https://sputnik-georgia.ru/20211220/zhenschiny-rossii-rasslabtes-bonya-vykhodit-zamuzh-za-inostrantsa-262987499.html

"Женщины России, расслабьтесь": Боня выходит замуж за иностранца

"Женщины России, расслабьтесь": Боня выходит замуж за иностранца

Звезда "Дома-2" призналась, что ей надоело строить отношения с теннисистами и футболистами, а также отмела все слухи о возвращении на родину

2021-12-20T11:45+0400

2021-12-20T11:45+0400

2021-12-20T11:45+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Российская телезвезда Виктория Боня обратилась к взволнованным поклонницам – ведущая призналась, что выходит замуж за иностранца и не собирается возвращаться в Россию. Звезда реалити "Дом-2" никогда не была замужем. Боня пыталась связать себя узами брака с отцом своей дочки – сыном миллиардера Алексом Смерфитом, но все оказалось тщетно. Теперь 42-летняя ведущая готовится к своей первой свадьбе в Монако. Боня призналась, что выходит замуж за иностранца и попросила российских женщин успокоиться и перестать видеть в ней конкурентку. "Я не собираюсь замуж за русского. Женщины России, расслабьтесь. Многие во мне видят какую-ту конкуренцию. У меня не было мысли, что я буду жить в России", – отметила звезда и добавила, что не может забрать дочь из среды, к которой та привыкла. Также Боня призналась, что давно знакома со своим избранником и даже пыталась построить с ним отношения, но судьба не давала им сойтись. Виктория предпочитала общество знаменитых спортсменов, а мужчина продолжал терпеливо ждать ее. "Я уже знаю его много лет. Есть человек, который хочет семью, детей. И я этого хочу", – заявила теледива в шоу Fametime TV. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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светская хроника, российский шоу-бизнес, виктория боня