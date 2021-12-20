https://sputnik-georgia.ru/20211220/biznes-assotsiatsiya-delovoy-klimat-v-gruzii-prodolzhaet-uluchshatsya-263015511.html

Бизнес-ассоциация: деловой климат в Грузии продолжает улучшаться

Бизнес-ассоциация: деловой климат в Грузии продолжает улучшаться

Четверть опрошенных компаний полагает, что в первом квартале 2022 года увеличит число сотрудников 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T22:28+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Показатель делового климата в Грузии приближается к допандемийному уровню, говорится в исследовании Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ) за четвертый квартал 2021 года.Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет более 70 ведущих компаний страны, в том числе банки, сети заправок, аптечные сети, строительные компании, компании коммуникаций, а также крупные сети супермаркетов.Согласно Индексу БАГ за четвертый квартал 2021 года, положительная динамика, начавшаяся в предыдущих кварталах, продолжается - опрошенные компании вновь положительно оценили свое текущее положение и ожидания на следующие шесть месяцев.В исследовании компании-члены БАГ разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство.В течение 2021 года деловой климат в сфере торговли, промышленности и услуг положительный во всех четырех кварталах. Иная ситуация была в строительном секторе, где индекс делового климата был отрицательным в первой половине 2021 года, хотя во втором полугодии показатель положительный и по сравнению с соответствующим периодом 2020 года улучшается.Занятость населенияПо исследованию БАГ, 21,3% опрошенных компаний заявляют, что число нанятых ими сотрудников по сравнению с третьим кварталом растет, лишь 3,7% говорят о сокращении штата.Большинство компаний заявляют, что число занятых не изменилось.Кроме того, 25% опрошенных компаний полагает, что в первом квартале 2022 года увеличит число сотрудников. Сокращать штат в начале следующего года предполагают 3,7%.Самые позитивные ожидания в плане трудоустройства зафиксированы в секторе строительства. Половина опрошенных компаний предполагает рост штатов в связи с положительными ожиданиями роста продаж.Что мешает бизнесуВ исследование отмечается, что число компаний, которые считают, что существуют факторы, мешающие их деятельности, значительно сократилось в четвертом квартале.В четвертом квартале названы пять причин, мешающих бизнесу в Грузии:Отмечается, что в третьем и четвертом кварталах ограниченные финансовые ресурсы больше не помеха для предпринимателей.Доступ к финансамВ четвертом квартале текущего года, 45% опрошенных компаний (на 7% меньше чем в третьем квартале) попытались найти финансирование. Часть из них заявили, что доступ к финансам в Грузии является проблемой.Кроме того, большинство компаний заявили, что финансируются из местных источников.Курс лариВ четвертом квартале 2021 года по сравнению с третьим кварталом снизилась доля компаний (на 8%), ожидающих снижения курса лари к доллару в ближайшие полгода.При этом, 42% компаний не ожидают изменения курса лари в ближайшие шесть месяцев. В предыдущем квартале такого мнения придерживались лишь 32% опрошенных. Также 47% компаний ожидают обесценивания национальной валюты, и лишь 11% ждут ее укрепления.В настоящее время обменный курс лари колеблется на уровне 3,08 GEL/$1. Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор уже продал 332,9 миллиона долларов на девяти аукционах. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, бизнес-ассоциация грузии