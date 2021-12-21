https://sputnik-georgia.ru/20211221/snova-kholostyak-zhena-lepsa-razvelas-s-nim-posle-20-let-braka-263022204.html

Снова холостяк: жена Лепса развелась с ним после 20 лет брака

Снова холостяк: жена Лепса развелась с ним после 20 лет брака

49-летняя Анна Шаплыкова добилась желаемого и расторгла свои отношения с популярным артистом

2021-12-21T11:22+0400

2021-12-21T11:22+0400

2021-12-21T11:22+0400

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развод

григорий лепс

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Российский исполнитель Григорий Лепс снова вошел в список холостяков – музыкант развелся со своей женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. О том, что Лепс принял решение расстаться с женой после 20 лет совместной жизни, стало известно совсем недавно. Инициатором развода стала сама балерина. Заседание состоялось 20 декабря и на нем присутствовал только представитель уже бывшей избранницы Лепса. Хамовнический суд удовлетворил иск Шаплыковой, а певец заранее принял все условия развода, поставленные женой. Об этом сообщили журналисты СтарХит. Согласно документам, вопрос раздела имущества бывшие супруги урегулировали заранее, но пока неизвестно, кому и что достанется. У супругов есть несколько домов, две квартиры в Москве, пара земельных участков и автопарк с премиальными автомобилями. Также Лепс подарил супруге ювелирную компанию. В браке родились трое наследников: Ева, Николь и Ваня. После развода Анна может претендовать на алименты на несовершеннолетних детей.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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развод, григорий лепс, светская хроника, российский шоу-бизнес