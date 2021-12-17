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Тайны следствия: почему перед гибелью оператора Болдуин просил "пистолет побольше"?
10:29 17.12.2021 (обновлено: 10:50 17.12.2021)
© AP Photo / John MinchilloАлек Болдуин
© AP Photo / John Minchillo
Между Алеком Болдуином и погибшей Ханной Рид перед трагедией состоялась переписка
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Американская полиция, расследующая дело Алека Болдуина, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера, изучив данные телефона актера и установила, что перед съемками артист попросил оружейницу фильма выдать ему "пистолет побольше".
Об этом говорится в публикуемом местными СМИ ордере на изучение данных телефона киноактера. Болдуин в ходе допроса сам сообщил следователям о переписке с Ханной Гутьеррес-Рид о вариантах оружия для съемок.
© REUTERS / KOB TV NEWSПолиция на месте съемок фильма "Ржавчина", где Алек Болдуин застрелил женщину-оператора
Полиция на месте съемок фильма "Ржавчина", где Алек Болдуин застрелил женщину-оператора
"Он (Болдуин – ред.) сказал, что был обмен электронными письмами между Ханной и им, в которых она показывала ему разные типа пистолетов. Он сказал, что он попросил пистолет побольше, а она также показала ему разные виды ножей для съемок. Алеку показали Colt с коричневой рукояткой и с вишневой рукояткой, в конце концов он выбрал тот, что с коричневой рукояткой", – отмечается в документе.
Трагедия произошла на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" 21 октября. Шла репетиция одного из эпизодов фильма, когда Болдуин выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.
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