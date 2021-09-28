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Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали за страстными поцелуями в Нью-Йорке - ФОТО

Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали за страстными поцелуями в Нью-Йорке - ФОТО

Воссоединившиеся спустя долгое время возлюбленные, похоже, не хотят терять ни минуты и проводят друг с другом много времени 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T18:34+0400

2021-09-28T18:34+0400

2021-09-28T18:34+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Влюбленных Дженнифер Лопес и Бена Аффлека папарацци застали за пылкими поцелуями в Нью-Йорке.Вновь расставание? Что за угроза повисла над отношениями Дженнифер Лопес и Бена Аффлека >>>Кажется, что пара старается проводить каждую свободную минуту вместе и не хочет расставаться ни на мгновение, несмотря на то, что у певицы и актера напряженные рабочие графики.Накануне пару засняли вместе в Нью-Йорке, куда Лопес приехала, чтобы принять участие в концерте Global Citizen Live. Бен и Дженнифер гуляли, обнимались и целовались, не обращая внимание на окружающих.По словам инсайдера, Аффлек прибыл в Нью-Йорк только ради выступления любимой, чтобы поддержать ее.Сам Бен Аффлек на данный момент занят съемками нового фильма в Остине, однако взял перерыв, чтобы увидеться с детьми в Лос-Анджелесе и с возлюбленной в Нью-Йорке.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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бен аффлек, светская хроника, дженнифер лопес, зарубежные звезды