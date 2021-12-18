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https://sputnik-georgia.ru/20211218/ya-nenavidela-eto--britni-spirs-ne-vernetsya-k-kontsertnoy-deyatelnosti-262903867.html
"Я ненавидела это" – Бритни Спирс не вернется к концертной деятельности
"Я ненавидела это" – Бритни Спирс не вернется к концертной деятельности
Американская поп-дива, которая недавно отметила 40-летие, не хочет возвращаться на сцену 18.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-18T12:12+0400
2021-12-18T12:12+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу-бизнес
бритни спирс
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Всемирно известная артистка Бритни Спирс заявила о завершении своей карьеры.Несмотря на то, что последний концертный тур Бритни состоялся три года назад, возвращаться к гастрольной деятельности она уже не хочет.Поп-дива рассказала об этой новости в своем Instagram. В откровенном сообщении певица отметила, что ненавидела свой плотный гастрольный график.На этом мировая звезда не остановилась и продолжила череду откровений. Спирс высказалась о своей ненависти к отцу и семье, которые контролировали ее финансы, пока та работала на сцене, однако денег своих не получала."Мне стыдно за штат Калифорния. Я позволила своему отцу заставлять меня работать все эти годы, но не видела ни цента. Мне стыдно за мою семью, и мне грустно за них, потому что теперь я осознала свою ценность. И они навсегда меня потеряли", – написала Спирс.Интересно, что позже эти посты Бритни удалила, чему удивились подписчики. Фанаты интересовались, почему она это сделала, но ответа так и не последовало.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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шоу-бизнес, бритни спирс, зарубежные звезды

"Я ненавидела это" – Бритни Спирс не вернется к концертной деятельности

12:12 18.12.2021
© ETHAN MILLERБритни Спирс
Бритни Спирс - Sputnik Грузия, 1920, 18.12.2021
© ETHAN MILLER
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Американская поп-дива, которая недавно отметила 40-летие, не хочет возвращаться на сцену
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Всемирно известная артистка Бритни Спирс заявила о завершении своей карьеры.
Несмотря на то, что последний концертный тур Бритни состоялся три года назад, возвращаться к гастрольной деятельности она уже не хочет.
Поп-дива рассказала об этой новости в своем Instagram. В откровенном сообщении певица отметила, что ненавидела свой плотный гастрольный график.

"Я больше не выступаю на огромных аренах со своей шоу-программой, но, если честно, жить постоянно в дороге очень тяжело. Мои первые три года гастрольной жизни были замечательными, но после этих бесконечных туров и бешеного темпа, в котором я жила, не думаю, что когда-нибудь захочу это повторить! Я ненавидела это", – призналась звезда.

На этом мировая звезда не остановилась и продолжила череду откровений. Спирс высказалась о своей ненависти к отцу и семье, которые контролировали ее финансы, пока та работала на сцене, однако денег своих не получала.
"Мне стыдно за штат Калифорния. Я позволила своему отцу заставлять меня работать все эти годы, но не видела ни цента. Мне стыдно за мою семью, и мне грустно за них, потому что теперь я осознала свою ценность. И они навсегда меня потеряли", – написала Спирс.
Интересно, что позже эти посты Бритни удалила, чему удивились подписчики. Фанаты интересовались, почему она это сделала, но ответа так и не последовало.
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