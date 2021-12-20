https://sputnik-georgia.ru/20211220/dzhey-lo-otreagirovala-na-skandalnye-zayavleniya-affleka-ob-eks-supruge-262998571.html

Джей Ло отреагировала на скандальные заявления Аффлека об экс-супруге

Джей Ло отреагировала на скандальные заявления Аффлека об экс-супруге

Поп-звезда согласилась с тем, что ее любимого бойфренда выставили в роли "бесчувственного и недалекого" мужчины

2021-12-20T14:31+0400

2021-12-20T14:31+0400

2021-12-20T14:36+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Американская певица Дженнифер Лопес отреагировала на скандальные высказывания своего бойфренда Бена Аффлека – недавно актер набросился на свою экс-жену Дженнифер Гарнер. Скандальные комментарии Аффлека в сторону его экс-супруги произвели фурор в Сети. Актер заявил, что в его алкоголизме виновата Дженнифер Гарнер. После этого появились слухи, что едкое заявление дало трещину в отношениях Аффлека с Джей Ло, и теперь звезда поспешила расставить все по местам. Лопес встала на защиту возлюбленного и прокомментировала его высказывания в сторону бывшей жены. "Я не испытываю ничего из того, что мне приписали СМИ, это неправда. Я бесконечно уважаю Бена как отца, как личность", – ответила Джей Ло в интервью People. А вот Аффлек поспешил оправдать себя тем, что его слова восприняли слишком буквально, а фраза была вырвана из контекста. "Я никогда бы не пожелал, чтобы мои дети думали, что я могу плохо говорить об их матери. Мы с Дженнифер уважаем и поддерживаем друг друга. Но СМИ выставили меня как бесчувственного и плохого человека", – заявил актер.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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бен аффлек, шоу-бизнес, дженнифер лопес, зарубежные звезды