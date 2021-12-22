https://sputnik-georgia.ru/20211222/s-fanatami-zhe-ne-fotografirueshsya-morgenshtern-vylozhil-foto-s-floydom-meyvezerom-263040258.html

"С фанатами же не фотографируешься?": Моргенштерн выложил фото с Флойдом Мейвезером

"С фанатами же не фотографируешься?": Моргенштерн выложил фото с Флойдом Мейвезером

Как и в творчестве Моргенштерна, фанаты пытаются разгадать каждый шаг рэпера-кумира, но получается не очень 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T07:22+0400

2021-12-22T07:22+0400

2021-12-22T07:22+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

моргенштерн

дилара зинатуллина

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн опубликовал фотографию с непобежденным американским боксером-профессионалом Флойдом Мейвезером, а подписчики начали шутить на эту тему."Вы спрашивали, с кем будет бой. Вот, пожалуйста! Это хасбик", – подписал фото Моргенштерн, с присущим ему юмором.Подписчики тоже не стали отставать и выложили свои версии "происходящего". "Ты же говорил, что с фанатами не фотографируешься…", "Скоро выпуск на pornhub?", "Как хасбик изменился подрос, так пошоколадел", "Майонезер купил рекламу у Алишера", – пишут фолловеры рэпера.Однако, для чего на самом деле встретились Моргенштерн и Флойд, неизвестно. Понятно только то, что они встретились 19 декабря в Дубае, где сейчас находится рэпер со своей женой Диларой.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес