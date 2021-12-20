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https://sputnik-georgia.ru/20211220/ne-tot-rakurs-i-bez-fotoshopa-v-seti-kritikuyut-nedostatki-figury-zheny-morgenshterna-262941925.html
Не тот ракурс и без фотошопа: в Сети критикуют недостатки фигуры жены Моргенштерна
Не тот ракурс и без фотошопа: в Сети критикуют недостатки фигуры жены Моргенштерна
Большинство интернет-пользователей вступились за жену рэпера Моргенштерна и "защитили" ее фигуру
2021-12-20T07:20+0400
2021-12-20T07:20+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
фотошоп
моргенштерн
дилара зинатуллина
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Пользователи Сети обвиняют жену российского рэпера Моргенштерна в использовании фотошопа.Телеграм-канал "Светские хроники" поделился фотографией Дилары в купальнике, якобы с отсутствием ретуши фигуры. "Вот так на самом деле выглядит Дилара без фотошопа", – говорится в подписи к фото.Стоит отметить, что большинство пользователей в комментариях вступились за Дилару, говоря, что выглядит она прекрасно."Очень хорошая женственная фигурка", "За то не пластмассовая, как более 80% звезд", "Норм выглядит, обычное тело))", "Очень милая девушка, ничего отвратительного в ней нет", – пишут в комментариях.Девушку запечатлели в Дубае, где сейчас Дилара и Алишер проводят время, уехав из России в связи с обвинениями в адрес рэпера по поводу пропаганды наркотиков в своем творчестве и соцсетях.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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фотошоп, моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес

Не тот ракурс и без фотошопа: в Сети критикуют недостатки фигуры жены Моргенштерна

07:20 20.12.2021
© Instagram / Influesiil Дилара Зинатуллина
Дилара Зинатуллина - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2021
© Instagram / Influesiil
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Большинство интернет-пользователей вступились за супругу рэпера Моргенштерна и "защитили" ее фигуру
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Пользователи Сети обвиняют жену российского рэпера Моргенштерна в использовании фотошопа.
Телеграм-канал "Светские хроники" поделился фотографией Дилары в купальнике, якобы с отсутствием ретуши фигуры. "Вот так на самом деле выглядит Дилара без фотошопа", – говорится в подписи к фото.
Стоит отметить, что большинство пользователей в комментариях вступились за Дилару, говоря, что выглядит она прекрасно.
"Очень хорошая женственная фигурка", "За то не пластмассовая, как более 80% звезд", "Норм выглядит, обычное тело))", "Очень милая девушка, ничего отвратительного в ней нет", – пишут в комментариях.
Девушку запечатлели в Дубае, где сейчас Дилара и Алишер проводят время, уехав из России в связи с обвинениями в адрес рэпера по поводу пропаганды наркотиков в своем творчестве и соцсетях.
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