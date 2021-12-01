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https://sputnik-georgia.ru/20211201/nu-i-vidok-andzhelinu-dzholi-zhestko-raskritikovali-za-novyy-obraz---262511143.html
Ну и видок! Анджелину Джоли жестко раскритиковали за новый образ
Ну и видок! Анджелину Джоли жестко раскритиковали за новый образ
Папарацци подловили звезду во время прогулки с дочерьми: новые фотографии удивили всех поклонников актрисы
2021-12-01T14:48+0400
2021-12-01T14:48+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
анджелина джоли
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Американскую актрису Анджелину Джоли жестко раскритиковали в Сети – поклонникам не понравился новый образ звезды на прогулке с детьми. На прошлой неделе Джоли попала в объективы уличных фотографов и удивила всех своим видом. Обычно стильная и элегантная актриса выглядела неряшливо во время прогулки со своими дочками. За кофе Джоли вышла в пижаме и тапочках, чем вызвала бурный протест в социальных сетях. Поклонникам не понравился новый образ Джоли. Звезду раскритиковали за внешний вид, даже несмотря на то, что наряд сшил модный дом Dior. Шелковые штаны с черно-белыми изображениями, плетеные мюли и футболка, а также бежевое пальто с мужского плеча создали крайне непринужденный ансамбль. Но это никак не смущало актрису, в отличии от ее фанатов. "Под пальто точно мятая футболка", "Нелепый вид", "Энджи, я тебя не узнаю", "Неряха", "Ну и видок", "Выглядит странно", "Дети одеты получше ее", – прокомментировали в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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анджелина джоли, зарубежные звезды

Ну и видок! Анджелину Джоли жестко раскритиковали за новый образ

14:48 01.12.2021
© AP Photo / Andrew HarnikАнджелина Джоли в маске во время пандемии коронавируса
Анджелина Джоли в маске во время пандемии коронавируса - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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Папарацци подловили звезду во время прогулки с дочерьми – новые фотографии удивили всех поклонников актрисы
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Американскую актрису Анджелину Джоли жестко раскритиковали в Сети – поклонникам не понравился новый образ звезды на прогулке с детьми.
На прошлой неделе Джоли попала в объективы уличных фотографов и удивила всех своим видом. Обычно стильная и элегантная актриса выглядела неряшливо во время прогулки со своими дочками. За кофе Джоли вышла в пижаме и тапочках, чем вызвала бурный протест в социальных сетях.
Поклонникам не понравился новый образ Джоли. Звезду раскритиковали за внешний вид, даже несмотря на то, что наряд сшил модный дом Dior.
Шелковые штаны с черно-белыми изображениями, плетеные мюли и футболка, а также бежевое пальто с мужского плеча создали крайне непринужденный ансамбль. Но это никак не смущало актрису, в отличии от ее фанатов.
"Под пальто точно мятая футболка", "Нелепый вид", "Энджи, я тебя не узнаю", "Неряха", "Ну и видок", "Выглядит странно", "Дети одеты получше ее", – прокомментировали в Сети.
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