https://sputnik-georgia.ru/20211026/zhena-bolduina-vyskazalas-o-tragicheskom-intsidente-c-muzhem-261492213.html
Жена Болдуина высказалась о трагическом инциденте c мужем
Жена Болдуина высказалась о трагическом инциденте c мужем
Многодетная мать нарушила свое молчание и прокомментировала убийство голливудского оператора 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T13:10+0400
2021-10-26T13:10+0400
2021-10-26T13:10+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Жена американского актера Алека Болдуина высказалась о страшном инциденте с мужем: Хилария прокомментировала смерть оператора Галины Хатчинс. На прошлой неделе в Мексике произошел страшный инцидент. На съемках фильма с "Ржавчина" с Болдуином в главной роли была убита кинооператор Галина Хатчинс, а режиссер отправился в больницу с серьезным ранением. После этого Алек отказался возвращаться на площадку и впал в депрессию. Спустя время нарушила молчание и супруга актера: Хилария Болдуин прокомментировала инцидент с мужем. "Мое сердце рядом с Галиной, с ее супругом и сыном, их родными и любимыми. И рядом с моим Алеком. Не могу подобрать слов, чтобы описать свой шок и боль от этой трагической случайности. Мое сердце разбито", - написала возлюбленная Болдуина. Следствие продолжается и, по словам журналистов TMZ, оружие из которого актер смертельно ранил Хатчинс, использовали для стрельбы по мишеням боевыми патронами. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, в мире, алек болдуин, зарубежные звезды
Жена Болдуина высказалась о трагическом инциденте c мужем
Многодетная мать нарушила свое молчание и прокомментировала убийство голливудского оператора
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Жена американского актера Алека Болдуина высказалась о страшном инциденте с мужем: Хилария прокомментировала смерть оператора Галины Хатчинс.
На прошлой неделе в Мексике произошел страшный инцидент. На съемках фильма с "Ржавчина" с Болдуином в главной роли была убита кинооператор Галина Хатчинс, а режиссер отправился в больницу с серьезным ранением. После этого Алек отказался возвращаться на площадку и впал в депрессию.
Спустя время нарушила молчание и супруга актера: Хилария Болдуин прокомментировала инцидент с мужем.
"Мое сердце рядом с Галиной, с ее супругом и сыном, их родными и любимыми. И рядом с моим Алеком. Не могу подобрать слов, чтобы описать свой шок и боль от этой трагической случайности. Мое сердце разбито", - написала возлюбленная Болдуина.
Следствие продолжается и, по словам журналистов TMZ, оружие из которого актер смертельно ранил Хатчинс, использовали для стрельбы по мишеням боевыми патронами.
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