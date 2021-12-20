Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
Болдуин частично виноват в смерти оператора – отец погибшей
© AFP / ANGELA WEISSАлек Болдуин
© AFP / ANGELA WEISS
Отец погибшей Анатолий Андросович считает, что Болдуин точно произвел выстрел
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Частично виновен в убийстве – такое заявление насчет американского актера Алекса Болдуина, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, сделал отец погибшей Анатолий Андросович.
Между тем, по словам киноактера, он не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор на съемках вестерна "Ржавчина". Выстрел произошел самопроизвольно, уверяет Алек.
© REUTERS / KOB TV NEWSПолиция на месте съемок фильма "Ржавчина", где Алек Болдуин застрелил женщину-оператора
Полиция на месте съемок фильма "Ржавчина", где Алек Болдуин застрелил женщину-оператора
"Понять поведение Алека я не могу. Почему он стер свои твиты, когда стало ясно, что на репетиции произошла стрельба? И зачем он стрелял во время подготовки? Револьвер – это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок, и Алек частично виновен в совершении этого выстрела", – сказал английскому таблоиду Sun отец оператора Хатчиинс.
Андросович считает, что Болдуин определенно произвел выстрел. Поэтому, по его словам, неясно, почему Алек "не способен понести частичную ответственность за смерть" оператора.
Трагедия произошла на съемочной площадке 21 октября. Шла репетиция одного из эпизодов фильма, когда Болдуин выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.
Читайте также:
Тайны следствия: почему перед гибелью оператора Болдуин просил "пистолет побольше"?
Жена Болдуина высказалась о трагическом инциденте c мужем
"Хатчинс схватилась за живот и начала падать": раненный Болдуином режиссер о трагедии
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.