 17, Захаре — 16, Шайло — 15, а близнецам Вивьен и Ноксу — 13 лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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анджелина джоли, брэд питт, зарубежные звезды