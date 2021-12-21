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https://sputnik-georgia.ru/20211221/otvetnyy-udar-otets-britni-spirs-podal-na-pevitsu-v-sud-263030061.html
Ответный удар? Отец Бритни Спирс подал на певицу в суд
Ответный удар? Отец Бритни Спирс подал на певицу в суд
Требование родителя поп-звезды удивило поклонников и ее адвоката: по мнению стороны защиты, таким образом Джейми Спирс хочет причинить боль дочке
2021-12-21T14:21+0400
2021-12-21T14:21+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу-бизнес
бритни спирс
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Отец американской поп-певицы Бритни Спирс подал на нее в суд – требование Джейми удивило всех поклонников звезды. Осенью 2021 года папа Бритни отказался быть ее опекуном и законным представителем. 13-летняя борьба звезды за независимость закончилась и она, наконец, смогла спланировать свадьбу с бойфрендом. Но на этом испытания не прекратились – Джейми Спирс нанес ответный удар. Недавно отец Бритни втянул ее в новое судебное разбирательство. Мужчина подал иск против своей дочери. И его причина удивила фанатов. Хотя официально Джейми перестал быть опекуном своего ребенка, его ждет новый процесс. Судья будет оценивать, правда ли, что мистер Спирс распоряжался деньгами дочки как опекун или тратил большие суммы только на себя. Как рассказали репортеры Page Six, оставшийся не у дел Джейми отказался оплачивать услуги адвоката и отказался идти в суд. Мужчина уверен, что за все должна платить его дочка. Вот почему он подал иск с требованием переложить оплату издержек на Бритни. Фанаты были шокированы таким поведением, а адвокат Спирс прокомментировал ситуацию. "Она ведь упоминала, что он всегда так поступал. Теперь вы можете видеть это своими глазами. Едва ли любящий папа мог сделать такое", – отметил юрист и подчеркнул, что Джейми просто хочет причинить боль звезде.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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шоу-бизнес, бритни спирс, зарубежные звезды

Ответный удар? Отец Бритни Спирс подал на певицу в суд

14:21 21.12.2021
© AP Photo / Damian DovarganesБритни Спирс
Бритни Спирс - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2021
© AP Photo / Damian Dovarganes
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Требование родителя поп-звезды удивило поклонников и ее адвоката – по мнению стороны защиты, таким образом Джейми Спирс хочет причинить боль дочке
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Отец американской поп-певицы Бритни Спирс подал на нее в суд – требование Джейми удивило всех поклонников звезды.
Осенью 2021 года папа Бритни отказался быть ее опекуном и законным представителем. 13-летняя борьба звезды за независимость закончилась и она, наконец, смогла спланировать свадьбу с бойфрендом. Но на этом испытания не прекратились – Джейми Спирс нанес ответный удар.
Недавно отец Бритни втянул ее в новое судебное разбирательство. Мужчина подал иск против своей дочери. И его причина удивила фанатов.
Хотя официально Джейми перестал быть опекуном своего ребенка, его ждет новый процесс. Судья будет оценивать, правда ли, что мистер Спирс распоряжался деньгами дочки как опекун или тратил большие суммы только на себя.
Как рассказали репортеры Page Six, оставшийся не у дел Джейми отказался оплачивать услуги адвоката и отказался идти в суд. Мужчина уверен, что за все должна платить его дочка. Вот почему он подал иск с требованием переложить оплату издержек на Бритни.
Фанаты были шокированы таким поведением, а адвокат Спирс прокомментировал ситуацию. "Она ведь упоминала, что он всегда так поступал. Теперь вы можете видеть это своими глазами. Едва ли любящий папа мог сделать такое", – отметил юрист и подчеркнул, что Джейми просто хочет причинить боль звезде.
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