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https://sputnik-georgia.ru/20210928/dzhennifer-lopes-i-bena-affleka-zastali-za-strastnymi-potseluyami-v-nyu-yorke---foto-259973404.html
Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали за страстными поцелуями в Нью-Йорке - ФОТО
Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали за страстными поцелуями в Нью-Йорке - ФОТО
Воссоединившиеся спустя долгое время возлюбленные, похоже, не хотят терять ни минуты и проводят друг с другом много времени 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T18:34+0400
2021-09-28T18:34+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
бен аффлек
светская хроника
дженнифер лопес
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Влюбленных Дженнифер Лопес и Бена Аффлека папарацци застали за пылкими поцелуями в Нью-Йорке.Вновь расставание? Что за угроза повисла над отношениями Дженнифер Лопес и Бена Аффлека &gt;&gt;&gt;Кажется, что пара старается проводить каждую свободную минуту вместе и не хочет расставаться ни на мгновение, несмотря на то, что у певицы и актера напряженные рабочие графики.Накануне пару засняли вместе в Нью-Йорке, куда Лопес приехала, чтобы принять участие в концерте Global Citizen Live. Бен и Дженнифер гуляли, обнимались и целовались, не обращая внимание на окружающих.По словам инсайдера, Аффлек прибыл в Нью-Йорк только ради выступления любимой, чтобы поддержать ее.Сам Бен Аффлек на данный момент занят съемками нового фильма в Остине, однако взял перерыв, чтобы увидеться с детьми в Лос-Анджелесе и с возлюбленной в Нью-Йорке.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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бен аффлек, светская хроника, дженнифер лопес, зарубежные звезды

Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали за страстными поцелуями в Нью-Йорке - ФОТО

18:34 28.09.2021
192
© REUTERS / YARA NARDIБен Аффлек и Дженнифер Лопес
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
© REUTERS / YARA NARDI
Воссоединившиеся спустя долгое время возлюбленные, похоже, не хотят терять ни минуты и проводят друг с другом много времени
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Влюбленных Дженнифер Лопес и Бена Аффлека папарацци застали за пылкими поцелуями в Нью-Йорке.
Вновь расставание? Что за угроза повисла над отношениями Дженнифер Лопес и Бена Аффлека >>>
Кажется, что пара старается проводить каждую свободную минуту вместе и не хочет расставаться ни на мгновение, несмотря на то, что у певицы и актера напряженные рабочие графики.
Накануне пару засняли вместе в Нью-Йорке, куда Лопес приехала, чтобы принять участие в концерте Global Citizen Live. Бен и Дженнифер гуляли, обнимались и целовались, не обращая внимание на окружающих.
По словам инсайдера, Аффлек прибыл в Нью-Йорк только ради выступления любимой, чтобы поддержать ее.
Сам Бен Аффлек на данный момент занят съемками нового фильма в Остине, однако взял перерыв, чтобы увидеться с детьми в Лос-Анджелесе и с возлюбленной в Нью-Йорке.
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