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Джей Ло отреагировала на скандальные заявления Аффлека об экс-супруге
14:31 20.12.2021 (обновлено: 14:36 20.12.2021)
© AP Photo / KEVORK DJANSEZIANАктер Бен Аффлек и актриса Дженнифер Лопес
© AP Photo / KEVORK DJANSEZIAN
Поп-звезда согласилась с тем, что ее любимого бойфренда выставили в роли "бесчувственного и недалекого" мужчины
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Американская певица Дженнифер Лопес отреагировала на скандальные высказывания своего бойфренда Бена Аффлека – недавно актер набросился на свою экс-жену Дженнифер Гарнер.
Скандальные комментарии Аффлека в сторону его экс-супруги произвели фурор в Сети. Актер заявил, что в его алкоголизме виновата Дженнифер Гарнер. После этого появились слухи, что едкое заявление дало трещину в отношениях Аффлека с Джей Ло, и теперь звезда поспешила расставить все по местам.
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес
Лопес встала на защиту возлюбленного и прокомментировала его высказывания в сторону бывшей жены.
"Я не испытываю ничего из того, что мне приписали СМИ, это неправда. Я бесконечно уважаю Бена как отца, как личность", – ответила Джей Ло в интервью People. А вот Аффлек поспешил оправдать себя тем, что его слова восприняли слишком буквально, а фраза была вырвана из контекста.
"Я никогда бы не пожелал, чтобы мои дети думали, что я могу плохо говорить об их матери. Мы с Дженнифер уважаем и поддерживаем друг друга. Но СМИ выставили меня как бесчувственного и плохого человека", – заявил актер.
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