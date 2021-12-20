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https://sputnik-georgia.ru/20211220/prezident-gruzii-vstrechaetsya-s-politikami-individualno-263013616.html
Президент Грузии встречается с политиками индивидуально
Президент Грузии встречается с политиками индивидуально
Президент проводит консультации с разными политическими силами для поиска путей по достижению согласия 20.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-20T20:46+0400
2021-12-20T20:46+0400
политика
новости
грузия
георгий маргвелашвили
давид бакрадзе
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая взяла на себя инициативу преодолеть поляризацию в грузинском обществе, начала индивидуальные встречи с политиками.Выйти из сложившейся ситуации, по словам главы грузинского государства, можно посредством общенациональной дискуссии. Инициативу главы государства поддержали политики, а также Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.Сегодня в своей резиденции президент Грузии приняла экс-спикера парламента Грузии, ныне оппозиционного независимого депутата Давида Бакрадзе.После встречи глава грузинского государства провела встречу с представителями правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия"."Несколько дней назад госпожа Саломе сказала, что слову "примирение" она предпочитает достижение общенационального согласия. Это более правильный термин, нежели примирение. Однако, сегодня разговора об этих темах не было. Госпожа Саломе начала очень хороший процесс – встречи с разными слоями населения, с политиками и не только. Это не конкретно формат примирения. А в целом, чтобы в нашем обществе было более широкое согласие, широкий консенсус и чтобы все могли вести диалог друг с другом", - заявил один из лидеров парламентского большинства Созар Субари.По его словам, основанием для консенсуса должны стать правдивые заявления сторон, а следующим этапом - достижение справедливости."Достижение справедливости не означает, что если кто-то совершил преступление, то тот должен остаться безнаказанным", - отметил Субари.Ранее стало известно о встрече действующего президента с Георгием Маргвелашвили. О деталях встречи экс-президент страны не стал рассказывать, однако отметил, что позиция Зурабишвили является чрезвычайно своевременной и адекватной.Далее четвертый президент Грузии планирует встретиться с находящимся в заключении третьим президентом – Михаилом Саакашвили, который является идейным вдохновителем главной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение".Саакашвили инициатива Зурабишвили о начале процесса примирения понравилась, и он пригласил Зурабишвили и Маргвелашвили в военный госпиталь в Гори, где он проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки.Ранее Маргвелашвили в качестве возможного места встречи трех президентов предложил президентскую резиденцию.В свою очередь, член Священного Синода, митрополит Бодбийской епархии, владыка Яков заявил, что в создавшейся ситуации без посредничества Церкви добиться примирения сторонам не удастся. Он также предложил Патриархию в качестве места встречи.На прошлой неделе Зурабишвили собрала у себя в резиденции основных политических игроков, за исключением представителей крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", которые не приняли приглашение главы государства.В своем обращении к собравшимся президент Грузии назвала три принципа переговоров: инклюзивность – вовлеченность всех сторон, прозрачность процесса и отсутствие предварительных условий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211217/smozhet-li-prezident-gruzii-pomirit-predstaviteley-vlasti-i-oppozitsii-reaktsiya-storon-262939022.html
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политика, новости, грузия, георгий маргвелашвили, давид бакрадзе, саломе зурабишвили

Президент Грузии встречается с политиками индивидуально

20:46 20.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina MikaridzeРезиденция президента Грузии на ул. Атонели. Бывший особняк князей Орбелиани
Резиденция президента Грузии на ул. Атонели. Бывший особняк князей Орбелиани - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Mikaridze
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Президент проводит консультации с разными политическими силами для поиска путей по достижению согласия
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая взяла на себя инициативу преодолеть поляризацию в грузинском обществе, начала индивидуальные встречи с политиками.
Выйти из сложившейся ситуации, по словам главы грузинского государства, можно посредством общенациональной дискуссии. Инициативу главы государства поддержали политики, а также Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.
Сегодня в своей резиденции президент Грузии приняла экс-спикера парламента Грузии, ныне оппозиционного независимого депутата Давида Бакрадзе.

"На данном этапе мы должны договориться об основных принципах, которые позволят нормализовать ситуацию в стране. Поляризация наносит вред стране. Если есть хоть один шанс, чтобы предпринять шаги к сокращению поляризации и достичь соглашения по основным принципам, то считаю, что этот шанс необходимо использовать. И этим шансом является тот процесс, который начала президент", - заявил Бакрадзе после встречи журналистам.

После встречи глава грузинского государства провела встречу с представителями правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
"Несколько дней назад госпожа Саломе сказала, что слову "примирение" она предпочитает достижение общенационального согласия. Это более правильный термин, нежели примирение. Однако, сегодня разговора об этих темах не было. Госпожа Саломе начала очень хороший процесс – встречи с разными слоями населения, с политиками и не только. Это не конкретно формат примирения. А в целом, чтобы в нашем обществе было более широкое согласие, широкий консенсус и чтобы все могли вести диалог друг с другом", - заявил один из лидеров парламентского большинства Созар Субари.
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
Сможет ли президент Грузии помирить представителей власти и оппозиции? Реакция сторон
17 декабря, 14:06
По его словам, основанием для консенсуса должны стать правдивые заявления сторон, а следующим этапом - достижение справедливости.
"Достижение справедливости не означает, что если кто-то совершил преступление, то тот должен остаться безнаказанным", - отметил Субари.
Ранее стало известно о встрече действующего президента с Георгием Маргвелашвили. О деталях встречи экс-президент страны не стал рассказывать, однако отметил, что позиция Зурабишвили является чрезвычайно своевременной и адекватной.
Далее четвертый президент Грузии планирует встретиться с находящимся в заключении третьим президентом – Михаилом Саакашвили, который является идейным вдохновителем главной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение".
Саакашвили инициатива Зурабишвили о начале процесса примирения понравилась, и он пригласил Зурабишвили и Маргвелашвили в военный госпиталь в Гори, где он проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки.
Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с избранным главой государства Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2021
Политический кризис в Грузии: действующий президент провела встречу с предшественником
13:29
Ранее Маргвелашвили в качестве возможного места встречи трех президентов предложил президентскую резиденцию.
В свою очередь, член Священного Синода, митрополит Бодбийской епархии, владыка Яков заявил, что в создавшейся ситуации без посредничества Церкви добиться примирения сторонам не удастся. Он также предложил Патриархию в качестве места встречи.
На прошлой неделе Зурабишвили собрала у себя в резиденции основных политических игроков, за исключением представителей крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", которые не приняли приглашение главы государства.
Новогодняя иллюминация в столице. Празднично украшенная резиденция президента на ул.Атонели - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2021
Примирение властей и оппозиции глазами президента Грузии - три принципа
16 декабря, 20:48
В своем обращении к собравшимся президент Грузии назвала три принципа переговоров: инклюзивность – вовлеченность всех сторон, прозрачность процесса и отсутствие предварительных условий.
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