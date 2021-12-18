https://sputnik-georgia.ru/20211218/ya-nenavidela-eto--britni-spirs-ne-vernetsya-k-kontsertnoy-deyatelnosti-262903867.html

"Я ненавидела это" – Бритни Спирс не вернется к концертной деятельности

"Я ненавидела это" – Бритни Спирс не вернется к концертной деятельности

Американская поп-дива, которая недавно отметила 40-летие, не хочет возвращаться на сцену 18.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-18T12:12+0400

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Всемирно известная артистка Бритни Спирс заявила о завершении своей карьеры.Несмотря на то, что последний концертный тур Бритни состоялся три года назад, возвращаться к гастрольной деятельности она уже не хочет.Поп-дива рассказала об этой новости в своем Instagram. В откровенном сообщении певица отметила, что ненавидела свой плотный гастрольный график.На этом мировая звезда не остановилась и продолжила череду откровений. Спирс высказалась о своей ненависти к отцу и семье, которые контролировали ее финансы, пока та работала на сцене, однако денег своих не получала."Мне стыдно за штат Калифорния. Я позволила своему отцу заставлять меня работать все эти годы, но не видела ни цента. Мне стыдно за мою семью, и мне грустно за них, потому что теперь я осознала свою ценность. И они навсегда меня потеряли", – написала Спирс.Интересно, что позже эти посты Бритни удалила, чему удивились подписчики. Фанаты интересовались, почему она это сделала, но ответа так и не последовало.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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шоу-бизнес, бритни спирс, зарубежные звезды