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Путин заявил, что ему надоели манипуляции со стороны Запада
Путин заявил, что ему надоели манипуляции со стороны Запада
Путин раскритиковал страны Запада за то, что они под разными предлогами действуют "за тысячи километров от своей национальной территории" 21.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-21T18:28+0400
2021-12-21T18:28+0400
2021-12-21T18:28+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Страны Запада прикрываются принципами международного права, когда что-то входит в их интересы, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ. Путин: Россия ждет ясного и своевременного ответа США на предложения по безопасности>>По его словам, страны Запада под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют "за тысячи километров от своей национальной территории"."И когда им мешает международное право и устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на устав ООН, на гуманитарные права международные и так далее. Эти манипуляции надоели", - заявил президент.Президент отметил, что ответственность за ухудшение обстановки в Европе лежит на США, которые выходят из различных соглашений по стратегической стабильности и расширяют НАТО. По его словам, если инфраструктура НАТО продолжит двигаться дальше и появится на Украине, то подлетное время ракет сократится до семи-десяти минут, а гиперзвукового оружия — до пяти, что станет для России серьезнейшим вызовом. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, владимир путин
Путин заявил, что ему надоели манипуляции со стороны Запада
Путин раскритиковал страны Запада за то, что они под разными предлогами действуют "за тысячи километров от своей национальной территории"
ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Страны Запада прикрываются принципами международного права, когда что-то входит в их интересы, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
По его словам, страны Запада под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют "за тысячи километров от своей национальной территории".
"И когда им мешает международное право и устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на устав ООН, на гуманитарные права международные и так далее. Эти манипуляции надоели", - заявил президент.
Президент отметил, что ответственность за ухудшение обстановки в Европе лежит на США, которые выходят из различных соглашений по стратегической стабильности и расширяют НАТО. По его словам, если инфраструктура НАТО продолжит двигаться дальше и появится на Украине, то подлетное время ракет сократится до семи-десяти минут, а гиперзвукового оружия — до пяти, что станет для России серьезнейшим вызовом.
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