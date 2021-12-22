https://sputnik-georgia.ru/20211222/saakashvili-ne-budet-prisutstvovat-na-segodnyashnem-sudebnom-protsesse-263055519.html

Саакашвили не будет присутствовать на сегодняшнем судебном процессе

Саакашвили не будет присутствовать на сегодняшнем судебном процессе

Экс-президент Грузии, который проходит курс реабилитации после длительной голодовки, не может явиться в суд по состоянию здоровья, говорит его адвокат 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T11:58+0400

2021-12-22T11:58+0400

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грузия

суд

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаила Саакашвили не будет присутствовать на сегодняшнем процессе в Тбилисском городском суде на слушании его дела о незаконном пересечении границы, заявил адвокат Бека Басилая журналистам.В данное время приговоренный заочно к шести годам тюремного заключения экс-президент Грузии проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки в горийском военном госпитале.Обвинение в незаконном пересечении границы Михаилу Саакашвили было предъявлено 20 октября. По версии следствия, он тайно проник на территорию страны 29 сентября в грузовике с молочными продуктами из Украины.К уголовной ответственности за пособничество Саакашвили в незаконном пересечении границы привлечены также четыре человека. Их дело выделено в отдельное производство.По этому делу экс-президенту грозит до пяти лет лишения свободы.Еще по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили, Саакашвили был признан виновным заочно и приговорен к шести годам тюрьмы.Еще два дела против Саакашвили на сегодняшний день находятся в стадии судебного рассмотрения. Это дело о силовом разгоне акции 7 ноября 2007 года и о растрате госсредств, так называемое "дело о пиджаках".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, суд, возвращение и арест саакашвили