https://sputnik-georgia.ru/20211211/supruga-morgenshterna-pokhvastalas-novymi-chasami-dior-za-400-tysyach-rubley-262711925.html
Супруга Моргенштерна похвасталась новыми часами Dior за 400 тысяч рублей
Супруга Моргенштерна похвасталась новыми часами Dior за 400 тысяч рублей
Жена эпатажного артиста отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах и параллельно хвалится новыми украшениями
2021-12-11T07:10+0400
2021-12-11T07:10+0400
2021-12-11T07:10+0400
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ТБИЛИСИ, 11дек — Sputnik. Супруга российского рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина показала в Instagram новые часы Dior – жена Алишера опубликовала короткий ролик из автомобиля и похвасталась обновкой перед фанатами."Делаю вдох, так пахнут новые часики от Dior", – написала Дилара.Журналисты и поклонники знаменитости тут же кинулись разузнать сколько стоит новое приобретение Дилары. Выяснилось, что на официальном сайте бренда их стоимость составляет 415 тысяч рублей. Что касается той конкретной модели, которой хвастается Зинатуллина, она из коллекции Gem Dior. Ассиметричный циферблат из черного лакированного перламутра дополнен звеньями из нержавеющей стали.Как известно, Дилара Зинатуллина проводит время с мужем Моргенштерном в ОАЭ. Это на фоне слухов о том, что рэпер якобы сбежал из России после заявлений председателя СК РФ Александр Бастрыкин о том, что артист "торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". Между тем рэпер дал ответы на многие вопросы в своем новом треке "Домой".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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оаэ, дубай, dior, моргенштерн, шоу-бизнес, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес
Супруга Моргенштерна похвасталась новыми часами Dior за 400 тысяч рублей
Жена эпатажного артиста отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах и параллельно хвалится новыми украшениями
ТБИЛИСИ, 11дек — Sputnik.
Супруга российского рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина показала
в Instagram новые часы Dior – жена Алишера опубликовала короткий ролик из автомобиля и похвасталась обновкой перед фанатами.
"Делаю вдох, так пахнут новые часики от Dior", – написала Дилара.
Журналисты и поклонники знаменитости тут же кинулись разузнать сколько стоит новое приобретение Дилары. Выяснилось, что на официальном сайте бренда их стоимость составляет 415 тысяч рублей.
Что касается той конкретной модели, которой хвастается Зинатуллина, она из коллекции Gem Dior. Ассиметричный циферблат из черного лакированного перламутра дополнен звеньями из нержавеющей стали.
Как известно, Дилара Зинатуллина проводит время с мужем Моргенштерном в ОАЭ. Это на фоне слухов о том, что рэпер якобы сбежал из России после заявлений председателя СК РФ Александр Бастрыкин о том, что артист "торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". Между тем рэпер дал ответы на многие вопросы в своем новом треке "Домой".
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