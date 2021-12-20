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https://sputnik-georgia.ru/20211220/bolduin-chastichno-vinovat-v-smerti-operatora--otets-pogibshey-262988728.html
Болдуин частично виноват в смерти оператора – отец погибшей
Болдуин частично виноват в смерти оператора – отец погибшей
Отец погибшей Анатолий Андросович считает, что Болдуин точно произвел выстрел
2021-12-20T12:16+0400
2021-12-20T12:16+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Частично виновен в убийстве – такое заявление насчет американского актера Алекса Болдуина, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, сделал отец погибшей Анатолий Андросович.Между тем, по словам киноактера, он не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор на съемках вестерна "Ржавчина". Выстрел произошел самопроизвольно, уверяет Алек."Понять поведение Алека я не могу. Почему он стер свои твиты, когда стало ясно, что на репетиции произошла стрельба? И зачем он стрелял во время подготовки? Револьвер – это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок, и Алек частично виновен в совершении этого выстрела", – сказал английскому таблоиду Sun отец оператора Хатчиинс.Андросович считает, что Болдуин определенно произвел выстрел. Поэтому, по его словам, неясно, почему Алек "не способен понести частичную ответственность за смерть" оператора.Трагедия произошла на съемочной площадке 21 октября. Шла репетиция одного из эпизодов фильма, когда Болдуин выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.Читайте также:
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в мире, сша, алек болдуин, шоу-бизнес

Болдуин частично виноват в смерти оператора – отец погибшей

12:16 20.12.2021
© AFP / ANGELA WEISSАлек Болдуин
Алек Болдуин - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2021
© AFP / ANGELA WEISS
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Отец погибшей Анатолий Андросович считает, что Болдуин точно произвел выстрел
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Частично виновен в убийстве – такое заявление насчет американского актера Алекса Болдуина, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, сделал отец погибшей Анатолий Андросович.
Между тем, по словам киноактера, он не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор на съемках вестерна "Ржавчина". Выстрел произошел самопроизвольно, уверяет Алек.
© REUTERS / KOB TV NEWSПолиция на месте съемок фильма "Ржавчина", где Алек Болдуин застрелил женщину-оператора
Полиция на месте съемок фильма Ржавчина, где Алек Болдуин застрелил женщину-оператора - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2021
Полиция на месте съемок фильма "Ржавчина", где Алек Болдуин застрелил женщину-оператора
© REUTERS / KOB TV NEWS
"Понять поведение Алека я не могу. Почему он стер свои твиты, когда стало ясно, что на репетиции произошла стрельба? И зачем он стрелял во время подготовки? Револьвер – это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок, и Алек частично виновен в совершении этого выстрела", – сказал английскому таблоиду Sun отец оператора Хатчиинс.
Андросович считает, что Болдуин определенно произвел выстрел. Поэтому, по его словам, неясно, почему Алек "не способен понести частичную ответственность за смерть" оператора.
Трагедия произошла на съемочной площадке 21 октября. Шла репетиция одного из эпизодов фильма, когда Болдуин выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.
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