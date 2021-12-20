https://sputnik-georgia.ru/20211220/zhenitsya-na-zendae-tom-kholland-ukhodit-iz-kino-radi-sozdaniya-semi--262992269.html

Женится на Зендае? Том Холланд уходит из кино ради создания семьи

Женится на Зендае? Том Холланд уходит из кино ради создания семьи

25-летний исполнитель роли Человека-паука решил сделать перерыв карьере и спровоцировал слухи о своей свадьбе

2021-12-20T12:44+0400

2021-12-20T12:44+0400

2021-12-20T12:45+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Американский актер Том Холланд удивил поклонников – новый "Человек-паук" решил уйти из кино и вызвал слухи о помолвке с коллегой Зендаей. Холланд и Зендая познакомились на съемках фильма "Человек-паук: Нет пути домой". Долгое время звезды скрывали свой роман, но теперь тайное стало явным. Однако на этом сюрпризы не закончились. В новом интервью People актер признался, что решил сделать перерыв в карьере и создать семью. Откровение 25-летнего Холланда шокировало всех поклонников и вызвало слухи о грядущей свадьбе с Зендаей. "Последние шесть лет я провел, сосредоточившись на своей карьере. Теперь мне хочется сделать перерыв и создать семью, а также понять, чем еще я могу заниматься за пределами киноиндустрии", – разоткровенничался актер. Также он добавил, что был бы рад стать папой и попробовать себя в профессии учителя. "Я не хочу прощаться с Человеком-пауком, но понимаю, что мне нужно сделать это. Может у нас появится Женщина-паук? Ведь было три парня человека-паука и мы были одинаковыми. Хочется чего-то новенького", – заявил Том. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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