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"Пошла к черту": Бритни Спирс публично обвинила мать во всех грехах
"Пошла к черту": Бритни Спирс публично обвинила мать во всех грехах
Поп-звезда заявила, что именно у Линн Спирс появилась идея отобрать права у дочки и отдать ее под опеку отцу-тирану 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T19:01+0400
2021-11-03T19:01+0400
2021-11-03T19:01+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Приключения американского звезды Бритни Спирс и ее семьи не заканчиваются: певица публично обвинила мать Линн во всех своих бедах. С тех пор как Бритни официально высвободилась от опеки отца, звезда стала еще более откровенной с поклонниками. Певица не раз рассказывала фанатам, что думает о своей семье, обвиняя в своих проблемах за последние 13 лет. В своем Инстаграм Бритни опубликовала очередной пост, посвященный родителям: 39-летняя артистка призналась, что впервые за долгие годы улыбается, сказала спасибо за ограничение свободы и послала "к черту" свою маму. "Когда я улыбаюсь, понимаю, что давно этого не делала. Тогда мама волнуется и говорит, что я странно себя веду, и спрашивает - что со мной? А я отвечаю, что меня зовут Бритни Спирс, приятно, наконец, познакомиться. Прежде, чем я продолжу писать, прошу прощения. Прошло 13 лет, и я немного заржавела", - пишет звезда. В конце послания артистка разъяснила, что именно ее мать подтолкнула отца стать опекуном и тем самым разрушила ее жизнь. Спустя пару часов после публикации пост исчез из блога, но поклонники успели сделать скрин, который быстро распространился по Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
бритни спирс, зарубежные звезды
"Пошла к черту": Бритни Спирс публично обвинила мать во всех грехах
Поп-звезда заявила, что именно у Линн Спирс появилась идея отобрать права у дочки и отдать ее под опеку отцу-тирану
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Приключения американского звезды Бритни Спирс и ее семьи не заканчиваются: певица публично обвинила мать Линн во всех своих бедах.
С тех пор как Бритни официально высвободилась от опеки отца, звезда стала еще более откровенной с поклонниками. Певица не раз рассказывала фанатам, что думает о своей семье, обвиняя в своих проблемах за последние 13 лет.
В своем Инстаграм Бритни опубликовала очередной пост, посвященный родителям: 39-летняя артистка призналась, что впервые за долгие годы улыбается, сказала спасибо за ограничение свободы и послала "к черту" свою маму.
"Когда я улыбаюсь, понимаю, что давно этого не делала. Тогда мама волнуется и говорит, что я странно себя веду, и спрашивает - что со мной? А я отвечаю, что меня зовут Бритни Спирс, приятно, наконец, познакомиться. Прежде, чем я продолжу писать, прошу прощения. Прошло 13 лет, и я немного заржавела", - пишет звезда.
В конце послания артистка разъяснила, что именно ее мать подтолкнула отца стать опекуном и тем самым разрушила ее жизнь.
Спустя пару часов после публикации пост исчез из блога, но поклонники успели сделать скрин, который быстро распространился по Сети.
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