Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211222/s-fanatami-zhe-ne-fotografirueshsya-morgenshtern-vylozhil-foto-s-floydom-meyvezerom-263040258.html
"С фанатами же не фотографируешься?": Моргенштерн выложил фото с Флойдом Мейвезером
"С фанатами же не фотографируешься?": Моргенштерн выложил фото с Флойдом Мейвезером
Как и в творчестве Моргенштерна, фанаты пытаются разгадать каждый шаг рэпера-кумира, но получается не очень 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T07:22+0400
2021-12-22T07:22+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
дилара зинатуллина
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0f/252030770_0:250:3041:1961_1920x0_80_0_0_99fbfc854d665376847470896dcaf677.jpg
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн опубликовал фотографию с непобежденным американским боксером-профессионалом Флойдом Мейвезером, а подписчики начали шутить на эту тему."Вы спрашивали, с кем будет бой. Вот, пожалуйста! Это хасбик", – подписал фото Моргенштерн, с присущим ему юмором.Подписчики тоже не стали отставать и выложили свои версии "происходящего". "Ты же говорил, что с фанатами не фотографируешься…", "Скоро выпуск на pornhub?", "Как хасбик изменился подрос, так пошоколадел", "Майонезер купил рекламу у Алишера", – пишут фолловеры рэпера.Однако, для чего на самом деле встретились Моргенштерн и Флойд, неизвестно. Понятно только то, что они встретились 19 декабря в Дубае, где сейчас находится рэпер со своей женой Диларой.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0f/252030770_183:258:2569:2048_1920x0_80_0_0_d5f1b30b668472b3b0a9b0da294e48b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес

"С фанатами же не фотографируешься?": Моргенштерн выложил фото с Флойдом Мейвезером

07:22 22.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкМоргенштерн на премии "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
Моргенштерн на премии Человек года – 2020 по версии журнала GQ - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Как и в творчестве Моргенштерна, фанаты пытаются разгадать каждый шаг рэпера-кумира, но получается не очень
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн опубликовал фотографию с непобежденным американским боксером-профессионалом Флойдом Мейвезером, а подписчики начали шутить на эту тему.
"Вы спрашивали, с кем будет бой. Вот, пожалуйста! Это хасбик", – подписал фото Моргенштерн, с присущим ему юмором.
Подписчики тоже не стали отставать и выложили свои версии "происходящего". "Ты же говорил, что с фанатами не фотографируешься…", "Скоро выпуск на pornhub?", "Как хасбик изменился подрос, так пошоколадел", "Майонезер купил рекламу у Алишера", – пишут фолловеры рэпера.
Однако, для чего на самом деле встретились Моргенштерн и Флойд, неизвестно. Понятно только то, что они встретились 19 декабря в Дубае, где сейчас находится рэпер со своей женой Диларой.
Читайте также:
"Хорош уже" – Моргенштерн ответил на обвинения Екатерины Мизулиной
"Фрик ужасный": в Госдуме сравнили рэперов Oxxxymiron и Моргенштерна
Прилепин пожалел Бузову и Моргенштерна
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:45Народного артиста Грузии Джемала Чкуасели проводили в последний путь - видео
09:20Курс лари на среду – 3,0958 GEL/$1
09:01Экспорт из Грузии в Россию продолжает расти
08:31США раскритиковали Россию за импортозамещение
08:02Врач рассказал, как отличить омикрон-штамм коронавируса от простуды
07:32Куда вывозятся грузинские хурма и корольки
07:01Нацбанк Грузии подготовил изменения в закон "О коммерческих банках"
01:08Сторонники Саакашвили в Тбилиси объявили массовую голодовку за десять дней до Нового года
00:44Палатки для голодающих у офиса ЕНД установили активисты "Нацдвижения" - видео
00:16Минэкомики Грузии и компания Visa договорились о сотрудничестве
ВчераСборная Грузии по футзалу уступила Киргизии в товарищеском матче
ВчераКак сторонники Саакашвили отметили его день рождения в Тбилиси - видео
ВчераСуд продлил арест бизнесмену Эбралидзе
ВчераГосбюджет Грузии 2022: на что пойдут миллиарды
ВчераФутбольный клуб "Сабуртало" договорился о сотрудничестве с испанской "Валенсией"
ВчераЛидер "Нацдвижения" объявил о начале массовой голодовки до освобождения Саакашвили
ВчераТысячи сторонников Саакашвили собрались в Тбилиси с требованием его освобождения
ВчераЧисло выданных льготных ипотечных кредитов в Грузии превысило одну тысячу
ВчераПутин выступил на заседании коллегии Минобороны – ключевые заявления
ВчераВы будете в шоке: Илон Маск рассказал, сколько налогов он платит за год