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"Женщины России, расслабьтесь": Боня выходит замуж за иностранца
"Женщины России, расслабьтесь": Боня выходит замуж за иностранца
Звезда "Дома-2" призналась, что ей надоело строить отношения с теннисистами и футболистами, а также отмела все слухи о возвращении на родину
2021-12-20T11:45+0400
2021-12-20T11:45+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
светская хроника
российский шоу-бизнес
виктория боня
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Российская телезвезда Виктория Боня обратилась к взволнованным поклонницам – ведущая призналась, что выходит замуж за иностранца и не собирается возвращаться в Россию. Звезда реалити "Дом-2" никогда не была замужем. Боня пыталась связать себя узами брака с отцом своей дочки – сыном миллиардера Алексом Смерфитом, но все оказалось тщетно. Теперь 42-летняя ведущая готовится к своей первой свадьбе в Монако. Боня призналась, что выходит замуж за иностранца и попросила российских женщин успокоиться и перестать видеть в ней конкурентку. "Я не собираюсь замуж за русского. Женщины России, расслабьтесь. Многие во мне видят какую-ту конкуренцию. У меня не было мысли, что я буду жить в России", – отметила звезда и добавила, что не может забрать дочь из среды, к которой та привыкла. Также Боня призналась, что давно знакома со своим избранником и даже пыталась построить с ним отношения, но судьба не давала им сойтись. Виктория предпочитала общество знаменитых спортсменов, а мужчина продолжал терпеливо ждать ее. "Я уже знаю его много лет. Есть человек, который хочет семью, детей. И я этого хочу", – заявила теледива в шоу Fametime TV. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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светская хроника, российский шоу-бизнес, виктория боня

"Женщины России, расслабьтесь": Боня выходит замуж за иностранца

11:45 20.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРоссийская телеведущая Виктория Боня
Российская телеведущая Виктория Боня - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Звезда "Дома-2" призналась, что ей надоело строить отношения с теннисистами и футболистами, а также отмела все слухи о возвращении на родину
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Российская телезвезда Виктория Боня обратилась к взволнованным поклонницам – ведущая призналась, что выходит замуж за иностранца и не собирается возвращаться в Россию.
Звезда реалити "Дом-2" никогда не была замужем. Боня пыталась связать себя узами брака с отцом своей дочки – сыном миллиардера Алексом Смерфитом, но все оказалось тщетно. Теперь 42-летняя ведущая готовится к своей первой свадьбе в Монако.
Боня призналась, что выходит замуж за иностранца и попросила российских женщин успокоиться и перестать видеть в ней конкурентку.
"Я не собираюсь замуж за русского. Женщины России, расслабьтесь. Многие во мне видят какую-ту конкуренцию. У меня не было мысли, что я буду жить в России", – отметила звезда и добавила, что не может забрать дочь из среды, к которой та привыкла.
Также Боня призналась, что давно знакома со своим избранником и даже пыталась построить с ним отношения, но судьба не давала им сойтись. Виктория предпочитала общество знаменитых спортсменов, а мужчина продолжал терпеливо ждать ее.
"Я уже знаю его много лет. Есть человек, который хочет семью, детей. И я этого хочу", – заявила теледива в шоу Fametime TV.
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