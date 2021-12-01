Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
Ну и видок! Анджелину Джоли жестко раскритиковали за новый образ
© AP Photo / Andrew HarnikАнджелина Джоли в маске во время пандемии коронавируса
© AP Photo / Andrew Harnik
Папарацци подловили звезду во время прогулки с дочерьми – новые фотографии удивили всех поклонников актрисы
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Американскую актрису Анджелину Джоли жестко раскритиковали в Сети – поклонникам не понравился новый образ звезды на прогулке с детьми.
На прошлой неделе Джоли попала в объективы уличных фотографов и удивила всех своим видом. Обычно стильная и элегантная актриса выглядела неряшливо во время прогулки со своими дочками. За кофе Джоли вышла в пижаме и тапочках, чем вызвала бурный протест в социальных сетях.
Поклонникам не понравился новый образ Джоли. Звезду раскритиковали за внешний вид, даже несмотря на то, что наряд сшил модный дом Dior.
Шелковые штаны с черно-белыми изображениями, плетеные мюли и футболка, а также бежевое пальто с мужского плеча создали крайне непринужденный ансамбль. Но это никак не смущало актрису, в отличии от ее фанатов.
"Под пальто точно мятая футболка", "Нелепый вид", "Энджи, я тебя не узнаю", "Неряха", "Ну и видок", "Выглядит странно", "Дети одеты получше ее", – прокомментировали в Сети.
Читайте также:
Стало известно, к каким пластическим операциям прибегала Анджелина Джоли
"Кожа да кости": исхудавшая Джоли появилась на премьере "Вечных"
Оголенное плечо и "опасная" юбка: Джоли вышла в свет в романтичном наряде
Папарацци засняли повзрослевшего сына Анджелины Джоли и Брэда Питта Нокса
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.