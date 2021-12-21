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Мамрадзе: визит Гарибашвили в Брюссель был успешным, но Грузии пока не видать НАТО
Мамрадзе: визит Гарибашвили в Брюссель был успешным, но Грузии пока не видать НАТО
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Грузию не примут в НАТО до смены геополитической эпохи, заявил политолог Петре Мамрадзе в интервью Sputnik Грузия. 21.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Грузию не примут в НАТО до смены геополитической эпохи, заявил политолог Петре Мамрадзе в интервью Sputnik Грузия.Гарибашвили заявил, что Грузия готова ко вступлению в НАТО – Столтенберг ответил>>На прошлой неделе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что Грузия готова ко вступлению в Североатлантический альянс. Столтенберг в свою очередь обратил внимание на необходимость дальнейшего продолжения реформ в Грузии, напрямую увязав это с разрешением политического кризиса в стране.По мнению эксперта, стоит четко разделять сотрудничество и вступление в НАТО."Вступление – это совершенно другой вопрос, который закрыт на данном историческом этапе до смены геополитической эпохи", – отметил Мамрадзе.При этом он подчеркнул, что в Грузии нет политического кризиса, помимо попыток оппозиционных сил дестабилизировать ситуацию. Все политические процессы, по его словам, идут своим естественным путем."Если человек не будет смотреть новости, он и не узнает, что, оказывается, в этой стране существует поляризация", – сказал Мамрадзе.Президент Грузии: общественное примирение - сложный процесс>>Касательно судебной системы в Грузии, которая не раз становилась объектом критики Запада, Мамрадзе заявил, что по степени верховенства права и независимости судебной системы, по оценкам международных организаций, показатели Грузии выше, чем некоторых стран Евросоюза."Странно слышать критику от некоторых европейских парламентариев, у которых самих индекс судебной системы ниже, чем у Грузии. Хорошо бы увидеть бревно в собственном глазу, чем говорить о песчинке в чужом", – подытожил Мамрадзе.Между тем, премьер-министр Грузии в ходе последней встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе заявил, что страна "привержена повестке дня реформ на пути интеграции в ЕС". Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, брюссель, йенс столтенберг, петре мамрадзе
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik.
Грузию не примут в НАТО до смены геополитической эпохи, заявил политолог Петре Мамрадзе в интервью Sputnik Грузия
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На прошлой неделе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что Грузия готова ко вступлению в Североатлантический альянс. Столтенберг в свою очередь обратил внимание на необходимость дальнейшего продолжения реформ в Грузии, напрямую увязав это с разрешением политического кризиса в стране.
"Я считаю, что визит был нужным и успешным, потому что подтверждается тесное сотрудничество Грузии с НАТО. Но что касается условий вступления Грузии в НАТО, я напомню всем, что Россия, которая является членом Совета безопасности ООН со своим правом вето заявляет, что категорически против того, чтобы Грузия вступала в НАТО и если Грузия будет стоять на этом пути, то Россия примет конкретные меры", – сказал Мамрадзе.
По мнению эксперта, стоит четко разделять сотрудничество и вступление в НАТО.
"Вступление – это совершенно другой вопрос, который закрыт на данном историческом этапе до смены геополитической эпохи", – отметил Мамрадзе.
При этом он подчеркнул, что в Грузии нет политического кризиса, помимо попыток оппозиционных сил дестабилизировать ситуацию. Все политические процессы, по его словам, идут своим естественным путем.
"Если человек не будет смотреть новости, он и не узнает, что, оказывается, в этой стране существует поляризация", – сказал Мамрадзе.
Касательно судебной системы в Грузии, которая не раз становилась объектом критики Запада, Мамрадзе заявил, что по степени верховенства права и независимости судебной системы, по оценкам международных организаций, показатели Грузии выше, чем некоторых стран Евросоюза.
"Странно слышать критику от некоторых европейских парламентариев, у которых самих индекс судебной системы ниже, чем у Грузии. Хорошо бы увидеть бревно в собственном глазу, чем говорить о песчинке в чужом", – подытожил Мамрадзе.
Между тем, премьер-министр Грузии в ходе последней встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе заявил, что страна "привержена повестке дня реформ на пути интеграции в ЕС".
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