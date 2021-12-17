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"Феноменальная пятая точка": Бен Аффлек пришел в восторг от фигуры Лопес

"Феноменальная пятая точка": Бен Аффлек пришел в восторг от фигуры Лопес

Экс-подруга актера вспомнила, с каким восторгом секс-символ рассказывал о формах певицы в 2019-м году

2021-12-17T16:06+0400

2021-12-17T16:06+0400

2021-12-17T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Бывшая подруга Бена Аффлека Кэти Черри рассказала, с каким восторгом актер отзывался о формах Джей Ло: это происходило несколько лет назад. В 2019-м году, еще до воссоединения с Лопес, Аффлек встречался с Черри, но уже тогда с ностальгией вспоминал певицу. В новом интервью In Touch Weekly Кэти вспомнила слова известного актера. На вопрос девушки о фигуре Лопес, Аффлек без зазрения отвечал, что у нее "феноменальная и потрясающая пятая точка". Также Черри отметила, что Бен всегда был в восторге от Дженнифер, из-за чего она не удивилась их воссоединению в 2021-м году. В то время, когда Аффлек пытался построить отношения с Черри, Лопес была уже помолвлена с Алексом Родригесом. Поп-звезда и исполнитель роли Бэтмена не общались с 2004-го года. Поэтому обсуждение Джей Ло с Кэти было единственным связующим звеном между знаменитостями. Но теперь Аффлек счастлив и может наслаждаться красотой своей возлюбленной. Ходят слухи, что пара может пожениться уже в следующем году!Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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бен аффлек, шоу-бизнес, дженнифер лопес, зарубежные звезды