https://sputnik-georgia.ru/20211220/ne-tot-rakurs-i-bez-fotoshopa-v-seti-kritikuyut-nedostatki-figury-zheny-morgenshterna-262941925.html

Не тот ракурс и без фотошопа: в Сети критикуют недостатки фигуры жены Моргенштерна

Не тот ракурс и без фотошопа: в Сети критикуют недостатки фигуры жены Моргенштерна

Большинство интернет-пользователей вступились за жену рэпера Моргенштерна и "защитили" ее фигуру

2021-12-20T07:20+0400

2021-12-20T07:20+0400

2021-12-20T07:20+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

фотошоп

моргенштерн

дилара зинатуллина

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Пользователи Сети обвиняют жену российского рэпера Моргенштерна в использовании фотошопа.Телеграм-канал "Светские хроники" поделился фотографией Дилары в купальнике, якобы с отсутствием ретуши фигуры. "Вот так на самом деле выглядит Дилара без фотошопа", – говорится в подписи к фото.Стоит отметить, что большинство пользователей в комментариях вступились за Дилару, говоря, что выглядит она прекрасно."Очень хорошая женственная фигурка", "За то не пластмассовая, как более 80% звезд", "Норм выглядит, обычное тело))", "Очень милая девушка, ничего отвратительного в ней нет", – пишут в комментариях.Девушку запечатлели в Дубае, где сейчас Дилара и Алишер проводят время, уехав из России в связи с обвинениями в адрес рэпера по поводу пропаганды наркотиков в своем творчестве и соцсетях.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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фотошоп, моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес