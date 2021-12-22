https://sputnik-georgia.ru/20211222/pervyy-etap-primireniya-politikov-v-gruzii-ultimatumy-i-versii-263077316.html

Первый этап примирения политиков в Грузии: ультиматумы и версии

Первый этап примирения политиков в Грузии: ультиматумы и версии

Президент Грузии осталась крайне недовольна радикальным поведением двух главных игроков, и теперь она готова выслушать мнение общества 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T20:29+0400

2021-12-22T20:29+0400

2021-12-22T20:39+0400

политика

грузия

аналитика

михаил саакашвили

колумнисты

обзоры

единое нацдвижение

грузинская мечта

ираклий кобахидзе

георгий гахария

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Уже второй день представители различных партий прибывают на улицу Орбелиани для встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, однако пока никакого прогресса от этого не видно.Цель встреч лидеров партий с президентом простая – обсудить текущую политическую ситуацию в стране и высказать свое мнение о решении конфликта между властью и оппозицией, который уже давно находится в тупике.Индивидуальные встречи с президентом – это первый этап ее инициативы по началу диалога для примирения сторон, чтобы избежать еще более радикальных процессов в и так расколотом на две части обществе. Однако придут ли стороны к компромиссу, пока трудно сказать, тем более что главные политические силы снова обменялись ультиматумами и условиями.Обмен ультиматумамиПравящая сила "Грузинская мечта – демократическая Грузия" сразу же решила нарушить выдвинутый президентом Грузии принцип об отсутствии условий для начала примирения."У нас есть логическое условие: если кто-то убил твоего члена семьи и даже не признает этого и не извиняется, как с ними мириться? Речь идет о логическом условии, а не ультиматуме", - сказал лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе.При этом председатель "Грузинской мечты" назвал то, чего хотят власти от главной оппозиционной силы "Единое национальное движение" - второй по рейтингу партии в Грузии."Если все события будут оценены, в том числе преступления "Нацдвижения", и за этим последует признание, что совершившей такие преступления партии нет места в демократической политической среде, мы можем говорить и о примирении, и обо всем другом", - сказал Кобахидзе.В то же время он отметил, что его политическая сила готова внести свой вклад в снижение поляризации, и тут же обвинил своих главных оппонентов в абсолютно противоположных действиях."Нацдвижение" извиняться и уходить из политики не собирается, зато вести диалог согласна, правда тоже на своих условиях, игнорируя просьбу Зурабишвили.И если для "Грузинской мечты" важно исчезновение главного оппонента, то для самой рейтинговой оппозиционной силы важнее ее основатель Михаил Саакашвили, который отбывает срок за преступления, совершенные во время пребывания на посту президента Грузии.В эти минуты уже более 100 человек присоединились к массовой голодовке с требованием освобождения Саакашвили."Для нас самым тяжелым вопросом является политическое правосудие и заключение третьего президента Грузии, что является главным знаком политического правосудия", - сказала лидер партии Хатия Деканоидзе, которая уже побывала у Зурабишвили.Новое видениеДля партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" процесс примирения и национального согласия выглядит иначе, чем для остальных партий.Он отметил, что тема отдельных личностей, в том числе вопрос Саакашвили, не должна вообще стоять в повестке дня."Поднятие вопроса конкретных людей для национального согласия помешает процессу. Национальное согласие должно быть вокруг вопросов, стоящих выше партийных интересов – демократическое развитие страны, внешняя ориентация, система правосудия и другое. Это те вопросы, по которым должно состоятся национальное согласие", - сказал Гахария.Кто же готовОстальные партии также готовы к диалогу и примирению, хотя видят этот вопрос иначе."Это будет сложный процесс, но он жизненно важен, чтобы наше государство раз и навсегда смогло объединить общество исходя из интересов страны. Мы все не придерживаемся и не будем придерживаться одной позиции, но есть темы, о которых мы должны договориться", - сказал лидер партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе.О точках соприкосновения заговорили и в партии "Граждане". Более того, лидер партии "Граждане" Леван Иоселиани отметил, что стороны должны найти в себе силы сделать первые шаги."Моим главным посланием на встрече было, что все, в том числе скептически относящиеся к процессу политические партии, не должны изначально вредить процессу и относиться с осторожностью к его сути. Очень просто обзывать вторую сторону, используя разные эпитеты, труднее – принять участие в процессе. И это сейчас главная задача", - сказал Иоселиани.А вот в партии "Новый политический центр - Гирчи" считают что диалог не начнется, пока одна из главных противоборствующих сторон не пойдет на компромисс.Мнение президентаПрезидент Грузии осталась крайне недовольна радикальным поведением двух главных игроков."Язык ультиматума или голодовка не снимают напряженности и не предлагают выхода из тупиковой ситуации", - сказала Зурабишвили.Тем не менее сам процесс не прекратился, и теперь президент Грузии решила выслушать уже мнение общества, в том числе и диаспор, давно оторванных от грузинских реалий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, грузия, аналитика, михаил саакашвили, колумнисты, обзоры, единое нацдвижение, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, георгий гахария, саломе зурабишвили