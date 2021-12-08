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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20211208/basseyny-restorany-zhena-kak-otdykhaet-morgenshtern-v-dubae-262651083.html
Бассейны, рестораны, жена: как отдыхает Моргенштерн в Дубае?
Бассейны, рестораны, жена: как отдыхает Моргенштерн в Дубае?
Эпатажного рэпера Моргенштерна СМИ не оставляют в покое даже во время отдыха за границей
2021-12-08T07:08+0400
2021-12-08T09:22+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
дилара зинатуллина
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Скандальный российский рэпер Алишер Моргенштерн находится в ОАЭ и по-прежнему остается самой активно обсуждаемой звездой музыкальной индустрии – журналисты дотошно пытаются узнать, как рэп-исполнитель проводит время на отдыхе.Вот уже вторую неделю Алишер Моргенштерн и его супруга, блогер Дилара Зинатуллина, проводят свой отпуск в Дубае и подозрительно помалкивают в соцсетях. Именно поэтому всем стало интересно, как проходит отдых знаменитостей в Арабских Эмиратах."СтарХит" выяснил, что, судя по просочившимся снимкам пары в Сети, они много проводят времени в бассейне и выглядят абсолютно счастливыми. Жена рэпера периодически публикует видеоролики, снятые в самых элитных ресторанах Дубая. Исходя из видео, понятно, что молодые чаще всего пробуют местные деликатесы и необычные десерты. К слову, недавно Дилара прилетела на один день в Москву. По слухам, чтобы нарастить сломанный ноготь. И не где-то, а в своем маникюрном салоне, который девушка не так давно открыла в центре российской столицы. Фанаты же уверены, что Дилара таким образом контролирует, как развивается ее детище – маленький, но прибыльный бизнес.Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети. Правда изначально представители рэпера уверяли, что Алишер уехал всего лишь на корпоратив и вскоре вернется, однако пока этого не произошло. Тем временем поклонники опасаются, что Моргенштерн на родине раньше января 2022 года не покажется. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес

Бассейны, рестораны, жена: как отдыхает Моргенштерн в Дубае?

07:08 08.12.2021 (обновлено: 09:22 08.12.2021)
© Instagram / Morgen_ShternРэпер Моргенштерн и блогер Дилара Зинатуллина
Рэпер Моргенштерн и блогер Дилара Зинатуллина - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2021
© Instagram / Morgen_Shtern
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Эпатажного рэпера Моргенштерна СМИ не оставляют в покое даже во время отдыха за границей
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Скандальный российский рэпер Алишер Моргенштерн находится в ОАЭ и по-прежнему остается самой активно обсуждаемой звездой музыкальной индустрии – журналисты дотошно пытаются узнать, как рэп-исполнитель проводит время на отдыхе.
Вот уже вторую неделю Алишер Моргенштерн и его супруга, блогер Дилара Зинатуллина, проводят свой отпуск в Дубае и подозрительно помалкивают в соцсетях. Именно поэтому всем стало интересно, как проходит отдых знаменитостей в Арабских Эмиратах.
"СтарХит" выяснил, что, судя по просочившимся снимкам пары в Сети, они много проводят времени в бассейне и выглядят абсолютно счастливыми.
Жена рэпера периодически публикует видеоролики, снятые в самых элитных ресторанах Дубая. Исходя из видео, понятно, что молодые чаще всего пробуют местные деликатесы и необычные десерты.
К слову, недавно Дилара прилетела на один день в Москву. По слухам, чтобы нарастить сломанный ноготь. И не где-то, а в своем маникюрном салоне, который девушка не так давно открыла в центре российской столицы. Фанаты же уверены, что Дилара таким образом контролирует, как развивается ее детище – маленький, но прибыльный бизнес.
Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети. Правда изначально представители рэпера уверяли, что Алишер уехал всего лишь на корпоратив и вскоре вернется, однако пока этого не произошло. Тем временем поклонники опасаются, что Моргенштерн на родине раньше января 2022 года не покажется.
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