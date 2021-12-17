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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211217/fenomenalnaya-pyataya-tochka-ben-afflek-prishel-v-vostorg-ot-figury-lopes-262944215.html
"Феноменальная пятая точка": Бен Аффлек пришел в восторг от фигуры Лопес
"Феноменальная пятая точка": Бен Аффлек пришел в восторг от фигуры Лопес
Экс-подруга актера вспомнила, с каким восторгом секс-символ рассказывал о формах певицы в 2019-м году
2021-12-17T16:06+0400
2021-12-17T16:06+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
бен аффлек
шоу-бизнес
дженнифер лопес
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Бывшая подруга Бена Аффлека Кэти Черри рассказала, с каким восторгом актер отзывался о формах Джей Ло: это происходило несколько лет назад. В 2019-м году, еще до воссоединения с Лопес, Аффлек встречался с Черри, но уже тогда с ностальгией вспоминал певицу. В новом интервью In Touch Weekly Кэти вспомнила слова известного актера. На вопрос девушки о фигуре Лопес, Аффлек без зазрения отвечал, что у нее "феноменальная и потрясающая пятая точка". Также Черри отметила, что Бен всегда был в восторге от Дженнифер, из-за чего она не удивилась их воссоединению в 2021-м году. В то время, когда Аффлек пытался построить отношения с Черри, Лопес была уже помолвлена с Алексом Родригесом. Поп-звезда и исполнитель роли Бэтмена не общались с 2004-го года. Поэтому обсуждение Джей Ло с Кэти было единственным связующим звеном между знаменитостями. Но теперь Аффлек счастлив и может наслаждаться красотой своей возлюбленной. Ходят слухи, что пара может пожениться уже в следующем году!Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211108/kak-kadr-iz-kino-ben-afflek-ne-mozhet-rasstatsya-s-dzhey-lo--261884275.html
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бен аффлек, шоу-бизнес, дженнифер лопес, зарубежные звезды

"Феноменальная пятая точка": Бен Аффлек пришел в восторг от фигуры Лопес

16:06 17.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкДженнифер Лопес и Бен Аффлек. Венецианский кинофестиваль. День десятый
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Венецианский кинофестиваль. День десятый - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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Экс-подруга актера вспомнила, с каким восторгом секс-символ рассказывал о формах певицы в 2019-м году
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Бывшая подруга Бена Аффлека Кэти Черри рассказала, с каким восторгом актер отзывался о формах Джей Ло: это происходило несколько лет назад.
В 2019-м году, еще до воссоединения с Лопес, Аффлек встречался с Черри, но уже тогда с ностальгией вспоминал певицу. В новом интервью In Touch Weekly Кэти вспомнила слова известного актера.
На вопрос девушки о фигуре Лопес, Аффлек без зазрения отвечал, что у нее "феноменальная и потрясающая пятая точка".
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2021
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Как кадр из кино! Бен Аффлек не может расстаться с Джей Ло
8 ноября, 16:52
Также Черри отметила, что Бен всегда был в восторге от Дженнифер, из-за чего она не удивилась их воссоединению в 2021-м году.
В то время, когда Аффлек пытался построить отношения с Черри, Лопес была уже помолвлена с Алексом Родригесом. Поп-звезда и исполнитель роли Бэтмена не общались с 2004-го года. Поэтому обсуждение Джей Ло с Кэти было единственным связующим звеном между знаменитостями.
Но теперь Аффлек счастлив и может наслаждаться красотой своей возлюбленной. Ходят слухи, что пара может пожениться уже в следующем году!
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